Sport&outdo Mifo S Sport im Test: Mini-Earbuds für Sport und ... Schlaf?!

Wie eine Schmuckschatulle springt die Ladeschale auf, wenn Ihr den Knopf auf der Vorderseite betätigt. So könnt Ihr die Earbuds entnehmen und die Schale wieder zuschnacken lassen. Macht Spaß, auch wenn die Klappe gerne mal in der Mitte hängen bleibt.

Während die Earbuds mit 3,5 Gramm ultraleicht sind, ist die Ladeschale mit 71 Gramm auffallend schwer. Das liegt am Metall-Finnish, das selbst bei starkem Druck meiner Hände kaum nachgibt. Die Kopfhörer wirken dadurch zwar besonders hochwertig, in der Jogginghosentasche beim Sport ist das hohe Gewicht aber störend. Die Ladeschale wackelt beim Laufen hin und her – ich habe sie nach dem ersten Jog lieber daheim gelassen.

Wollt Ihr bei den Mifo S zuschlagen, habe ich aber gute Nachrichten: der Hersteller teilte uns mit, dass man aktuell an einer App arbeite. Diese soll in einigen Monaten zur Verfügung stehen. Sobald wir sie ausprobieren können, werden wir diesen Testbericht aktualisieren.

Klang & ANC

Laut Herstellerangaben decken die Treiber de Mifo S einen Frequenzbereich von 20 bis 20.000 Hertz ab – das ist aktuell Standard bei günstigeren In-Ear-Bluetooth-Kopfhörern. Obwohl der Hersteller einen Low-Latency-Modus zur Verfügung stellt, vertrauen die Kopfhörer allein auf SBC als Codec zur Bluetooth-Verbindung. Ein Widerspruch, da der Codec für seine hohe Latenz bekannt ist. Hören wir also mal rein.

Gefällt:

Gute ANC-Leistung

Gefällt nicht:

Unsauberes Klangbild

Zu basslastig

Keine HD-Codecs

Zum Teil ruckelige Audiowiedergabe

Bis hier hin waren die Mifo S zwar keine hübschen, aber sehr komfortable In-Ear-Bluetooth-Kopfhörer für Sport und Erholung. Leider haben mich der Klang und die aktive Geräuschunterdrückung aber weniger überzeugt.

Das ANC basiert auf sechs Mikrofonen und schafft es durchaus, Umgebungsgeräusche zu unterdrücken. Ein Rauschen oder Störgeräusche, wie wir es von vielen günstigen Modellen kennen, konnte ich nicht feststellen. Die Modi "Starkes / Wenig ANC / Transparenzmodus" bieten Euch beim Tragen recht wenig Kontrolle. Andere Modelle reichen Euch diesbezüglich mehrere Stufen, mit denen Ihr das ANC und den Transparenzmodus mischen könnt. Das ist gerade beim Sport in der Stadt ein praktisches und wichtiges Feature.

Die Ladeschale öffnet sich über den Knopf am Gehäuse. / © NextPit

Während das ANC noch in Ordnung geht, liegen die Kopfhörer klanglich unter dem Niveau, das andere Kopfhörer für weniger als 150 Euro etablieren. Er ist zu basslastig, schwammig und lässt sich ab Werk nicht per Equalizer anpassen. Hi-Fi-Genuss kommt also nicht auf – Hersteller Sport&outdo wies auf Nachfrage darauf hin, dass man sich bei der Konzeption der Earbuds auf das leichte Gewicht, die IPX7-Zertifizierung und die geringe Größe konzentriert habe. Für den Einsatz beim Sport also – und tatsächlich reichen die Klangqualitäten für Radfahren und Joggen vollkommen aus.

Eventuell hätten höherwertige Bluetooth-Codecs den Kopfhörern aber gut getan – denn sie unterstützen lediglich SBC und AAC. Damit seid Ihr zumindest unter Android an einen technisch sehr limitierten Codec gebunden. Dass der Hersteller dennoch einen Low-Latency-Modus integriert, ist überraschend. Im Test mit einem YouTube-Video, an dem sich die Latenz von Kopfhörern testen lässt, konnte ich aber keinen Unterschied erkennen.