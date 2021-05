Feueralarm & Türklingel sehen: So aktiviert Ihr die Geräuscherkennung auf Eurem Handy

Sehr oft bieten unsere Android- und iOS-Smartphones nützliche Features, die unsere Leben deutlich vereinfachen. Manche davon können echte Lebensretter sein, sind aber Vielen gar nicht bekannt. Die Geräuscherkennung ist so eine Funktion, die nicht nur für Menschen mit Hörverlust nützlich sein kann. Wir erzählen Euch, wie Ihr diese Geräuschbenachrichtigungen auf Eurem Android-Smartphone und dem iPhone aktiviert.

Laut WHO leiden weltweit über 460 Millionen Menschen über hörbedingte Behinderungen, das sind mehr als fünf Prozent der Weltbevölkerung. Das hat mitunter dramatische Auswirkungen auf die Teilhabe dieser Menschen, kann aber mitunter sogar das eigene Leben bedrohen – wenn etwa ein alarmierendes Geräusch nicht rechtzeitig erkannt werden kann.

Google hat sich genau dieser Problematik gewidmet und dafür seine Live-Transcription-App entsprechend erweitert. Wer sich jetzt im Google Play Store die App Autom. Transkription & Geräuschbenachrichtigungen herunterlädt, erhält nicht nur die Transkription von 80 Sprachen in Echtzeit, sondern erhält seit Ende 2020 auch das Feature, sich per Smartphone über Geräusche in der Umgebung benachrichtigen lassen zu können. Apple war sogar ein wenig flotter: Die Geräuscherkennung wurde im Sommer 2020 mit iOS 14 eingeführt.

Wie funktionieren die Geräuschbenachrichtigungen?

Wer sich die Sound Notifications aufs Android-Smartphone packt oder das Feature unter iOS aktiviert, kann sich über wichtige und kritische Geräusche im Haushalt durch Push-Benachrichtigungen benachrichtigen lassen. Gemeint sind damit viele verschiedene Sounds wie Klopfen, die Türklingel, piepende Haushaltsgeräte, Rauchmelder, bellende Hunde, schreiende Babys, fließendes Wasser und einige mehr. Wird ein solches Geräusch durch die KI vom Smartphone-Mikro erkannt, bekommt Ihr eine Push-Nachricht, zudem vibriert bei Android das Smartphone und das Kameralicht blitzt auf.

Das funktioniert in beiden Fällen offline, so dass Ihr Euch keine Gedanken machen müsst, dass jedes in Eurer Wohnung erkannte Geräusch auf Google- oder Apple-Servern landet. Bedenkt dabei, dass weder der Google Assistant noch Siri genutzt werden kann, während die Funktion aktiviert ist und Euer Akkuverbrauch durch die Funktion ansteigt.