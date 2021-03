Umfrage der Woche: Flache Handydisplays vs. gekrümmte Bildschirme

Flach wie eine Flunder oder gekrümmt wie ein Bogen? In unserer Umfrage der Woche wollen wir von Euch wissen, ob Ihr eher ein Smartphone mit gebogenem Bildschirm oder mit flachem Display bevorzugt.

Die Debatte um Handydisplays geht schon einige Zeit, wurde aber nie abschließend geklärt. 2015 brachte Samsung sein Galaxy S6 Edge heraus, dessen Bildschirm an den beiden Seitenkanten gebogen war. Ein Kunststück, das durch die Verwendung von 2,5D-Glas möglich wurde, das sogar beim Galaxy S20 im letzten Jahr zu finden war.

Und diese Mode hat sich sowohl bei Technophilen als auch bei Herstellern festgesetzt. Letztere haben dieses Designmerkmal nach und nach für ihre High-End-Smartphones reserviert. Ein gutes Beispiel dafür ist Huawei mit seinem beidseitig gekrümmten "Wasserfall"-Bildschirm, der beim Mate 30 eingeführt wurde. 2019/2020 ist der Curved-Bildschirm fast zum Synonym für Flaggschiff geworden.

Das Samsung Galaxy S6 Edge+ wurde im Jahr 2015 veröffentlicht, als NextPit noch AndroidPit war. NextPit

Immerhin haben wir bemerkt, dass der Trend in den letzten Monaten langsam verblasste. Samsung kehrte dieses Jahr bei seinem Galaxy S21 sogar zu einem flachen Bildschirm zurück. Einige meiner Kollegen und einige von Euch haben mich darauf hingewiesen, dass meine Vorliebe für gebogene Bildschirme längst nicht von allen Anwendern geteilt wird.

Anstatt mich auf eine weitere "Slack Fight"-Debatte mit einem meiner Kollegen einzulassen und sie wie immer haushoch zu gewinnen, weil ich IMMER Recht habe (Scherz, hehe), habe ich es vorgezogen, Euch nach Eurer Meinung zu fragen. Auf die Plätze, fertig, los!

Curved-Bildschirm vs. Flachbildschirm: Ein wesentliches Kaufkriterium für Euch?

In der Umfrage von letzter Woche haben wir Euch nach Ihren Kaufkriterien für ein neues Smartphone gefragt. Von den zehn aufgeführten Kriterien wurde der Bildschirm von den Lesern, die an der Umfrage teilnahmen, am wenigsten bevorzugt (7 %).

Aber wenn ich die teilweise drastischen Reaktionen einiger Nutzer und Tester sehe, wenn ein Smartphone die Dreistigkeit besitzt, einen gebogenen Bildschirm zu haben, denke ich, dass diese Frage nicht ganz so auf die leichte Schulter genommen wird, als es scheint, oder? Schließlich habe ich selbst das Samsung Galaxy Note 20 dafür angeschwärzt, als Premium-Handy einen flachen Bildschirm zu haben.

Das Galaxy Note 20 und sein Flachbildschirm. Ich hasse es, aber nicht alle anderen auch / © NextPit

Um sicherzugehen, möchte ich also wissen, ob Ihr der Meinung seid, dass das Vorhandensein eines gebogenen oder flachen Bildschirms auf dem Datenblatt Eures Smartphones ein ausschlaggebender Faktor für den Kauf ist.

Ist die Krümmung der Displayränder beim Kauf entscheidend? Ja, da achte ich drauf.

Nö, nicht wirklich. (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Und um wirklich sicher zu sein, dass dies für Euch ein, sagen wir, WICHTIGES Merkmal ist, würde ich Euch auch gerne noch einmal ausführlich fragen: Je nachdem, ob Ihr flache oder gebogene Bildschirme bevorzugt, ist das Vorhandensein eines der beiden bei einem Smartphone ein Kaufhindernis?

Konkret: Welche der beiden Displayarten mögt Ihr lieber – unabhängig davon, ob es ein wichtiges Kaufkriterium ist?

Curved oder flacher Bildschirm - was ist Euch lieber? Ich bevorzuge Curved-Displays

Flache Bildschirme sind besser

Egal - Hauptsache ein Display ist vorhanden (Nur eine Auswahl möglich) Ergebnisse anzeigen ABSTIMMEN!

Warum mögt / hasst Ihr Smartphones mit flachem oder gekrümmtem Display?

Ich sollte in der Lage sein, herauszufinden, wie viele von Euch es lieben oder hassen, dass ein Smartphone-Bildschirm flach oder gekrümmt ist und vice versa. Jetzt ist es an der Zeit, Euch zu fragen, warum das so ist. Es gibt viele Meinungsartikel und Abhandlungen und sogar ganze Essays online zu diesem Thema.

Es ist eine Debatte, die nicht nur Smartphones betrifft. Auch Fernseher und PC-Monitore sind davon betroffen. Ich war tatsächlich untröstlich, als ich sah, dass einer meiner Lieblings-Tech-Youtuber, Technik-Altar seinen tiefgehenden Hass (na gut, ich übertreibe) über gebogene Smartphone-Bildschirme in einem Video erklärt hat.