Samsung SmartTag 2 kommt in Kürze mit Anti-Tracking-Funktion

Samsung Galaxy SmartTag 2nd gen

Das südkoreanische Nachrichtenportal "Naver" berichtet nun, dass der Nachfolger des Samsung Galaxy SmartTag ebenfalls auf Samsungs nächstem Unpacked-Event im August vorgestellt werden soll. Ob der noch unangekündigte smarte Tracker mit der Galaxy-Marke Galaxy SmartTag 2 oder SmartTag (2023) heißen wird, wurde offiziell noch nicht mitgeteilt. Was jedoch bekannt ist, sind eine Handvoll bemerkenswerter Informationen, zu möglichen Erweiterungen.

In diesem Zusammenhang: Kosten und Zubehör des Apple AirTag im Überblick

Dementsprechend wird Samsung seinen SmartTag der 2. Generation mit abschreckenden Funktionen ausstatten, wie sie auch beim Apple AirTag (Test) zu finden sind. Letzterer benachrichtigt oder alarmiert über die Find My App, wenn sich unbekannte Tracker in der Nähe oder in Reichweite des Nutzers befinden. Das ist hilfreich, wenn Euch jemand ohne Eure Zustimmung stalkt. Aber es ist nicht bekannt, wie das beim SmartTag funktionieren wird.

Außerdem soll der Galaxy SmartTag 2 eine größere Funkreichweite und einen lauteren Signalton haben als sein Vorgänger. Gleichzeitig wird sowohl die UWB- (Ultra-Breitband) und Bluetooth-LE-Konnektivität als auch die AR-Assistenzfunktion des SmartTag Plus beibehalten.

Apple AirTag verfügt über eine Benachrichtigung bei unerwünschtem Tracking. / © NextPit

Samsung Galaxy SmartTag 2 kann Smart Home-Geräte steuern

Es gibt auch eine Integration mit der Smart-Home-Plattform von Samsung. Nutzer:innen können mit dem Tag einige SmartThings-Geräte steuern, unter anderem das Schalten oder Dimmen von Glühlampen oder sogar die Steuerung von Smart-TVs.

Derzeit ist noch nicht bekannt, ob und um wie viel teurer der Samsung SmartTag der 2. Generation auf den Markt kommt. Zum Vergleich: Der ursprüngliche SmartTag war für 34,90 Euro das Stück zum Verkaufsstart erhältlich, während die Plus-Version, die erst später vorgestellt wurde, 39,90 Euro kostete.

Google bringt einen Pixel Tag-Tracker auf den Markt

Neben Samsung soll auch Google seinen ersten Pixel SmartTag vorstellen. Über das Gerät gibt es nur wenige Details, außer dass er intern "Grogu" – bekannt aus "The Mandalorian" – genannt wird und voraussichtlich das firmeneigene Fast Pair nutzen wird. Außerdem gibt es Hinweise darauf, dass Google die automatische Erkennung von unerwünschten Trackern im Betriebssystem von Android 14 ermöglichen könnte.

Wie würdet Ihr einen Smart Tag verwenden? Bringt Ihr ihn auch an Eurem Auto oder Euren Haustieren an? Teilt uns eure Vorschläge gern in den Kommentaren mit.