Das Samsung Galaxy Z Flip 6 ist vor wenigen Tagen mit einem Preisschild von mindestens 1.199 Euro vorgestellt worden. Ist Euch das zu teuer, solltet Ihr dringend bei Sparhandy vorbeischauen. Der Online-Shop bietet das neue Klapp-Smartphone jetzt mit einem 5G-Tarif im Vodafone-Netz für eine einmalige Zuzahlung von gerade einmal 99,95 Euro an. Was Ihr sonst noch zahlen dürft und warum sich das Angebot wirklich lohnt, erfahrt Ihr in unserem Tarif-Check.