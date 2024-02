Samsung Galaxy Fit 3: Preis enthüllt – lohnt sich der Kauf?

Obwohl Samsung die Galaxy Fit 3 bisher nicht offiziell vorgestellt hat, sorgt der Fitness-Tracker weiterhin für Schlagzeilen im Internet. Nach dem versehentlichen Listing, das die offiziellen Fotos und technischen Daten bereits enthüllte, wurde der Tracker jetzt erneut gesichtet. Diesmal ist er in einer Einzelhandelsverpackung zu sehen, zusammen mit den lokalen Preisangaben, die Aufschluss darüber geben, wie viel die Galaxy Fit 3 in anderen Märkten kosten wird.

Die Samsung Galaxy Fit 3 und Ihr Preis

Während wir den Teppich für neue Endgeräte im Februar weiter ausrollen, scheint auch die baldige Markteinführung der Galaxy Fit 3 näher zu rücken. Dafür spricht auch die Tatsache, dass der Fitness-Tracker vor ein paar Tagen in einem Ladengeschäft ausgestellt wurde.

Während wir dem Foto nichts Interessantes entnehmen können, da die meisten Details über das Gerät bereits vorher bekannt waren, wird der angebliche Preis der Galaxy Fit 3 kurzerhand enthüllt. Es wird gemunkelt, dass der Samsung-Tracker vor Ort 250.000 TZS oder umgerechnet etwa 90 Euro kosten wird.

Die Verkaufsverpackung der Samsung Galaxy Fit 3. / © Samsung Community

Das ist nicht überraschend, denn die weniger leistungsfähige Samsung Galaxy Fit 2 (Test) kostet aktuell keine 40 Euro. Die tatsächlichen Preise können jedoch in anderen Märkten, einschließlich Deutschland, noch abweichen, wenn Ihr die unterschiedlichen Steuern berücksichtigt.

Es sieht so aus, als ob Samsung die Galaxy Fit 3 als überzeugende Fitness-Tracker-Alternative zum Fitbit Charge 6 (Test) oder Inspire 3 (Test) positionieren möchte. Auch für manche Smartwatch-Nutzer:innen könnte die Samsung Galaxy Fit 3 die bessere Wahl sein. Denn sie ist leichter und kleiner und bietet so einen besseren Tragekomfort, auch wenn der Tracker den ganzen Tag getragen wird.

Samsungs Galaxy Fit 3 verfügt über einen Schnellverschluss zum Befestigen von Armbändern. / © Gadgets & Wearables

Weiterhin soll die Galaxy Fit 3 einen größeren AMOLED-Touchscreen im rechteckigen Format und eine eigene physische Taste haben. Das Wearable verfügt außerdem über einen Schnellverschluss, mit dem sich die Armbänder leicht austauschen lassen, und dürfte von der Galaxy Watch 6 (Test) inspiriert sein. Zudem ist der Samsung-Fitness-Tracker in einem schwarzem, silbernem und rosa Gehäuse erhältlich.

An anderer Stelle soll die Galaxy Fit 3 bessere Gesundheits- und Tracking-Funktionen bieten, wie z. B. eine breitere Kompatibilität zu Workouts und eine erweiterte Schlafanalyse. Obendrein gibt es eine Unterstützung für Sturzerkennung, "Find My Location"-Tracking und eine Barometer-Messung. Samsung gibt an, dass der neue Tracker mit einer einzigen Ladung eine Akkulaufzeit von bis zu 13 Tagen bietet.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy Fit 2

Haltet Ihr die Galaxy Fit 3 zu diesem Preis für eine sinnvolle Anschaffung? Lasst uns wissen, wie viel der Tracker Eurer Meinung nach kosten sollte.