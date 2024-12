Kurz vor Weihnachten bietet Euch Aqara bis zu 34 Prozent Rabatt auf verschiedene Smart-Home-Produkte an. Besonders spannend sind hier die Sicherheitsgeräte rund um das Smart Lock U200. Wie gut die Angebote tatsächlich sind und ob Ihr damit mehr Schutz in Euren eigenen vier Wänden erhaltet, verrät Euch nextpit in diesem Artikel.