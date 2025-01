Das Honor Magic 7 Pro ist erst seit kurzer Zeit erhältlich und doch gibt es schon jetzt einen richtig starken Deal bei MediaMarkt. Denn hier bekommt Ihr nicht nur das neueste Flaggschiff des chinesischen Herstellers, sondern schließt einen Handyvertrag im Vodafone-Netz ab und bekommt das Honor Pad X8A gratis dazu. Wie gut der Deal wirklich ist und worauf Ihr unbedingt achten solltet, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Am 15. Januar hat Honor seine neue Magic-7-Serie veröffentlicht und schon macht sich der erste Tarif-Deal rund um das Honor Magic 7 Pro breit. Vor allem die Kamera-Performance dürfte spannend werden, da das Honor Magic 6 Pro im vergangenen Jahr unseren Kamera-Blindtest noch vor Samsung und Apple gewann. Bei MediaMarkt bekommt Ihr das neue Smartphone jetzt mit einem Handyvertrag im Vodafone-Netz und dem Honor Pad X8a für gerade einmal 24,99 Euro monatlich geboten.

Honor Magic 7 Pro: So gut ist das aktuelle Flaggschiff des Herstellers wirklich

Mein Kollege Anton hat Euch bereits einen ersten Eindruck zum Honor Magic 7 Pro gewährt, daher halten wir uns an dieser Stelle nur mit einigen Merkmalen auf. Das Smartphone arbeitet mit einem recht großen 6,8-Zoll-Display, das vor allem auf längere Bildschirmnutzung ausgelegt ist. Mit seinem 8,8-mm-Gehäuse zählt es zudem zu den eher dünneren Geräten. Eine Glasrückseite ziert das Gerät zudem ebenfalls. Als Betriebssystem kommt MagicOS 9.0 mit der neuen "Magic7 Pro KI" zum Einsatz.

Das HONOR Magic 7 Pro ist in drei verschiedenen Farben erhältlich / © HONOR / Collage: nextpit

Auch beim Prozessor muss sich das Gerät mit seinem Snapdragon 8 Elite nicht verstecken. Satte 12 GB RAM gepaart mit 512 GB Flash-Speicher erwarten Euch hier. Eines der absoluten Highlights ist jedoch die 50-MP-Hauptkamera mit optischer Bildstabilisierung und einer variablen Blende. Zusammen mit der 50-MP-Ultraweitwinkelkamera und einer 200-MP-Telekamera ergibt sich das Triple-Modul auf der Rückseite. Die Frontkamera knippst Bilder übrigens auch mit 50 Megapixeln.

Das Honor Pad X8a im Kurz-Check

Wie bereits erwähnt bekommt Ihr hier nicht nur das Smartphone, sondern noch ein Android-Tablet der Mittelklasse als Zugabe. Das Honor Pad X8a arbeitet mit einem Snapdragon 680 und bietet eine Speicherkonfiguration von 4 GB RAM und 128 GB Flash-Speicher. Damit eignet es sich hervorragend als Tablet für die abendlichen Nachrichten, Social Media oder um auf Reisen Euren Lieblingsfilm zu schauen. Der 8.300-mAh-Akku bringt Euch zudem problemlos durch den Tag und mit dem Pad X8a hat Honor auch das Display von 10,1 Zoll auf 11 Zoll erweitert.

Das müsst Ihr bei MediaMarkt zahlen

Interessiert Ihr Euch für das Honor Magic 7 Pro, gibt es das Gerät für kurze Zeit mit dem "Vodafone green LTE Extra"-Tarif von Freenet. Euch stehen 20 GB Datenvolumen, eine Download-Bandbreite von maximal 50 MBit/s und der Zugang zum 4G-Netz des Providers zur Verfügung. Dafür zahlt Ihr allerdings nur 24,99 Euro pro Monat, sowie einmalig 299 Euro für das Gerät und noch einmal 39,99 Euro in Form einer Anschlussgebühr. Versandkosten gibt es keine, dafür einen Wechselbonus über 50 Euro, wenn Ihr Eure alte Rufnummer mitbringt. Außerdem legt MediaMarkt, in alter Fischmarkt-Manier, noch das Honor Pad X8a obendrauf.

Tarif-Check Tarif Vodafone green LTE 20GB Extra Datenvolumen 20 GB Download-Bandbreite max. 50 MBit/s 4G/5G 4G LTE Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 24,99 € Einmalige Kosten 338,99 € Wechselbonus 50,00 € Gesamtkosten 888,75 € Reguläre Gerätekosten (laut idealo) Honor Magic 7 Pro – 1.299,00 €

Honor Pad X8a – 134,94 € Effektive monatliche Tarifkosten ~ 22,72 € Zum Angebot*

Das Honor Magic 7 Pro kostet Euch in der hier angebotenen Variante regulär 1.299 Euro. Das Honor Pad X8a würde noch einmal mit rund 135 Euro zu Buche schlagen. MediaMarkt verlangt nach Ablauf der Mindestlaufzeit jedoch nur 888,75 Euro. Das bedeutet, Ihr zahlt effektiv jeden Monat rund 37 Euro für das Bundle, was einer monatlichen Ersparnis von 22,27 Euro entspricht. Allerdings ist das alles bloße Mathematik. Am Ende bleiben 24,99 Euro pro Abschlag, sowie einmalig 338,99 Euro stehen.

Lohnt sich das Angebot zum Honor Magic 7 Pro?

Könnt Ihr mit einer solchen Rechnung nicht viel anfangen, ist sie dennoch perfekt dazu geeignet, um verschiedene Angebote miteinander zu vergleichen. Eine monatliche effektive Ersparnis von über 20 Euro sieht man nämlich nur sehr selten. Hinzu kommt, dass Ihr für ein wirklich potentes Smartphone (und ein schickes Mittelklasse-Tablet) eine recht geringe monatliche Zahlung zu leisten habt. Zum Vergleich: Das Samsung Galaxy S25 erscheint ebenfalls in wenigen Tagen. Ein solches Angebot dürftet Ihr dann jedoch vergebens suchen – vermutlich.

Möchtet Ihr Euch also ein starkes Android-Smartphone schnappen und dafür nicht allzu viel zahlen, seid Ihr mit diesem Angebot bereits gut beraten. Eventuell ist es auch sinnvoll, sich von der Samsung-Bubble zu lösen und anderen Herstellern eine Chance zu geben. Bei einem solchen Frühbucher-Angebot macht Ihr jedenfalls nicht wirklich etwas falsch. Gerade dann, wenn Ihr gerne mit einer guten Smartphone-Kamera unterwegs seid.

Was haltet Ihr von dem Deal? Habt Ihr das Honor Magic 7 Pro auf dem Schirm oder ist die Veröffentlichung an Euch vorbeigegangen? Lasst es uns wissen!