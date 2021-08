Wie wichtig ist Euch ein IP-Rating? NextPits Umfrage der Woche

Samsung stattet seine neuen Foldables Z Flip 3 und Z Fold 3 mit einem IP-Rating aus. Dabei stellt sich die Frage, ob das wirklich ein Verkaufsargument für die neuen Flaggschiffe ist. In unserer Umfrage der Woche stellen wir daher in dieser Woche die simple Frage: Ist Euch ein IP-Rating beim Smartphone-Kauf wichtig?

"Ingress Protection" oder auch "International Protection" ist ein internationaler Standard für den Schutz gegen Wasser und Staub von technischen Geräten. Als Kund:innen könnt Ihr somit einfach schauen, ob ein Handy einen Sturz ins Wasser übersteht und ob Ihr Euch am Strand Sorgen um die Hardware machen müsst. Mit dem Release des Galaxy Z Flip 3 und des Z Flip 3 ist nun einen neue Produktkategorie gegen Wasser geschützt:

Foldables sind technisch noch recht schwierig herzustellen. Denn Hersteller wie Samsung müssen ein faltbares Display verwenden und komplizierte Mechanismen für das Scharnier einbauen, damit das Display nicht zu sehr geknickt wird. Erstmals schafft es Samsung dabei, eine IPX8-Zertifizierung zu erreichen. Mit sollten die Handys somit sogar längeres Untertauchen unter Wasser überstehen.

Ist Euch ein IP-Rating wichtig?

Aber wie häufig geht man mit seinem Handy überhaupt schwimmen? Und reicht ein IP-Rating wirklich aus, um genug Vertrauen in die Hardware zu bekommen, um mit einem 1.500-Euro-Handy in den Pool zu gehen? In unserer Umfrage der Woche wollen wir daher von Euch zwei simple Fragen beantwortet sehen:

Vertraut Ihr der IP-Zertifizierung Eures Smartphones? Ja, die Angaben stimmen bestimmt!

Nein, ich vertraue nicht auf die Zertifizierung.

Womöglich hängt Euer Vertrauen in die IP-Zertifizierung mit der nächsten Umfrage zusammen:

Ist Euch das IP-Rating beim Kauf eines Handys wichtig? Ja, das ist mir wichtig!

Nein, das ist mir nicht wichtig.

Damit soll diese Umfrage auch schon kurz und knapp beendet sein. Aber wir wollen Euch natürlich die Möglichkeit geben, uns Eure Meinung zu den Themen Smartphone, Wasserschutz und IP-Rating in den Kommentaren mitzuteilen. In unserer Auswertung am nächsten Montag gehen wir dann auf interessante Einwände aus der NextPit-Community ein.