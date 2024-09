Möchtet Ihr Euer Zuhause sicherer machen oder einfach wissen, wann dieser verdammte Waschbär wieder den Müll durchsucht? Dann hat Amazon mit der Reolink RLC-510WA ein Lösung zum günstigen Preis auf Lager. Die Überwachungskamera (Bestenliste) mit Nachtsicht-Funktion und Personenerkennung gibt es für kurze Zeit beim Versandriesen 41 Prozent günstiger. So günstig war Smart Home selten.

Was taugt eine Außenkamera für weniger als 60 Euro?

Die Reolink RLC-510WA nimmt Videos sowohl am Tag als auch in der Nacht mit 5 MP auf. Diese könnt Ihr dann wahlweise auf einem Reolink NVR, also einem lokalen Speichersystem, einem FTP-Server oder einer SD-Karte abspeichern. Ersterer kostet Euch jedoch zusätzlich noch einmal etwas. So gibt es etwa den Reolink 8CH PoE NVR derzeit für 244,99 Euro bei Amazon*. Eine Personen- und Autoerkennung ist ebenfalls an Bord, genauso wie Infrarot im Nachtsichtmodus.

Dank Infrarot und einer 5-MP-Linse erkennt die Reolink RLC-510WA auch in der Nacht so gut wie alles. / © Reolink

Die Reolink-Kamera hat zudem ein IP66-Zertifikat, welches die Wetterbeständigkeit von –10 Grad Celsius bis hin zu +55 Grad Celsius bestätigt. Die Reolink-App bietet Euch neben den Alarmen, die Ihr beim Auslösen der automatischen Erkennung erhaltet, auch die Möglichkeit, sogenannte Bewegungszonen einzurichten. Hier könnt Ihr rumrennen, wie es Euch beliebt, ohne ständige Benachrichtigungen aufs Smartphone (Bestenliste) zu erhalten. Auch Zeitpläne oder Routinen lassen sich hier einstellen. Dank Dualband-WLAN ist auch die Einrichtung ins Heimnetz kein Problem.

So gut ist der Deal zur Reolink RLC-510WA wirklich

Derzeit verlangen Amazon und Kaufland jeweils 59,49 Euro. Beide übernehmen auch den Versand der Kamera, obwohl der Hersteller selbst als Verkäufer aufgeführt wird. Der nächstbeste Preis im Netz ist mit 72,73 Euro deutlich über dem Angebotspreis. Amazon gibt jedoch einen Rabatt von 41 Prozent an. Dieser bezieht sich auf die UVP, die jedoch kaum noch verlangt wird. Dementsprechend ist der Deal etwas aufgebläht, obwohl ihn das nicht weniger spannend macht.

Ein Blick auf den Preisverlauf mit Kepa oder idealo zeigt allerdings, dass es dieses Angebot immer wieder gibt. In der Regel hält es dann einige Tage an, bevor wieder ein deutlich höherer Preis jenseits der 70 Euro verlangt werden. Habt Ihr also jetzt nicht das nötige Kleingeld, könnt Ihr Euch diesen Artikel abspeichern und immer wieder reinschauen. Interessant ist dieser Deal vor allem für diejenigen, die sich Zuhause absichern möchten und eine einfach Smart-Home-Integration suchen.

Die Reolink RLC-510WA im Vergleich

Die Reolink RLC-510WA ist immer wieder günstig erhältlich. Dennoch lohnt sich auch ein Blick in das gesamte Portfolio des Herstellers. So bietet die Reolink CX41W für 99,99 Euro* ähnliche Funktionen und wird hier lediglich durch die Vollfarbansicht bei Nacht und die 4MP-Aufnahmen unterschieden. Dafür zahlt Ihr jedoch 40 Euro mehr. Auch die Blink-Outdoor für 49,49 Euro* ist zwar spannend, hat jedoch deutlich weniger Funktionen auf Lager.

Beachtet jedoch, dass die angebotene Reolink-Sicherheitskamera nur über Kabel funktioniert. Sicherlich können einige Tüftler eine etwas passendere Lösung finden. Allerdings müsst Ihr einen entsprechenden Außenanschluss nutzen, damit das Gerät funktioniert.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist der Deal interessant für Euch oder verzichtet Ihr auf Sicherheitskameras? Lasst es uns in dne Kommentaren wisen!