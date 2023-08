Sehen wir dieses Jahr ein Apple iPhone 15 Ultra?

Die ersten Gerüchte über das Apple iPhone Ultra tauchten letztes Jahr auf, als spekuliert wurde, dass das kommende iPhone 15 Pro Max durch das besagte iPhone 15 Ultra ersetzt wird. Seitdem hat sich jedoch die Idee eines Ultra-Suffixes nicht durchgesetzt. Doch wie so häufig kurz vor dem Release eines neuen Apple-Produktes, geht es noch einmal heiß her in der Gerüchteküche und die Möglichkeit, dass Apple im nächsten Monat sein erstes iPhone mit dem Zusatz Ultra auf den Markt bringt, wurde erneut aufgekocht.

Andre O'Hara von Apple Insider hat sich auf mehrere Quellen berufen und behauptet, dass Apple die Bezeichnung iPhone 15 Ultra für das größere iPhone Pro der nächsten Generation verwenden wird, das im September dieses Jahres angekündigt werden soll. Sollte sich das bewahrheiten, würde das bedeuten, dass die Produktpalette des iPhone-Herstellers ein iPhone 15, ein iPhone 15 Plus, ein iPhone 15 Pro und ein iPhone 15 Ultra umfassen wird.

Die Idee des iPhone Ultra tauchte auf, nachdem Apple 2022 die Smartwatch Watch Ultra (Test) vorgestellt hatte. Das Modell unterscheidet sich von der normalen Apple Watch durch einen Titanrahmen und zusätzliche Funktionen wie ein Zweifrequenz-GPS dem deutlich höheren Preis.

Das angebliche Design des Apple iPhone 15 Pro: Knöpfe und ein Kamerabuckel wurden gesichtet. / © 9to5Mac

Im Fall des iPhone 15 Pro Max ist das nicht völlig überraschend. Es wird gemunkelt, dass das Ultra-Modell eine Periskop-Kamera erhalten wird, die es beim iPhone 15 Pro angeblich nicht gibt. Abgesehen von diesem Sensor ist bisher nicht bekannt, welche anderen Spezifikationen des Handys auf das kleinere Pro übertragen werden, obwohl beide auch ein Titanium-Gehäuse, einen größeren Speicher, eine programmierbare Aktionstaste und einen A17-Bionic-Chipsatz haben sollen.

Es wurde auch gemunkelt, dass Apple die Preise für das iPhone 15 Pro erhöhen wird, was sich ungewollt auch auf das iPhone 15 Ultra auswirken wird. Der Grund für die Preiserhöhung sind höchstwahrscheinlich die gestiegenen Kosten für verschiedene Komponenten, die Apple in das iPhone 15 integrieren wird. Der Tech-Gigant aus Cupertino wird den iPhone-15-Gerüchten zufolge am 12. September, also in wenigen Wochen, vorstellen.

Haltet Ihr es für logisch, dass Apple den Namen Ultra für das iPhone 15 Pro Max verwendet? Welche anderen Unterscheidungsmerkmale sollte das Modell Eurer Meinung nach haben, abgesehen von der Periskope-Kamera? Wir freuen uns, wenn Ihr uns Eure Antworten in den Kommentaren mitteilt.