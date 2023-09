Sony Xperia 5 V im Praxistest: Die Rückkehr der Kompaktklasse

Sony hat auf der IFA 2023 sein neues Premium-Kompakt-Smartphone Xperia 5 V vorgestellt. Wir von nextpit haben das Gerät – das sich allen Anschein nach an Content Creators richtet – ausprobiert und einige Funktionen getestet. Wird sich Sony mit dem Modell auf dem Smartphone-Markt behaupten? Das wollen wir für Euch nun herausfinden.

Mit dem Xperia 5 hat Sony eine Formel geändert, die das Unternehmen schon seit einigen Jahren anwendet. Das übliche hohe Design ist wieder da, mit dem gleichen 21:9-Seitenverhältnis, für das sich das Unternehmen schon seit Jahren einsetzt. Die matte Oberfläche fühlt sich nach wie vor hochwertig an und die Proportionen passen gut zu kleinen bis mittelgroßen Händen.

Sony Xperia 5 V: Performance

Sony hat bei der Leistung nicht gespart und das Xperia 5 V mit dem schnellsten SoC ausgestattet, das im Android-Ökosystem verfügbar ist. Der Snapdragon 8 Gen 2 übernimmt die Rechenaufgaben und wird von der gleichen Speicherkombination aus 8 GB RAM und 128 GB Speicher angetrieben.

Alle Tasten des Xperia 5 V befinden sich auf der rechten Seite. / © nextpit

In der kurzen Zeit, die wir mit dem Handy verbracht haben, konnten wir nicht feststellen, ob es zur Überhitzung neigt wie das Xperia 5 IV, welches MaTT getestet hat. Trotzdem bleiben wir vorsichtig optimistisch, denn der Snapdragon 8 Gen 1 in diesem Telefon neigte in vielen Geräten, die ihn verwendeten, zum Überhitzen, während seine Nachfolger, der Snapdragon 8+ Gen 1 und der Snapdragon 8 Gen 2 im Xperia 5 V eine bessere Wärmekontrolle hatten, auch wenn der Preis dafür manchmal etwas thermisches Throttling war.

Für vollständige Leistungseindrücke müssen wir auf den vollständigen Testbericht warten. Hoffentlich hat Sony die Lehren aus dem Xperia 5 IV gezogen und das Modell 2023 mit einer besseren Wärmeableitung ausgestattet, um einen so leistungsstarken Prozessor nicht zu verschwenden.