So spart Ihr richtig: Tado V3+ "Heizkörperthermostat Starter Kit"

Der Winter steht vor der Tür und die satte Betriebskosten-Nachzahlung steckt noch so manch einem in den Knochen. Was liegt da näher, als am Black Friday sich ein paar smarte Tado-Heizkörperthermostate zuzulegen und der Kostenfalle geschickt aus dem Weg zu gehen. Doch Vorsicht! Die Falle schnappt bei dem Starter Kit V3+ zu, wenn Ihr mehr als die beigelegten zwei Thermostate braucht. Wir von nextpit haben aber auch für dieses Problem eine Lösung gefunden, bei der Ihr satte Rabatte zieht und noch einen Amazon Echo Show 5 gratis dazu bekommt!

Tado-Heizkörper-Thermostat-"Starter Kit V3+" mit 56 % Rabatt

Anstelle zwei Ventilen, bekommt Ihr fünf Thermostate

Zusätzlich gibt es gratis einen Amazon Echo Show 5

Tado V3+ "Heizkörperthermostat Starter Kit" im Black-Friday-Deal

Die smarten Heizkörper-Ventile von Tado konnten schon in unserer großen Vergleichsliste der Heizkörperthermostate 2023, die Empfehlung der Redaktion einheimsen. Wir setzen aber in unserem heutigen Black-Friday-Angebot noch einen drauf – denn wir empfehlen Euch gleich ein komplettes Starter Kit der neuesten V3+-Serie. Das bietet Euch nämlich noch zusätzlich einen Sensor zur Analyse der Luftfeuchtigkeit und hat bereits die benötigte Internet-Bridge und zwei Thermostate dabei. Und das Ganze mit einem Rabatt von 54 Prozent – also anstatt den 229,99 Euro, zahlt Ihr heute nur 104,99 Euro.

Tado liefert viele Adapter und Werkzeug für alle gängigen Heizkörperventile. / © nextpit

Soweit so gut – doch Hand aufs Herz: Wer hat in seiner Wohnung nur zwei Herzkörper? Richtig, die Wenigsten. Und ab hier wird es ein wenig tricky! Folgt man der Amazon-Empfehlung unter "Zusatz" und packt da noch ein Tado-Thermostat in den Warenkorb, dann landet Ihr bei 200,39 Euro. Und wir hätten jetzt erst drei Thermostate, was den meisten von Euch noch immer nicht reicht.

Macht also mehr Sinn, sich zwei Starter Kits zu kaufen, 210 Euro zu latzen, vier Ventile zu haben und für die zweite unnütze WLAN-Bridge einen Platz in der Tonne zu reservieren.

Doch das wiederum steht im Konflikt mit unserem ausgeprägten Umweltsinn, oder? Da muss es also noch was von Ratio**** geben. Fast – von Tink, dem Berliner Smart-Home-Experten. Die bieten Euch ebenfalls das Tado V3+ "Heizkörperthermostat Starter Kit", jedoch mit gleich fünf smarten Heizkörperthermostaten. Und weil das bisher nicht genug ist, das Tado-Setup auch via Sprachassistent steuern lässt, gibt es gratis noch einen Echo Show 5 von Amazon. Richtig, das smarte 5,5 Zoll große Display mit Touchscreen und einem verbauten 44-mm-Lautsprecher. Eine 2-MP-Frontkamera für die Video-Telefonie ist auch noch verbaut (lässt sich mechanisch abdecken).

Den Amazon Echo Show 5 gibt es noch gratis dazu! / © Amazon

Wer also in Zukunft seine vier Wände nach individuellen Zeitplänen heizen will, mal schnell von unterwegs im Schlafzimmer die Temperatur aufdrehen und gleichzeitig effektiv Heizkosten sparen will, kann mit der kostenlosen Tado-App komfortabel seine gesamte Temperatur organisieren. Die Montage ist kinderleicht und in wenigen Minuten erledigt.

Wie sieht es aus? Konnten wir Euch mit unserem Black-Friday-Deal von Tink überzeugen?