Smarte Steckdosen findet Ihr mittlerweile in jedem Baumarkt. Selbst Discounter wie Netto oder Aldi bieten die Gadgets an. Allerdings gibt es auch Online-Shops, die sich auf das Smart Home spezialisiert haben und Euch richtig spannende Modelle zum guten Kurs anbieten. Einer davon ist tink. Der Händler hat derzeit einen Deal zu den Shelly Plus Plug S auf Lager, bei dem Ihr gerade einmal 13 Euro pro Steckdose zahlt.

Das gesamte Ökosystem rund um Hersteller Shelly ist richtig spannend. Neben verschiedenen WLAN-Relais ab 18,45 Euro* oder einem Shelly Starter-Set für 229,95 Euro*, findet Ihr beim Online-Shop tink auch die smarten Steckdosen aus der "Plus Plug S"-Serie. Möchtet Ihr Euer gesamtes Zuhause smarter machen, könnt Ihr Euch gerade ein 10er-Set mit einem Rabatt von 45 Prozent* unter den Nagel reißen. Allerdings hat das Angebot einen kleinen Haken.

Shelly Plus Plug S – So wird selbst die Mikrowelle smarter

Die Installation der Shelly-Steckdosen* ist schnell erledigt. Ihr steckt die WLAN-Steckdosen in einen bestehenden Steckplatz und könnt anschließend Euer Wunschgerät, wie etwa eine Mikrowelle, einstecken. Anschließend müsst Ihr das Gerät nur noch in der Shelly-App registrieren. Die Shelly Plus Plug S überwachen dann Geräte mit einer maximalen Leistung von 2.500 Watt. Die verbauten LED-Lichter geben Euch zudem Informationen darüber, wie hoch der Verbrauch gerade ist. Leuchten sie grün, ist der Stromverbrauch gut. Bei roter Farbe ist der Verbrauch recht hoch.

Die Shelly Plus Plug S könnt Ihr problemlos an Euren Steckdosen installieren. / © Shelly

Spannend wird es allerdings erst, wenn wir uns weitere Funktionen anschauen. Denn die Shelly-Steckdosen lassen Euch nicht nur Zeitpläne einrichten, sondern bieten auch eine Scripting-Funktion. Dadurch könnt Ihr beispielsweise einen gewissen Luftverschmutzungswert bestimmen, bei dem sich Euer Luftreiniger automatisch anschaltet – ziemlich smart. Die angebotene Variante ist zudem mit Alexa und Google Home kompatibel. Und genau hier liegt auch das Problem. Denn eine Matter-Integration fehlt.

Lohnen sich die smarten Steckdosen von Shelly?

Das 10er-Set kostet Euch aktuell 129,95 Euro bei tink*. Der reguläre Preis von 236,80 Euro für die schwarzen WLAN-Stecker wird somit um 45 Prozent unterboten. Auch im direkten Vergleich kommt Ihr gerade nicht günstiger davon. Das 8er-Set gibt es aktuell für 177,89 Euro bei Alternate zum Bestpreis. Auch ein Einzelstecker kostet Euch mindestens 20,69 Euro im Netz. Mit einem Einzelpreis von 13 Euro beim tink-Deal* spart Ihr also fast 7 Euro pro Stecker.

Günstiger gab es das 10er-Set bisher ebenfalls nicht. Möchtet Ihr Euer Zuhause also mit smarten Steckdosen (Bestenliste) eindecken und könnt zudem etwas mit dem Funktionsumfang von Shelly anfangen, solltet Ihr diesen Deal nicht verpassen. Doch auch für Matter-Fans hat tink aktuell noch etwas auf Lager.

Ebenfalls im Angebot: Shelly Plug S (Gen. 3) mit Matter

Denn auch die 3. Generation der Plug S sind derzeit im Angebot* erhältlich. Das 6er-Set gibt es hier für 103,95 Euro. Sie bieten dieselben Features wie die Plus Plug S, allerdings auch eine Matter-Funktion. Nutzt Ihr den Smart-Home-Standard also bereits, lohnt es sich durchaus, diesen Deal genauer unter die Lupe zu nehmen. Der Einzelpreis für die Steckdose liegt mit ca. 17,33 Euro zwar etwas höher, allerdings ist das nächstbeste Angebot mit 23,89 Euro ebenfalls etwas teurer. Bedenkt allerdings, dass Ihr die Sets nicht auftrennen könnt. Die Rechnungen dienen nur zur Veranschaulichung, warum diese Deals gerade so interessant sind.

Was haltet Ihr von den Angeboten? Nutzt Ihr bereits Produkte von Shelly? Hättet Ihr Interesse an einer Übersicht zum Hersteller? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!