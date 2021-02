Trotz iPhone 12 Mini-Flop: Apple soll iPhone 13 Mini planen

In einem Video des Kanals Front Page Tech, das am 13. Februar auf Youtube veröffentlicht wurde, hat der Leaker Jon Prosser "bestätigt" (mit fetten Anführungszeichen!), dass Apple an seinem Konzept für kompakte Smartphones festhalten will und auch dieses Jahr mit dem iPhone 13 Mini ein solches Gerät veröffentlichen möchte. Eigentlich eine absolut nachvollziehbare Entscheidung, da ja tatsächlich eine Nachfrage nach kompakten Handsets besteht. Dass sie dennoch überraschend kommt, hängt mit den Verkaufszahlen des iPhone 12 Mini zusammen, die kolportiert werden.

Analysten verschiedener Unternehmen meldeten Anfang 2021 unabhängig voneinander enttäuschend niedrige Verkaufszahlen für das kompakte iPhone. So berichtete eine Studie von Consumer Intelligence Research Partners im Januar, dass die Verkäufe des iPhone 12 Mini nur 6 % der gesamten iPhone 12-Verkäufe während der Einführungsphase von Oktober bis November 2020 ausmachten.

iPhone 12 Mini-Verkäufe während der Einführungsphase / © CIRP

In einem Studienbericht, der Appleinsider vorliegt, erklärt William Yang, Supply-Chain-Analyst bei JP Morgan, dass Apple zwar die Produktion seiner anderen Modelle erhöht, die Produktion des iPhone 12 Mini aber bis zum Ende des zweiten Quartals (Q2 2021) stoppen könnte.

Natürlich bedeutet dies nicht zwangsläufig, dass Apple das iPhone 12 Mini aus dem Verkauf nehmen wird. Aber wenn die aktuellen Produktionszahlen für das iPhone 12 Mini es Apple erlauben, ohne neue produzierte Einheiten auszukommen, sagt das viel über die offensichtlich nicht vorhandene Nachfrage der Nutzer aus.

Eine Erkenntnis, die aufhorchen lässt, denn das iPhone 12 Mini wurde von der Fachpresse, unter anderem von NextPit, positiv gewürdigt und es wurde gemeinhin vermutet, dass das Mini-iPhone einen neuen Trend kompakter Smartphones setzen könnte. Die Rede ist von einer Modeerscheinung, die zumindest auf dem Papier perfekt den Markterwartungen in Bezug auf den Formfaktor zu entsprechen schien.

Aber wie erklären wir uns dann Apples Misserfolg mit dem iPhone 12 Mini? Und warum sollte es beim möglichen und potenziellen (es ist bislang nur ein Leak, nicht vergessen) iPhone 13 Mini anders sein?

Die Rahmenbedingungen für das iPhone 13 Mini sind 2021 besser? Sicher?,

Laut Apple-Gurus und -Analysten könnte das Jahr 2021 für das iPhone 13 Mini ein sehr viel weniger umkämpftes Jahr werden, wenn denn die Existenz und der Start dieses Smartphones bestätigt wird.

Das iPhone 12 Mini ist ein sehr gutes iPhone und ein sehr gutes Kompakt-Smartphone. Und abgesehen von Googles Pixel 4a und Pixel 5 gibt es nicht viele kompakte Konkurrenten auf dem Android-Smartphone-Markt. Aber gerade durch die Neugestaltung seines Produktkatalogs macht sich Apple mit den eigenen Smartphones selbst Konkurrenz.

Das mit einer Diagonale von 4,7 Zoll (im Vergleich zu 5,4 Zoll beim iPhone 12 Mini) ebenfalls recht kompakte iPhone SE 2020 ist zudem deutlich günstiger: Mit einem Einführungspreis von 489 Euro im Vergleich zu den 809 Euro für das iPhone 12 Mini konnte das iPhone SE 2020 mehr Marktanteile erobern.

Das iPhone 12 Mini (5,4 Zoll) auf der linken Seite und das weniger kompakte 4,7 Zoll große iPhone SE 2020 / © Apple; Screenshot: NextPit

Es scheint, dass die meisten Kaufinteressenten des iPhone 12 Mini lieber die technischen Zugeständnisse des iPhone SE in Kauf genommen haben und sich z.B. mit dem A13 Bionic-Chip statt dem A14 des Mini-Modells begnügen.

Dieselben Verbraucher interessieren sich vielleicht auch nicht für 5G, was das teure und stromfressende 5G-Modem des 12 Mini überflüssig macht. Man könnten daher sagen, dass die Tatsache, dass Apple nicht plant, ein iPhone SE für 2021 zu produzieren, das Festhalten am zukünftigen iPhone 13 Mini rechtfertigen könnte. Ein iPhone 13 Mini, das weniger Konkurrenz im eigenen Stall hätte und sich daher besser verkaufen würde.

Persönlich finde ich die Erklärung zu einfach. Wie oben erläutert, ist das iPhone 12 Mini das am wenigsten verkaufte Modell im neuen Apple-Katalog. Das meistverkaufte Modell ist das Basis-iPhone 12. Allerdings haben beide Modelle völlig identische Datenblätter, obwohl das iPhone 12 Mini 100 Euro günstiger ist als das Basismodell.

Wenn der kompakte Formfaktor ein so entscheidendes Kaufkriterium war, auf das die Verbraucher gewartet haben, warum haben sie sich dann trotzdem für ein iPhone 12 entschieden, das teurer und größer ist als das iPhone 12 Mini, wenn doch beide Smartphones technisch dieselbe Experience bieten?

Und wenn die Android-Hersteller, wie es leider zu erwarten ist, in Apples Fußstapfen treten und sich ebenfalls wieder mehr für die Produktion kompakter Smartphones entscheiden, wie könnten wir dann ernsthaft prophezeien, dass der Wettbewerb weniger umkämpft sein wird und dadurch die Einführung eines iPhone 13 Mini begünstigt wird?