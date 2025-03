Na, habt Ihr schon mitbekommen, was sich Toyota für das Jahresende auf die Agenda gesetzt hat? Der japanische Autohersteller hat ja schon den bZ4X am Start und der Urban Cruiser steht auch in den Startlöchern. Im vierten Quartal soll aber noch ein weiteres E-Auto folgen: der Toyota C-HR+.

Toyota C-HR+ kommt in drei Motorisierungen auf den Markt

Erst vor ein paar Tagen hat Toyota unter dem Motto "Mikromobilität der nächsten Generation" mit dem FT-Me für Aufsehen gesorgt. Dabei handelt es sich um einen kleinen Stadtflitzer für alle, die unter Umständen noch nicht einmal einen klassischen Führerschein haben, mit mindestens 15 Jahren aber trotzdem im Straßenverkehr mobil sein möchten. Mehr Komfort bietet aber der Toyota C-HR+, der als klassisches E-Auto im Kompakt-SUV-Segment zu den Händlern rollen wird.

In die Vermarktung startet der Toyota C-HR+ zunächst mit drei Motorisierungen:

Das Basismodell mit 58 kWh Batterie und 167 PS starkem Frontantrieb.

Dann eine Nummer größer mit 77 kWh Batterie und 224 PS, auch Frontantrieb.

Und als Top-Modell eine Allrad-Variante mit 343 PS und der ebenfalls großen Batterie.

Einer der Höhepunkte des Top-Modells: Eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in nur 5,2 Sekunden. Die Reichweite ist noch nicht endgültig ermittelt, soll aber nach ersten Untersuchungen bei bis zu 600 Kilometern nach WLTP-Norm liegen. Das würde auf der Autobahn für rund 450 Kilometer reichen. Und an der Schnellladesäule zieht der Toyota C-HR+ mit bis zu 150 kW neue Energie, wenn alles passt. Die Batterie lässt sich sogar vorkonditionieren, damit das Laden optimal läuft. Eine AC-Aufladung an der Wallbox oder an der Normalladesäule ist mit bis zu 11 kW möglich. In der höchsten Ausstattungslinie stellt Toyota sogar bis zu 22 kW in Aussicht.

Toyota C-HR+ in der Seitenansicht. / © Toyota

Innen gibt es ein riesiges 14-Zoll-Display und jede Menge Platz. Der Kofferraum ist mit einem Ladevolumen von bis zu 416 Litern auch nicht von schlechten Eltern. Und wer es noch etwas schicker und hochwertiger in der Ausstattung mag, bekommt ein Panoramaglasdach und eine elektrische Heckklappe dazu. Optisch macht der C-HR+ auch was her, mit seinen Spoilern am Heck und der coupéhaften Linienführung. 18-Zoll-Felgen sind Serie, 20-Zöller gibt’s optional.

Einführung erst Ende 2025

Was der Spaß kosten soll, hat Toyota noch nicht verraten, aber so um die 45.000 Euro werden’s wohl werden. Für das Basismodell wohlgemerkt. Mit größerer Batterie dürften die Preise sich eher in Richtung 50.000 Euro orientieren. Aber keine Eile! Bis die ersten C-HR+ auf unseren Straßen rollen, dauert es noch bis Ende 2025. Dann sind übrigens auch jede Menge Assistenzsysteme an Bord, unter anderem ein Toter-Winkel-Warner.