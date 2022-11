Überraschung: Jeff Bezos wird den Großteil seines Vermögens spenden

Es ist noch gar nicht lange her, da war Amazon-Gründer Jeff Bezos in die Kritik geraten, da er nicht das "Giving Pledge" unterschrieben hatte. Damit verpflichten sich die reichsten Menschen weltweit, ihr Vermögen für wohltätige Zwecke zu spenden. Nun meldet CNN eine Überraschung.

Denn Jeff Bezos hat jetzt bestätigt, dass er sehr wohl Pläne hat, sein Vermögen zu spenden. Der ehemalige Amazon-Chef erklärte in einem exklusiven Interview mit CNN, dass er den größten Teil seines Nettovermögens - derzeit rund 124 Milliarden Dollar - noch zu Lebzeiten für wohltätige Zwecke spenden will.



Das meiste davon wird in den Kampf gegen den Klimawandel sowie in die Unterstützung von Menschen fließen, die "Einheit" für die Menschheit schaffen können, heißt es weiter. Bei CNN gab er nun einen Überblick zu seinen Spendenplänen preis, verriet aber nur wenige Einzelheiten.

Die Vorbereitungen laufen

Es sei zudem so, dass er gemeinsam mit seiner Partnerin Lauren Sánchez an den nötigen Schritten arbeite, um das Vermögen für wohltätige Zwecke einzusetzen. Das hört sich ziemlich nach einer neuen Stiftung an, die diese Verteilarbeit letztendlich übernehmen könnte.

Neue Spenden

Bezos hatte erst vor Kurzem eine Spende von 100 Millionen Dollar an Dolly Partons Engagement für die Alphabetisierung angekündigt. Zuvor hatte er dem Bezos Earth Fund, der politische und technologische Lösungen für den vom Menschen verursachten Klimawandel vorantreiben soll, über einen Zeitraum von zehn Jahren 10 Milliarden Dollar versprochen. Seine Ex-Frau MacKenzie Scott hat in den vergangenen Monaten bereits rund 4 Milliarden Dollar an diverse Organisationen verschenkt.

Es stellt sich natürlich die Frage, warum Jeff Bezos bis jetzt gewartet hat, um zu bestätigen, dass er den Großteil seines Geldes für wohltätige Zwecke spenden wird. In einigen Medienberichten wird spekuliert, ob es der Einfluss seiner neuen Freundin sein könnte, die Bezos zu diesem Schritt gebracht hat. Andere meinen dagegen, dass Bezos versucht, seinen Ruf zu verbessern, indem er den größten Teil seines Vermögens stiftet.