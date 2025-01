Ihr möchtet Euch eine Marken-Smartwatch für weniger als 85 Euro sichern? Dann solltet Ihr schnell bei Amazon vorbeischauen. Der Versandriese bietet die Amazfit GTR 3 nämlich gerade mit einem Rabatt von 47 Prozent an. Was die Uhr bietet und warum Ihr hier nicht zögern dürft, verrät Euch dieser Artikel von nextpit.

Möchtet Ihr Euch sportlich betätigen, hilft eine Smartwatch ungemein dabei, Eure Gesundheitsdaten und Euren Fortschritt im Auge zu behalten. Leider kosten die besten Smartwatches häufig richtig viel Geld. Jetzt hat Amazon jedoch die Amazfit GTR 3 stark reduziert und verlangt nicht einmal mehr 85 Euro. Schauen wir uns zunächst einmal an, was das Wearable so auf dem Kasten hat.

Affiliate Angebot Amazfit GTR 3

Amazfit GTR 3: Preis-Leistungs-Kracher mit über 150 Sportmodi

Hersteller Amazfit (Zepp) ist eine Marke von Huami Technology. Sollte Euch das noch nichts sagen: Das Unternehmen ist wiederum eine Tochtergesellschaft des chinesischen Megakonzerns Xiaomi. Soviel zur Firmengeschichte. Amazfit selbst entwickelt verschiedene Wearables und eben auch eine große Palette an Smartwatches. Hierzu zählt auch die Amazfit GTR 3. Das Modell setzt vor allem auf seine Sportfunktionen und bietet somit über 150 verschiedene Trainingsmodi.

Der starke Nachfolger: Unser Test zur Amazfit GTR 4

Mit einem Gehäusedurchmesser von 46 Millimetern und den schmalen Rändern erinnert sie etwas an eine Google Pixel Watch (Test), obwohl Amazfit auf zwei physische Knöpfe an der Seite der Uhr setzt. Sie bietet zahlreiche Sensoren, um etwa Euren SpO2-Wert, Puls oder Eure Herzrate zu messen. Auch eine Zyklusüberwachung ist mit an Bord. Dadurch könnt Ihr Euren Trainingsfortschritt immer im Auge behalten und beispielsweise das geliebte Ausdauertraining optimieren. Amazfit gibt zudem eine maximale Akkulaufzeit von 21 Tagen an – Ordentlich.

Smartwatch unter 80 Euro: Lohnt sich das?

Als Händler tritt bei diesem Deal nicht Amazon, sondern Amazfit auf. Der Grund für den hohen Rabatt könnte unter anderem dem Alter der Smartwatch geschuldet sein. Denn bereits seit 2021 hat der Versandriese das Wearable in seinem Portfolio. Dennoch ist die Smartwatch als sportlicher Begleiter auch im Jahr 2025 noch immer richtig spannend. Allerdings solltet Ihr bedenken, dass die Smartwatch-Funktionen hier etwas eingeschränkt sind.

Allerdings gibt es am Preis nichts auszusetzen. Gerade einmal 84,90 Euro stehen auf dem Preisschild. Der nächstbeste Preis im Netz liegt mit 99,90 Euro noch einmal etwas darüber. In der Regel bekommt Ihr die Uhr nur selten unter 90 Euro. Ein Preisvergleich zeigt zudem, dass es die Amazfit GTR 3 nie günstiger gab. Möchtet Ihr Euch den Amazon-Tipp schnappen, solltet Ihr Euch jedoch beeilen. Das Angebot kann jederzeit enden.

Affiliate Angebot Amazfit GTR 3

Was haltet Ihr von dem Deal? Ist die Amazfit GTR 3 für Euch spannend oder sind Garmin-Smartwatches Eure sportlichen Favoriten? Lasst es uns wissen!