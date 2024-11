Nicht nur für Narren und Jäcken beginnt heute eine spannende Zeit. Auch Sparfüchse können am Singles Day, der standesgemäß am 11.11. stattfindet, die ersten Schnäppchen ergattern. Eines der größten Online-Versandhäuser der Welt bietet passend dazu satte Prozente auf eine Vielzahl von Produkten an. Die Rede ist hier jedoch nicht von Amazon.

Der Singles Day stammt ursprünglich aus der Stadt Nanjing in China. Am 11.11. haben Studenten einen Junggesellen-Tag gefeiert und von der Zahlenfolge rührt auch der Name, da das Datum aus vier Einsen besteht. Mittlerweile läutet der Feiertag die Deal-Saison offiziell ein und ist vor allem in Asien äußerst beliebt. Logisch also, dass vor allem asiatische Händler hier nicht mit Rabatten geizen. Ganz vorne dabei ist AliExpress. Bis zu 80 Prozent und exklusive Gutscheine warten hier auf Euch.

Spart zusätzlich mit exklusiven Gutscheinen

Die Angebote gelten von heute bis zum 18. November. Während AliExpress bereits zahlreiche Produkte reduziert hat, gibt es zusätzliche Gutscheine, mit denen Ihr noch einmal mehr sparen könnt, wenn Ihr einen bestimmten Einkaufwert erreicht. Bedeutet, dass Ihr beispielsweise Euren Warenkorb mit Geräten im Wert von 169 Euro füllen könnt und dann mit dem Code "NEXTPITDE25" zusätzlich 25 Euro spart. Alle Codes findet Ihr nachfolgend noch einmal aufgelistet:

Warenwert 39 Euro – Spart zusätzlich 5 Euro mit dem Code NEXTPITDE05

Warenwert 89 Euro – Spart zusätzlich 12 Euro mit dem Code NEXTPITDE12

Warenwert 169 Euro – Spart zusätzlich 25 Euro mit dem Code NEXTPITDE25

Warenwert 269 Euro – Spart zusätzlich 40 Euro mit dem Code NEXTPITDE40

Warenwert 359 Euro – Spart zusätzlich 60 Euro mit dem Code NEXTPITDE60

Warenwert 499 Euro – Spart zusätzlich 80 Euro mit dem Code NEXTPITDE80

Den Code müsst Ihr lediglich im Bestellprozess hinzufügen und schon seht Ihr die aktualisierten Kosten. Natürlich lassen sich die Gutscheine auch auf bereits reduzierte Waren anwenden. Hier bietet Euch AliExpress gerade unter anderem zwei spannende Saugroboter mit Wischfunktion (Bestenliste) zum günstigen Kurs an.

Saugroboter bei AliExpress zum Spitzenpreis am Singles Day

Den Anfang macht der neue Xiaomi X20 Pro bei AliExpress*, den Ihr noch vor dem Release mit einem satten Rabatt erhaltet. Der Händler reduziert den Preis von regulären 714,27 Euro kurzzeitig auf 499 Euro. Durch den Gutschein "NEXTPITDE80" spart Ihr noch einmal 80 Euro und zahlt somit nur noch 419 Euro. Der Sauger bietet Euch eine Saugleistung von 7.000 Pa, eine integrierte Wischfunktion und kommt mit einer All-in-One-Absaugstation, welche die Wischmopps sogar mit heißem Wasser reinigt.

Affiliate Angebot Xiaomi X20 Pro Mit dem Gutschein NEXTPITDE80 zusätzlich 80 Euro sparen

Soll es etwas günstiger sein, bietet Euch AliExpress auch den Dreame D9 Max* in der zweiten Generation gerade als Deal an. Hier zahlt Ihr jetzt 176,69 Euro. Der nächstbeste Preis im Netz liegt bei 279 Euro. Durch den Gutschein "NEXTPITDE25" zahlt Ihr somit nur noch 151,69 Euro und einen bisher nie dagewesenen Bestpreis. Der Saug-Wischer saugt mit 6.000 Pa, hat ebenfalls eine Wischfunktion und ist mit seiner Gummibürste vor allem auf Teppichen stark unterwegs.

Affiliate Angebot Dreame D9 Max Mit dem Gutschein "NEXTPITDE25" zusätzlich Geld sparen!

Weitere Deals bei AliExpress entdecken

Für Zauberlehrlinge sind auch die offiziellen Harry Potter In-Ears von Xiaomi im Angebot! / © AliExpress / Xiaomi

Der Versand der Sauger erfolgt jeweils aus Deutschland, wodurch die Lieferzeiten gering gehalten werden. Außerdem fallen somit auch keine Zollgebühren an. Sowohl die Lieferung, als auch die Retoure, sind zudem kostenlos. Doch auch weitere Angebote sind beim Versandhändler gerade richtig spannend. Unsere aktuellen Highlights findet Ihr nachfolgend:

Einige Geräte werden aus anderen europäischen Ländern versandt. Dies ändert jedoch nichts an den Versandkosten. Es geht hier lediglich um die Lagerstandorte. Bei der Switch Lite handelt es sich außerdem entweder um die Variante aus Japan oder Hong Kong. Beide können auf Deutsch eingestellt werden und die Ladekabel enthalten jeweils einen kostenlosen EU-Adapter.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Habt Ihr bereits Erfahrungen mit AliExpress gesammelt? Teilt sie uns doch in den Kommentaren mit!

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation zwischen nextpit und AliExpress. Auf die redaktionelle Meinung von nextpit hat diese Zusammenarbeit keinen Einfluss.