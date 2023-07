Samsungs Galaxy Smart Tag 2 mit akkuschonendem Bluetooth 5.3

Die nächste Generation des Bluetooth-Trackers von Samsung könnte der Markteinführung einen Schritt näher kommen. Nach den angeblichen Merkmalen des smarten Zubehörs, die im April durchgesickert waren, tauchte der Tracker kürzlich in einer Zertifizierung auf, die bestätigte, dass er den Namen Galaxy Smart Tag 2 tragen und mit Bluetooth 5.3 verbunden sein wird.

Funktionen des Samsung Galaxy Smart Tag 2

Zum Vergleich: Der ursprüngliche Samsung Galaxy Smart Tag basierte auf Bluetooth LE 5.0. Später brachten die Südkoreaner eine Plus-Version des Galaxy Smart Tag auf den Markt, die mit Bluetooth 5.1 ausgestattet war und die UWB-Technologie (Ultra-Breitband) enthielt, die das Auffinden von Objekten in der Nähe in der AR-Ansicht ermöglichte, ähnlich wie Apples geführte Navigation in der "Find My"-App für den AirTag (Test).

Wie die Bluetooth SIG herausfand, ist der kommende Samsung-Tracker, der als Galaxy Smart Tag 2 bezeichnet wird, mit dem neuesten Bluetooth-5.3-Verbindungsstandard ausgestattet, der einige bemerkenswerte Verbesserungen gegenüber der älteren Version aufweist. Dazu gehören eine höhere Energieeffizienz für eine längere Akkulaufzeit sowie eine geringere Latenz und eine bessere Zuverlässigkeit bei der Nutzung innerhalb der Reichweite, die alle in den Bluetooth-Tracker integriert werden könnten.

Samsungs Galaxy Smart Tag 2 wurde bei der Bluetooth SIG-Zertifizierung gesichtet. / © Twitter.com/stufflistings

Obwohl die Auflistung nur wenig über das Samsung Galaxy Smart Tag 2 verriet, wurde bereits berichtet, dass es unerwünschtes Tracking unterstützen wird. Eine plattformübergreifende Funktion, die sowohl Apple als auch Google noch in diesem Jahr anbieten wollen. Es bleibt jedoch unklar, ob die Kompatibilität mit dem "Find My"-Device-Netzwerk von Android oder die Möglichkeit, den Tracker mit einer anderen App zu koppeln, anstelle von Samsungs SmartThings hinzugefügt wird.

Außerdem könnte der Tag auch einen lauteren Lautsprecher haben, der es ermöglicht, ihn über Geräusche zu orten. Gleichzeitig wird erwartet, dass der Tracker eine verbesserte Integration in das Smart Home-Ökosystem von Samsung bietet, die mehr Funktionen ermöglicht. Unter anderem das Auslösen einer Szene durch das Drücken einer Tastenkombination.

Es wird erwartet, dass Samsung den neuen Tracker am 26. Juli ankündigt, wenn das Samsung Galaxy Z Fold 5 und das Galaxy Z Flip 5 auf dem Unpacked Event vorstellt wird. Es gibt noch keine Angaben darüber, wie viel der Galaxy Smart Tag 2 kosten wird, aber der Preis könnte zwischen 29 US-Dollar für das Standardmodell und 39 US-Dollar für das Plus-Modell liegen.

Affiliate Angebot Apple AirTag Zur Geräte-Datenbank

Welche neuen Funktionen würdet Ihr gerne im Galaxy Smart Tag 2 sehen? Schreibt uns Eure Meinung in die Kommentare.