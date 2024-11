Euer Smart Home mit neuen Geräten aufzurüsten ist vor allem am Black Friday richtig günstig. Auch verschiedene Saugroboter mit Wischfunktion gibt es jetzt zu echten Bestpreisen. Hierzu zählt auch der Dreame X40 Ultra, der in unserem Test die vollen fünf von fünf möglichen Sternen abgeräumt hat. Erstmalig gibt es den Putzteufel für 999 Euro bei Amazon und dadurch so günstig wie noch nie.

Dreame X40 Ultra – Bester Saugroboter mit Wischfunktion

Der X40 von Dreame ist ein echt schicker Saugroboter mit praktischen technischen Voraussetzungen. / © nextpit

Mit einer Saugleistung von satten 12.000 Pa befreit der Dreame X40 Ultra Eure Böden selbst von kleinsten Partikeln. Hinzu kommt die gewohnt starke Wischleistung von Dreame, die durch zwei Wischmopps erfolgt. Eine automatische Putzmittel-Zufuhr und Reinigung mit 70° C heißem Wasser macht den Sauger zudem recht wartungsarm. Um wirklich jede Ecke zu erreichen, lassen sich die Seitenbürste sowie einer der Wischmopps ausfahren. In seinem Test zum Dreame X40 Ultra verrät Euch unser Saugroboter-Spezialist Thomas, warum ihn die Haushaltshilfe so überzeugt.

Normalerweise werden 1.499 Euro für den Dreame X40 Ultra in der hier angebotenen Complete-Variante fällig. Im Lieferumfang befindet sich noch ein Reinigungs-Kit mit zusätzlichen Extras, für die Ihr in der Regel noch einen Aufpreis zahlen müsstet. Allerdings fällt der Preis zum Black Friday auf die bereits erwähnten 999 Euro. Doch auch bei MediaMarkt ist der Sauger zu diesem Preis erhältlich, falls Ihr mit Amazon nicht viel anfangen könnt.

Spannende Alternative: Roborock S8 MaxV Ultra ebenfalls zum Bestpreis

Der Roborock S8 MaxV Ultra ist ein hochwertiger Roboter mit einer sehr schicken Basisstation. / © nextpit

Ebenfalls fünf von fünf Sternen hat der Roborock S8 MaxV Ultra in unserem Test abgeräumt. Der Roborock-Sauger bietet eine klasse Saugleistung von 10.000 Pa und kann ebenfalls richtig gut wischen. Die Station ist zudem recht kompakt und arbeitet, dank verbautem Reinigungsmittel-Tank, autonom. Eine Heißwasser-Reinigung der Wischmopps gibt es hier ebenfalls.

Derzeit gibt es den Roborock S8 MaxV Ultra ebenfalls zum Bestpreis. Wie schon beim Dreame liegt die UVP bei 1.499 Euro, doch während des Black Fridays fällt das Angebot um 500 Euro auf 999 Euro. Der nächstbeste Preis im Netz ist mit 1.049 Euro datiert. Beide Saugroboter sind sich recht ähnlich und sind derzeit so günstig wie nie erhältlich. Seid Ihr also auf der Suche nach einem echten Flaggschiff, habt Ihr jetzt die Möglichkeit zu sparen.

Was haltet Ihr von den Saugern? Bevorzugt Ihr Dreame oder Roborock? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!