Sportliches Angebot: Garmin Fenix 7 Pro Solar zum Bestpreis sichern!

Bei MediaMarkt und Saturn bekommen Fans von Premium-Uhren derzeit ein spannendes Angebot. Denn die beiden Elektronikfachmärkte verkaufen die Garmin Fenix 7 Pro zum absoluten Bestpreis und liegen damit fast 100 Euro unter dem durchschnittlichen Bestpreis der letzten drei Monate. Wie sich der Deal im direkten Vergleich schlägt und was die Uhr wirklich "Premium" macht, erfahrt Ihr in diesem Deal-Check.

Gerade Sportlern ist der amerikanische Uhrenhersteller Garmin sicherlich kein Fremdwort. Mit robusten Gehäusen, einem hohen Tragekomfort, zahlreichen Sensoren und spannenden Fitness-Funktionen konnte sich das Unternehmen seinen Platz auf dem Smartwatch-Markt sichern. Nun bekommt Ihr eines der absoluten Top-Modelle zum bisherigen Tiefstpreis bei Saturn und MediaMarkt kredenzt.

Die Garmin Fenix 7 Pro Solar nutzt, wie der Name es vermuten lässt, eine Solar-Ladelinse unterhalb des Displays, um eine unglaublich lange Akkulaufzeit zu garantieren. Seid Ihr jeden Tag an der frischen Luft, müsst Ihr die Smartwatch theoretisch praktisch nie aufladen. Doch auch ohne diese Funktion hält der Akku bis zu 37 Tage. In seinem Test zur Garmin Fenix 7 Pro ist mein Kollege Stefan von der langen Laufzeit mehr als angetan.

Hier seht Ihr die Connect-App der Garmin Fenix 7 Pro für alle Auswertungen rund um Eure Fitness-Daten. / © nextpit

Zudem ist die Smartwatch perfekt für Sportler geeignet. Die robuste Bauweise und die zahlreichen Sport-Apps, die Ihr unter anderem zur Überwachung Eurer Herzfrequenz oder der Sauerstoff-Zufuhr nutzen könnt, machen die Garmin zum perfekten Begleiter. Dank des neuen Hill-Score und Ausdauerwertes sind auch Bergsteiger oder Ausdauerläufer hier bestens versorgt. Das zielgenaue GNSS (Global Navigation Satellite System) kann Euch zudem jederzeit verraten, wo Ihr Euch genau befindet, falls Ihr Euch in den Wäldern oder einem fremden Land verlaufen solltet.

Das perfekte Sport-Angebot bei MediaMarkt und Saturn?

Ein Preisschild von 675,32 Euro ist weiterhin kein Schnäppchen, so viel sollte gesagt sein. Sucht Ihr jedoch eine echte Premium-Smartwatch und treibt zudem viel Sport, eventuell sogar Extremsport wie Bergmarathons oder Freeclimbing, kommt Ihr zu Eurer Sicherheit kaum um ein solches Produkt herum. Durch das zielgenaue GNSS, die vielen Funktionen und zahlreichen Sensoren könnt Ihr Euer Training nicht nur auswerten, sondern exakt bestimmen, was gerade mit Eurem Körper geschieht.

Der Preisvergleich von Saturn und MediaMarkt gibt die UVP von 849,99 Euro an. Im direkten Preisvergleich liegt Ihr mit diesem Deal immernoch beim bisherigen Tiefstpreis, allerdings bietet der Händler Expert die Uhr bereits für 699 Euro an. Der Bestpreis in den vergangenen drei Monaten lag, laut idealo, bei 772,93 Euro, wodurch Ihr derzeit hier einiges sparen könnt. Möchtet Ihr Euch also eine echte Premium-Smartwatch sichern, die auch über Apps wie Garmin-Pay verfügt, dürfte dieses Angebot durchaus interessant für Euch sein.

Was haltet Ihr von dem Deal? Sind hochpreisige Smartwatches interessant für Euch oder greift Ihr lieber zur günstigeren Varianten von Samsung oder Google? Lasst es uns wissen!