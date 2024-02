Vera Ring: Fitness-Tracker sammelt Rekordsumme an einem Tag!

Ohne Übertreibung können wir KI und smarte Ringe als den Trend für 2024 benennen. Samsung hat seinen Galaxy Ring mehr oder weniger der Öffentlichkeit präsentiert und Apple als auch Honor planen einen sogenannten Apple iRing und Honor Ring . Da verwundert es im Grunde auch nicht weiter, dass mit Vera Health ein weiterer Anwärter auf der Crowdfunding-Plattform Indiegogo gleich am ersten Tag sein Kampagnenziel mit mehr als 200.000 Euro um ein Zehnfaches erreicht hat! Doch was macht den Vera Ring so einzigartig?

Vera Health will mit Fokus auf Gesundheit punkten

Wie Pilze sprießen die Anbieter von smarten Ringen aus dem Boden. So bieten den von uns getesteten Rogbid Smart Ring gleich mehrere Hersteller an. Mit Vera Health hat sich nun neben Samsung, die anlässlich des MWC 2024 ihren Galaxy Ring in Barcelona zur Schau gestellt haben, ein weiterer Anwärter angemeldet. Der sogenannte Vera Ring wird dabei auf der Crowdfunding-Plattform Indiegogo zum Vorteilspreis von 249 US-Dollar (ca. 230 Euro) – anstelle der unverbindlichen Preisempfehlung von 349 US-Dollar (ca. 322 Euro) – angeboten.

Auch der Vera Ring unterscheidet sich optisch zumindest nicht groß von seinen Mitbewerbern. / © Vera Health | edit by nextpit

Soweit augenscheinlich ein smarter Ring wie jeder andere. Doch die Kampagne, welche aktuell noch 29 Tage läuft, hat bereits am ersten Tag ihr angestrebtes Ziel von 20.000 US-Dollar mit satten 200.000 US-Dollar erreicht. Das erinnert ein wenig an die Pebble-Kampagne auf Kickstarter, welche im Januar 2013 ebenfalls durch die Decke ging. Doch was unterscheidet den Vera Ring von anderen smarten Ringen?

Nun, Vera Health wirbt explizit damit, dass man kein typischer Fitness-Tracker sei, sondern besonderen Fokus auf die Gesundheit legen würde. Und ein PPG-Sensor (Photo-Plethysmographie) der die Herzfrequenz, dessen Variabilität, Körpertemperatur, Atemfrequenz am Tage und bei der Nacht, den Schlaf, das Immunsystem, den Sauerstoffgehalt im Blut und via Update auch den Blutdruck sowie den Blutzucker (CGM-Gerät notwendig) misst, bietet zumindest schon einmal eine Menge Werte. Wenngleich ich meine Kollegin Camila bereits aus Barcelona rufen höre, was denn mit Menstruations- bzw. der Zyklusüberwachung für Frauen ist.

Auch nicht besser oder schlechter als andere Hersteller

Aber alles keine Werte, die andere Hersteller nicht auch bieten. Auch die Akku-Laufzeit von einer Woche ist nicht außergewöhnlich. Doch das Team präsentiert sich aus mehreren Ärzten und gewährt eine umfangreiche Health App für Android und iOS, welche für Erstbesteller ein Jahr lang gratis sein soll. Diese App wertet nicht nur die getrackten Daten aus, sondern will Euch bei einem gesünderen Leben mit Tipps und Rat helfen.

Der Vera Ring präsentiert sich in vielen unterschiedlichen Farben. / © Vera Health | edit by nextpit

Der bis zu einer Wassertiefe von 10 Metern beständige und aus Titan oder Edelstahl bestehende Vera Ring kommt in unterschiedlichen Größen und Farben, die nach Zusendung eines Ringgrößen-Sets bestimmt werden soll. Der Hersteller empfiehlt den Ring wahlweise auf dem Zeige-, Mittel- oder Ringfinger zu tragen.

Der Vera Ring wird laut Angaben weltweit versendet. Wir bitten zum einen dabei zu Bedenken, dass unter Umständen noch Zoll und MwSt. auf Euch zukommen können und dass bei Crowdfunding-Kampagnen generell ein gewisses Risiko besteht, einem Betrug zu unterliegen. Vera Health ist bislang nicht in Erscheinung getreten.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy Watch 6

Was haltet Ihr von dem Vera Ring? Vertraut Ihr Crowdfunding-Kampagnen auf Indiegogo? Schreibt uns Eure Meinung gern runter in die Kommentare und lasst uns darüber diskutieren.