Sony Xperia 5 IV im Test: Eigentlich das perfekte Smartphone – eigentlich

Das Sony Xperia 5 IV wurde auf der IFA im September 2022 offiziell vorgestellt. Wenngleich sich das Unternehmen zusehends von der ganz großen Smartphone-Bühne entfernt hat, gibt es drei neue Xperia-Modelle pro Jahr. Das Xperia 5 IV ist dabei subjektiv die beste Wahl, da es trotz Flaggschiff-Technik handlich gebaut ist. Knapp drei Monate nach der Präsentation ist das "Kompakte" auch deutlich günstiger zu bekommen, sodass unser ausführlicher Test zu keinem besseren Zeitpunkt hätte kommen können.

Bewertung

Pro Sehr gutes "Bravia"-21:9-OLED-Display mit 120 Hz

Handliches und hochwertig verarbeitetes Design

Nach vorn ausgerichtete Stereo-Lautsprecher

Analoger Audio-Klinkenanschluss

Ordentliche Bildqualität

Professionelle Kamera-App

Sehr gute Akku-Laufzeit

IP68-Zertifizierung

microSD-Support Contra "Bloatware" bei einer UVP von 1.049 Euro

Durchschnittliche Update-Garantie

Fehlender Unlock via Face-Scan

Kein Netzteil im Lieferumfang

Prozessor ist ein Hitzkopf

Langsame Akku-Ladung

Affiliate Angebot Sony Xperia 5 IV Zur Geräte-Datenbank

Sony Xperia 5 IV: Design und Verarbeitung Von Sony selbst wird das Xperia 5 VI als ein "kompaktes" Android-Smartphone beworben. Dabei ist es mit einer Länge von 156 Millimetern alles andere als kompakt. Wirklich handlich machen das Sony-Handy erst die geringe Breite von 67 Millimetern und die "Dünne" von 8,2 Millimetern bei einem Gewicht von gerade einmal 172 Gramm. Gefällt: Sehr handlich mit schickem Formfaktor

Corning Gorilla Glass Victus

Benachrichtigungs-LED

Sehr gute Verarbeitung

Toller Stereo-Sound

IP65/68-zertifiziert

3,5-mm-Klinke Gefällt nicht: Position des Fingerabdrucksensors (Nutzerabhängig)

Keine Gesichtserkennung Die linke Gehäuseseite ist komplett clean. / © NextPit Der kantige und dennoch abgerundete Aluminiumrahmen liegt sehr gut und sicher in der Hand. Auf der Rückseite bleiben keine kriminaltechnisch belastbaren Fingerabdrücke zurück, und trotz Glasrückseite besteht keine Rutschgefahr. Die linke Flanke ist komplett clean, während auf der rechten Seite die Tasten-Party abgeht. Nahezu mittig sitzt der universale Power- und Standby-Button, der den leicht tiefer versetzten Fingerabdruck-Scanner inkludiert. Darüber findet Ihr die Lautstärketaste und ganz unten (im Quermodus rechts oben) eine zweistufige Kamera-Auslösetaste. Während sich auf der linken Flanke keine einzige Taste befindet, geht die Party auf der rechten Seite so richtig ab. / © NextPit Für Rechtshänder ist der Fingerabdrucksensor seitlich im Power-Button perfekt platziert. Für jene 10,6 Prozent Linkshänder – oder Menschen, die wie ich das Smartphone lieber in der linken Hand halten – sieht das leider anders aus. Das gilt insbesondere, da es keine Gesichtserkennung gibt. An dieser Stelle noch der Vermerk, das genannter Fingerabdrucksensor bei Regen eher nicht so gut funktioniert. Oben und unten sitzt jeweils ein nach vorn ausgerichteter Lautsprecher mit sehr guten Klangeigenschaften. / © NextPit In den breiten Rändern über und unter dem länglichen Bildschirm bringt Sony eine Benachrichtigungs-LED und nach vorn ausgerichtete Stereo-Lautsprecher mit einem mehr als zufriedenstellenden Dolby-Atmos-Klang unter. Generell ist Sony in Sachen Audio mit unterstütztem LDAC, 360 Reality Audio (Upmix), DSEE Ultimate, aptX, FLAC, Opus, Dolby AC-4 und vielen weiteren Audioformaten sehr gut aufgestellt. Selbst eine analoge Audioklinkenbuchse für einen 3,5-Millimeter-Klinkenstecker gibt es an der Oberseite. Oft vermisst: Die analoge 3,5-Millimeter-Audio-Klinkenbuchse – Sony hat sie! / © NextPit Ebenfalls bei Flaggschiff-Smartphones eher eine Seltenheit ist die via microSD-Karte optionale Speichererweiterung von bis zu 1 TB. Dafür ist der Dual-SIM-Betrieb nur mit einer Nano- und einer eSIM realisierbar. Der SIM-Tray lässt sich zur Freude des Redakteurs ganz ohne ein spezielles Werkzeug öffnen. In den SIM-Slot, den man auch ohne Werkzeug öffnen kann, passen eine Nano-SIM und eine microSD-Karte. / © NextPit

Sony Xperia 5 IV: Display Sony hat sich vor einigen Jahren mit dem 21:9-Breitband-Bildschirm ein Alleinstellungsmerkmal zugelegt. Das Seitenverhältnis fällt durchaus aus dem "Aluminium"-Rahmen fällt. Auch das Sony Xperia 5 IV behält dieses Format bei. Was auf den ersten Blick unnatürlich wirkt, zeigt sich im Alltag als durchaus nützlich. Gefällt: Display um 50 Prozent heller als beim Vorgänger

Tolles Streaming-Erlebnis Gefällt nicht: Farbraum ist minimal geringer als beim Vorgänger

Nur 60 oder 120 Hertz Bildwiederholrate möglich Das OLED-Display überzeugt auf ganzer Linie / © NextPit Beginnen wir mit den harten Fakten: Wir haben es hier mit einem 6,1 Zoll großem OLED-Display mit einer Auflösung von 2.520 x 1.080 Pixel (FHD+) bei 449 ppi zu tun. Die Bildwiederholrate beträgt maximal 120 Hertz und lässt sich nur auf 60 Hz drosseln. Ein intelligentes Anpassen der Bildwiederholrate an die jeweilige Situation ist nicht möglich. Zumindest wollte Sony darüber keine Auskünfte erteilen. Die Touch-Abtastrate liegt bei 240 Hertz. Eine maximale Helligkeit gibt der Hersteller zwar nicht bekannt, doch nach unseren Messungen liegt sie bei knapp 1.000 Nits. Hier hat Sony zum Vorgänger rund 50 Prozent zugelegt. Von marketingtechnischen Begriffen wie "Triluminos"- oder "CinemaWide"-Display ist man bei Sony abgekommen. Wenngleich der Hersteller gern mit der Marke "BRAVIA" kokettiert, wie im Beispiel in der App "Bravia Core" oder beim Bildmodus "X1 for Mobile", der nahezu alle Inhalte in "Bravia HDR Qualität" schärfer und kontrastreicher darstellt. Und in der Tat: Das OLED-Panel ist deutlich heller und bietet eine sehr gute und dynamische Darstellung. An das ungewöhnliche 21:9-Format gewöhnt man sich erstaunlich schnell. Und das Format zeigt seine Stärken nicht nur in der Haptik und optimalen Bedienbarkeit, sondern auch beim Streaming-Konsum. Allerdings sollte man auf das "spezielle" Kinoformat bei der Auswahl des Filmes achten. Deutlich größer wird das Angebot im 16:9-Format sein. Aber auch im Monitorbereich hat sich das 21:9-"Ultrawide"-Format verstärkt durchgesetzt. Endlich 21:9-Kinofilme auf dem Smartphone ohne schwarze Balken genießen. / © NextPit Da Sony die Frontkamera nicht in den Bildschirm, sondern in den Rand daneben integriert, bleibt der Blick komplett ungetrübt. Lediglich beim erweiterten DCI-P3-Farbraum gibt es zum Vorgänger gegenüber ein paar Abstriche. Auch wenn diese vom Nutzer nicht wahrgenommen werden, wollten wir euch die Minderung von knapp 15 Prozent Abdeckung nicht vorenthalten. Das Uhrenangebot für das Always-on-Display ist recht begrenzt. / © NextPit Das Sony Xperia 5 IV besitzt auch ein Always-on-Display, dessen Einstellungen und Auswahl an optionalen Uhren doch sehr begrenzt ist.

Sony Xperia 5 IV: Software Das Sony Xperia 5 IV erscheint mit Android 12 und hat bis zum heutigen Tage kein Android 13 gesehen. Sony verspricht zwei Systemupgrades und drei Jahre lang Google-Sicherheitsupdates. Der letzte Google Patch ist vom 1. Oktober 2022. Das ist eher als Mittelmaß zu bezeichnen und wahrlich kein rekordverdächtiges Versprechen. Dabei könnte man hier mit halbwegs einfachen Mitteln die verlorene Kundschaft ansatzweise wieder zurückgewinnen. Gefällt: Nahezu Stock-Android

Profi-Apps für Audio, Foto und Video Gefällt nicht: Update-Garantie ist eher Mittelmaß

Ein bisschen Bloatware gibt es doch Die Benutzeroberfläche kommt mit nahezu Stock-Android daher, was mir persönlich sehr gut gefällt. Aber hier wird man wohl auch das anstehende Android-13-Update abwarten müssen, welches sich ja schon einmal angekündigt hatte. Die deutsche Sony-Presseagentur hat uns erneut das Update noch für diesen Monat (Dezember 2022) zugesagt. Sonys Updatepolitik schwächelt ein wenig! / © NextPit Unterm Strich gibt es auch bei dem 1.050 Euro teuren Smartphone "Bloatware" an Bord. Wobei sich vermutlich vortrefflich streiten lässt, ob Linkedin, Facebook, Netflix, Tidal und TikTok in diese Kategorie einzuordnen sind, denn viele werden die Apps sowieso installieren. Während hauptsächlich Google-Anwendungen auf dem Sony-Smartphone zu finden sind, gibt es auch hauseigene Software an Bord. Game Enhancer, Splitscreen, Pop-up-Window und eine Sence Button – was will man mehr? / © NextPit Der Game Enhancer im EInsatz bei Real Racing 3. / © NextPit Zu den vorinstallierten Apps zählen so sichtbare Anwendungen wie der "Game Enhancer", welcher als Sammelbox für alle installierten Spiele und als nützliches In-Game-Menü verstanden werden kann. Und es gibt eben auch weniger sichtbare Funktionen wie die Pop-up- und Multi-Windows, Splitscreen oder der Side-Sence-Button. Bei Sony wird was geboten – ganz besonders die hauseigenen "Pro-Apps". / © NextPit Dieses Kapitel möchte ich aber nicht beenden, bevor ich noch die sogenannte "Profi"-Anwendungen genannt habe. Dazu zählen Music Pro, Photo Pro, Video Pro und Cinema Pro. Schnell wird deutlich, dass Sony hier seine Kernkompetenz hervorheben möchte. Das gilt nicht nur im Audiobereich, was neben der Stereo-Lautsprecher und Audio-Klinkenbuchse bereits deutlich wurde, sondern auch bei der mehrspurigen Audio-Anwendung inklusive kleiner Studio-Effekte wie ein Denoiser, Hall oder Delay. Music Pro / © NextPit Video Pro / © NextPit Photo Pro / © NextPit Auch in Sachen Fotografie ist die Kamera-App eine kleine Herausforderung. Nur zum Verständnis – Sony stellt auf dem Xperia 5 IV keine Alternative zum fotografieren bereit – Photo Pro ist Euer primäres Werkzeug. Und da öffnet sich eine Menüführung, die Besitzern einer Alpha-Kamera vermutlich bekannt vorkommt, den Otto-Normal-Anwender unter Umständen aber erst einmal überfordert. Ein virtuelles Programmwahlrad und Phasendetektions-Fokuspunkte, ausgelöst durch die zweistufige "echte" Kamerataste, sind hier nur zwei Punkte. Doch dazu im Kapitel Kamera mehr.

Sony Xperia 5 IV: Performance Das Sony Xperia 5 Mark IV ist mit einem Snapdragon 8 Gen 1 ausgestattet. Das ist ein Octa-Core-Prozessor, dessen Prime-Core mit bis zu 3,0 GHz taktet. Grafische Aufgaben übernimmt die Adreno-730-GPU, welche in unserem Fall Unterstützung von 8 GB RAM und lediglich 128 GB internen UFS-Programmspeicher hat. Der Speicher lässt sich zum Glück optional mit einer microSDXC-Karte bis zu einer Kapazität von 1 TB erweitern. Sonst wäre vermutlich an dieser Stelle der Zeitpunkt erreicht, wo das Wort "Flaggschiff" unangemessen wäre. Gefällt: Ausreichend Power in allen Situationen

Es gibt microSD-Support Gefällt nicht: Nicht das neueste SoC

Gerät wird unangenehm warm

Keine Speicherauswahl beim Kauf Der Qualcomm-Flaggschiff-Prozessor war zum Zeitpunkt des Releases bereits nicht mehr das schnellste SoC (System on a Chip), der Nachfolger Snapdragon 8+ Gen 1 war bereits erhältlich. Und das erzählr ich jetzt nicht, weil er auf dem einen Cortex-X2-Core 0,2 GHz schneller ist, sondern weil der Prozessor im allgemeinen besser eingestellt ist. Soll bedeuten: Beim Snapdragon 8 Gen 1 handelt es sich um einen kleinen Hitzkopf. Die gesamte Glasrückseite erhitzt sich sehr unangenehm. Und das nicht nur, wenn ordentlich gezockt wird, was ich ja noch halbwegs verstehen würde, sondern auch bei der 4K-Video-Produktion. Und ich sag noch: geile Kamera-Pro-Apps. Aber was nutzen die, wenn das Smartphone beim zweiten Take mit Megan Foxy Brown einfach runter fährt. Die Celsius-Angaben sind lediglich zu Vergleichszwecken und kein bestätigter Wert. / © NextPit In die gleiche Falle tappt im Grunde auch die 128-GB-Speicherkonfiguration. Sony bietet hier keine 512 oder zumindest 256 GB Speicher alternativ an. Für die Photo-Pro-App rettet man sich – wie erwähnt – gerade noch mit der Speicherkarten-Option. Doch beim 4K-Filmen wird die vermutlich durch den Flaschenhals nicht mehr mithalten können. Im Alltag schlägt sich das Smartphone in Sachen Performance makellos. Benchmark 4tw! / © NextPit Für die Fraktion der harten Fakten zeigen die Benchmark-Werte nicht die erwarteten Ergebnisse, die man theoretisch vom Snapdragon 8 Gen 1 erwarten dürfte. Das liegt hauptsächlich daran, dass der Prozessor bereits softwareseitig hart gedrosselt wird, um sich nicht direkt durch die Glasrückseite zu schmelzen. Sony Xperia 5 IV Xiaomi 12 Pro Samsung Galaxy S22 Ultra Samsung Galaxy Z Fold 3 Huawei Mate XS 2 3D Mark Wild Life 6838 9975 5682 5683 5793 3D Mark Wild Life Stress Test Bester Loop: 8771 Schlechtester Loop: 4737 Bester Loop: 10.028 Schlechtester Loop: 4625 Bester Loop: 5741

Schlechtester Loop: 3351 Bester Loop: 5579

Schlechtester Loop: 3435 Bester Loop: 5782

Schlechtester Loop: 3267 Geekbench 5 Single-Core: 813

Multi-Core: 3133 Single-Core: 1155

Multi-Core: 3356 Single-Core: 1155

Multi-Core: 3356 Single-Core: 1095

Multi-Core: 3239 Single-Core: 840

Multi-Core: 2759

Sony Xperia 5 IV: Kamera Äußerlich macht das Sony Xperia 5 IV nur durch seinen separaten Kamera-Auslösebutton deutlich, dass man mit seinem Flaggschiff besonderen Fokus auf die Foto- und Videografie legt. Denn die drei oben links auf der Rückseite vertikal angeordneten 12-MP-Kameras erwecken jetzt nicht zwingend den Eindruck eines Anwärters für das beste Kamera-Smartphone 2022. Gefällt: Zweistufiger Kamera-Auslöser

Foto-Ergebnisse können überzeugen

Beeindruckende Kamera-App

Echte Profi-Funktionen Gefällt nicht: Kein Night- oder Makro-Mode

Anwendung für Anfänger schwierig Auch die Frontkamera (außerhalb des Displays) bietet 12 Megapixel. / © NextPit Insgesamt vier 12-MP-Kameras hat das Sony Xperia IV verbaut , eine vorn über dem Display und drei auf der Rückseite (Details in den technischen Daten). Zumindest auf diesem Sektor ist man beständig, aber bei den Fotoergebnissen auch? Google hat ja schon erfolgreich unter Beweis gestellt, dass man mit der richtigen Kamera-Software auch ohne 200-MP-Bildsensoren sehr gute Fotos abliefern kann. Und die Sony-Kamera-Software kann schon einmal optisch überzeugen – wenn nicht sogar Angst bereiten. Die Kamera-App ist eher was für Kamera-Experten. / © NextPit Kunststück, hat man sich doch Schützenhilfe bei den Ingenieuren der Alpha-Kamera-Serie hinzugezogen. Nach eigenen Aussagen bedient man sich bei den Xperia-5-Objektiven an der identischen Technologie. Das bedeutet, dass der Auslösebutton wie bei einer Alpha-Kamera in zwei Stufen funktioniert. Die erste halb-durchgedrückte Stufe fokussiert mit echten Fokuspunkten (bis zu 247), und die zweite Stufe löst das Foto aus. Genial! Auch Dinge wie das Programmrad, Serienfotos (max. 20/sec), Echtzeit- und Eye-Tracking – was wirklich gut bei Tier und Mensch funktioniert – sowie der KI-unterstützte 7,5-fache digitale Zoom (2,5-fach optisch) kennzeichnen das Xperia 5 Mark 4 und hinterlassen einen sehr professionellen Eindruck. Am Ende zu "professionell? Wer keine Vorkenntnisse mit "echten" Kameras hat oder nicht erwerben möchte, sollte unter Umständen die Finger von diesem Smartphone lassen. Zwar gibt es einen sogenannten "Basic"-Modus, doch wer mit dem Sony tolle Fotos machen will, muss sich erst einmal mit der gesamten Thematik auseinandersetzen. Denn einen Makro- oder Night-Mode wird man vergebens suchen. Drei 12-MP-Kameras mit "ZEISS T*"-Linsen sorgen für einen deutlichen Sprung nach vorn. / © NextPit Kommen wir zu den Fotoergebnissen: Es ist fast ein Verbrechen, diese offensichtlich überragende Triple-Kamera bei einem solchen Wetter in den Wettkampf zu schicken. Seit Tagen keine Sonne, nur Regen oder Schnee, kein blauer Himmel, keine grünen Wiesen und keine bunten Blumen. Das müssen wir definitiv noch einmal nachholen. Dennoch scheinen diese Bedingungen wie geschaffen für das Sony Xperia 5 IV zu sein. Denn Tagesaufnahmen wissen durchaus zu gefallen – bei einer Beeinträchtigung der Lichtverhältnisse blüht das kompakte Flaggschiff gegenüber der Konkurrenz regelrecht auf. Im Vergleich zum Vorgänger haben sich sowohl Portrait-, Telezoom- und auch Weitwinkel-Aufnahmen stark verbessert. Überrascht war ich von der unterschiedlichen Farbgebung der Aufnahmen, welche im Vergleich zwischen Hauptkamera (24 mm) und der Telekamera (60 mm) am deutlichsten zu erkennen ist. Das Gelb der Rubik-Würfel ist mit der Hauptkamera etwa deutlich knackiger. Auch die Aufnahmen des mit Wassertropfen benetzten Blattes könnten wohl kaum unterschiedlicher sein. Der schwebende Kindergarten mit seinen kreisrunden Fenstern sieht bei der 1x-fach- als auch 0,7x-fach-Aufnahme nahezu identisch aus. Nachtaufnahmen haben dank dem BIONZ-X-Chip (ebenfalls aus der Alpha-Serie) einen deutlichen Sprung nach vorn gemacht. Ein ruhiges Händchen oder ein Stativ optimieren natürlich das Ergebnis zusätzlich, trotz "Optical SteadyShot" (OIS + EIS) – und FlawlessEye (für Nachtfotos). Gerade bei der Aufnahme mit den zwei Glocken, erkennt man auch am Rand noch schön links die Pflastersteine und rechts den Kalender. Von der verwendeten "ZEISS T*"-Beschichtung der Linsen habe ich mir mangels Sonnenreflektionen keinen Eindruck verschaffen können. Doch die liefern wir im Frühling nach. Doch bislang haben die Zeiss-Linsen und deren Beschichtung, wie im Beispiel des Vivo X80 Pro, immer hervorragende Ergebnisse geliefert. Testfoto mit der Hauptkamera des Sony Xperia 5 IV © NextPit Testfoto mit der Hauptkamera des Sony Xperia 5 IV © NextPit Testfoto mit der Hauptkamera des Sony Xperia 5 IV © NextPit Testfoto mit der Hauptkamera des Sony Xperia 5 IV © NextPit Testfoto mit der Hauptkamera des Sony Xperia 5 IV © NextPit Testfoto mit der Ultraweitwinkel-Kamera des Sony Xperia 5 IV © NextPit Testfoto 1x © NextPit Testfoto 2,5 © NextPit Testfoto 5x © NextPit Testfoto 7,5 © NextPit Makroaufnahmen gibt es nicht wirklich © NextPit Testfoto mit Tiefenschärfe des Sony Xperia 5 IV © NextPit Testfoto mit Tiefenschärfe innerhalb geschlossener Räume © NextPit Selfie mit dem Sony Xperia 5 IV geschossen © NextPit Selfie mit dem Sony Xperia 5 IV geschossen © NextPit Selfie mit dem Sony Xperia 5 IV bei Nacht geschossen © NextPit Nachtaufnahme im "Auto Modus" © NextPit Nachtaufnahme im "Auto Modus" © NextPit Nachtaufnahme im "Auto Modus" © NextPit Nachtaufnahme im "Auto Modus" © NextPit Testfoto mit der Hauptkamera des Sony Xperia 5 IV © NextPit Testfoto mit der Telekamera des Sony Xperia 5 IV © NextPit Testfoto mit der Hauptkamera des Sony Xperia 5 IV © NextPit Testfoto mit der Telekamera des Sony Xperia 5 IV © NextPit Testfoto mit Mosaikeffekt © NextPit Wirklich unangenehm ist mir persönlich nur der fehlende Makro-Mode aufgefallen, da der sich auch nicht wirklich sinnvoll über die Ultra-Weitwinkel-Kamera kompensieren lässt. Zwar zeigt die Kamera im "Auto Mode" ein Makro-Icon an, doch die gemachten Fotos meinen etwas anderes (siehe bei den roten Beeren). Anders sieht das beim fehlenden Nacht-Modus aus, aber über die Qualität habe ich mich ja bereits ausgelassen. Zusammenfassend sind die Ergebnisse der Triple- und Frontkamera deutlich besser als beim Vorgänger – und passen in die untere Flaggschiffklasse. Auch in Sachen Videografie hat das Sony Xperia 5 IV einen deutlichen Sprung nach vorn gemacht. Der Fakt, das "Wide Dynamic Range", eine "Winderkennung" und 4K mit maximalen 120 Bildern pro Sekunde zur Auswahl stehen, unterstreicht meinen ersten Eindruck. Trotz zwei zusätzlichen Apps wie "Video Pro" und "Cinema Pro" war mein Test hier nur oberflächig. Wünscht Ihr im Bezug auf Foto- und Videografie einen gesonderten Beitrag, lasst es uns gern in den Kommentaren wissen. Kollege Antoine hat diesbezüglich auch noch das Sony Xperia 1 IV aktuell im ausführlichen Test.

Sony Xperia 5 IV: Akku Das Sony Xperia 5 IV hat einen 5.000 mAh starken Akku verbaut. Und obwohl das Smartphone zum Vorgänger kleiner geworden ist, hat die Energiezelle einen Zuwachs von 500 mAh bekommen. Doch die frohe Kunde hat noch kein Ende: Es gibt jetzt auch kabelloses Laden inklusive "Reverse Charge"! Einer der größten Kritikpunkte beim Vorgänger ist also nun auch runter von der Mängelliste vergangener Tage. Doch die Freude währt nur so lange, bis das kompakte Flaggschiff das erste Mal geladen werden muss. Gefällt: Lange Akkulaufzeit

kabelloses Laden

Reverse Charge Gefällt nicht: Kein Kabel oder Netzteil im Lieferumfang

100 Minuten für 100 Prozent Akku Denn dann wird Euch bewusst, dass in diese flache Box gar kein Netzteil passen kann. Für ein Kabel hätte es wohl schon gereicht, doch das hat man bei Sony ebenfalls weggelassen. Während ich das mit dem Kabel noch komplett okay finde, kann ich das mit dem Charger nicht so recht nachvollziehen. Schließlich unterstützen die heutigen Smartphones auch unterschiedliche Ladeleistungen – im Falle des Xperia 5 IV sind es 30 Watt. Da fand ich den kurzzeitigen Ansatz von Xiaomi, beim Kauf zu wählen, ob mit oder ohne Charger (zum gleichen Preis), deutlich sympathischer. Soll der Kunde doch selbst entscheiden, welchen Fußabdruck er auf der Erde hinterlassen möchte. Sony liefert das Xperia 5 IV ohne Netzteil und ohne Kabel. / © NextPit Zurück zur Ladegeschwindigkeit: Ich habe zum Aufladen des Sony-Smartphones mein 65-Watt-VOOC-Netzteil von meinem OnePlus 9 Pro verwendet. Durch meinem Test mit dem Motorola Razr 2022, das mit einem kleinerem Akku und ebenfalls einem 30-Watt-Netzteil (bei Motorola dabei) geladen werden möchte, war ich also schon auf einiges gefasst. Doch das Sony Xperia 5 IV übertraf meine kühnsten Vorstellungen: 100 Minuten für 100 Prozent Akku-Kapazität! Bämm! Das Kabel, sowie das Netzteil für den USB-Type-C-Anschluss fehlen bei Sony. / © NextPit Zur allgemeinen Orientierung gab es nach 5 Minuten 10 Prozent, nach 30 Minuten 45 Prozent und nach 60 Minuten 79 Prozent der maximalen Akkupower. Noch langsamer geht es mit kabellosem Laden, aber immerhin, es funktioniert – genauso wie "Reverse Charging"! Aber am Ende des Tages zählt, wie weit ich mit einem vollen Akku komme, und da kann das Sony-Smartphone auf ganzer Linie überzeugen. Der "PC Mark Work 3.0"-Batterietest hat uns bei einer Display-Helligkeit von 200 Nits stolze 16 Stunden und 17 Minuten angezeigt, als der Test bei einer Restkapazität von 20 Prozent beendet wurde. Das sind doch mal echte Spitzenwerte. Über die Akku-Laufzeit kann man sich nicht beschweren. Nur bei der Ladezeit hapert es noch. / © NextPit In der Realität hat das in meinem Fall mit eingerichtetem Slack-Messenger, drei E-Mail-Konten und intensivem Surfen, Zocken und Fotografieren eineinhalb Tage gereicht. Wer das Smartphone weniger intensiv nutzt, sollte auch zwei volle Tage schaffen. Alles in allem nahezu perfekt und ein respektables Ergebnis!

Sony Xperia 5 IV: Technische Daten Technische Daten Name des Geräts Sony Xperia 5 IV Abbildung Bildschirm 6,1 Zoll OLED, 2.520 x 1.080 Pixel (FHD+),

120 Hertz Bildwiederholfrequenz, Corning Gorilla Glass Victus, 21:9-Format Maße 156 x 67 x 8,2 mm (H x B x T) Gewicht 172 g (inkl. Akku) SoC Snapdragon 8 Gen 1 (SM8450) Speicher 8 GB LPDDR4 RAM

128 GB UFS 2.2 ROM Software Android 12 Erweiterbarer Speicher bis zu 1 TB Hauptkamera 12 MP | f/1.7 Blende | 1/1.7 Zoll Exmor-Sensor | IMX557 | äquivalente Brennweite 24 mm | Blickwinkel 82° |

OIS, PDAF und Echtzeit-Tracking Ultraweitwinkel-Kamera 12 MP | f/2.2 Blende | 1/2.5 Zoll Exmor-Sensor | IMX563 | äquivalente Brennweite 16 mm | Blickwinkel 124° |

PDAF Telekamera 12 MP | f/2.4 Blende | 1/3.5 Zoll Exmor-Sensor | IMX650 | äquivalente Brennweite 60 mm | Blickwinkel 40° | 2,5x optischer Zoom

OIS, PDAF Selfie 12 MP | f/2.0 Blende | 1/2.9 Zoll Exmor-Sensor | IMX663 | Blickwinkel 83° Video 4K | 120 fps | OIS, EIS Audio front fire Stereo Speaker Dolby Atmos

3,5 mm Klinkenbuchse Akku 5.000 mAh Aufladen per Kabel 30 Watt Kabelloses Laden (Qi) 15 Watt IP-Zertifizierung IP65/68