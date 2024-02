Saugroboter mit Wischfunktion von Narwal zum Spitzenpreis erhältlich

Anlässlich des Valentinstags am 14. Februar schenkt Euch der chinesische Hersteller Narwal ein wenig Liebe und verkauft den Freo-Saugroboter zum absoluten Bestpreis für 699 Euro. Was der Narwal Freo alles drauf hat, und warum Ihr Euch diesen Saugroboter mit Wischfunktion nicht durch die Lappen gehen lassen solltet, fasst nextpit für Euch im Deal-Check zusammen.

Darum lohnt sich das Angebot des Narwal Freo

Marken wie Roborock, Dreame oder Ecovacs sind die geläufigsten Namen im Bereich der Saug- und Wischroboter. Dieser Spitzengruppe möchte sich Narwal nun anschließen und hat einen ersten Angriff mit dem Freo gewagt. Was sollen wir sagen, der Narwal Freo hat im ausführlichen nextpit-Test einen fast makellosen Eindruck hinterlassen.

Die Station des Narwal Freo sieht schick aus und nimmt nicht viel Platz weg. / © nextpit

Abgesehen von wenigen Einbußen auf Teppichen, weiß der Putzroboter in allen Lagen zu überzeugen. Mit einer Saugkraft von 3.000 Pa und zwei rotierenden Wischpads gibt der tüchtige Wisch- und Saugroboter alles, um Eure Bude sauber zu halten. Unterstützung erhält der Narwal Freo durch eine futuristisch aussehende Reinigungsstation, die die Wischpads erst kräftig durchspült und dann mit Heißluft trocknet.

Hier gibt es zwei 4,5-Liter-Tanks für Frisch- und Dreckwasser. Vor dem Tank mit sauberem Wasser versteckt sich Reinigungsmittel, das im Lieferumfang enthalten ist. Auf dem Deckel der Station gibt es einen Touchscreen. Wenn Ihr also mal Euer Smartphone nicht zur Hand habt, könnt Ihr den Saugroboter alternativ über denTouchscreen zum Putzen losschicken.

Die Station des Narwal Freo besitzt einen Touchscreen. / © nextpit

Einzig über eine Absaugfunktion verfügt die Basisstation des Narwal Freo nicht. Stattdessen müsst Ihr Euch selbst um die Leerung des 480-ml-Staubbehälters kümmern. Alles in allem bietet der Narwal Freo alles, um mit den besten Saugrobotern mitzuhalten. Wenn Euch Modelle wie der Dreame L20 Ultra (zum Test) oder Roborock S8 Pro Ultra (zum Test) zu teuer sind, ist das Eure Chance. Für kurze Zeit könnt Ihr Euch den Narwal Freo für 699 Euro statt 849 Euro schnappen. Schlagt also ohne zu zögern zu – so günstig war der Narwal Freo noch nie!

Was haltet Ihr vom Deal? Worauf legt Ihr besonders Wert bei Saugrobotern? Teilt es uns gerne in den Kommentaren mit.