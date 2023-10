Vielsurfer aufgepasst: iPhone 14 Pro mit 60-GB-Tarif günstig im Telekom-Netz!

Zählt Ihr zu den Menschen, die nicht immer das aktuellste Gerät benötigen oder die einfach nicht einsehen, einen Kleinkredit für ein Smartphone aufzunehmen, dann hat Freenet einen spannenden Deal für Euch auf Lager. Denn das Apple iPhone 14 Pro gibt es hier gerade mit passendem Tarif im Telekom-Netz für eine einmalige Zuzahlung von 34,99 Euro.

Obwohl das Apple iPhone 15 Pro (zum Test) erst vor wenigen Tagen erschien, ähnelt es dem iPhone 14 Pro im direkten Vergleich in vielen Punkten. So findet Ihr in beiden Modellen einen 6,1 Zoll großen Super-Retina-XDR-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und der Dynamic Island. Auch das Kamera-Setup ist mit einer 48-MP-Hauptkamera, einer 12-MP-Ultraweitwinkelkamera und einem 12-MP-Teleobjektiv identisch.

Die Kamera-Setups der beiden iPhone-Varianten sind absolut identisch. / © nextpit

Die größten Unterschiede zwischen dem iPhone 15 Pro und dem iPhone 14 Pro liegen hierbei zum einen in der Titan-Ummantelung des neueren Modells und den unterschiedlichen Prozessoren. So setzt die ältere Variante auf das A16-Bionic-SoC, das in diesem Deal mit 128 GB internem Speicher auskommt, während das Gerät aus 2023 den neueren A17-Bionic-Chip verbaut bekam. Die Leistung beeinträchtigt der ältere Prozessor dennoch keinesfalls. In unserem Test zum Apple iPhone 14 Pro findet Ihr alle wichtigen Infos zum Flaggschiff.

Der iPhone-Deal von Freenet im Tarif-Check

Wie bereits erwähnt, schließt Ihr bei diesem Angebot einen Handyvertrag ab. Dabei handelt es sich um einen "Freenet green LTE"-Tarif, mit dem Ihr Euch im hervorragenden 4G-Netz der Deutschen Telekom (zur Tarifübersicht) befindet. Mit satten 60 GB Datenvolumen und einer maximalen Download-Bandbreite von 50 MBit/s ist das Angebot perfekt für Vielsurfer geeignet. Monatlich müsst Ihr hier mit 49,99 Euro rechnen, allerdings zahlt Ihr einmalig nur 34,99 Euro für das Smartphone, bekommt die Anschlussgebühr erstattet und könnt noch 60 Euro Cashback einheimsen.

Eigenschaft iPhone-Deal Tarif Freenet green LTE Netz Deutsche Telekom Datenvolumen 60 GB Download-Bandbreite max. 50 MBit/s 4G/5G 4G Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 49,99 Euro Einmalige Kosten 34,99 Euro Anschlussgebühr Wird erstattet Gesamtkosten (24 Monate) 1.234,75 Euro Cashback 60,00 Euro Reguläre Gerätekosten 941,29 Euro Effektive monatliche Tarifkosten ~ 9,73 Euro Zum Angebot*

Bei diesem Deal zahlt Ihr also, nach Abzug der regulären Gerätekosten und des Cashbacks, effektiv nur 9,73 Euro für den Handytarif zusätzlich. Falls der neue Mobilfunkstandard 5G für Euch nicht überlebenswichtig ist, ein optimaler Deal. Gerade die geringe Zuzahlung, macht das Angebot besonders spannend.

Um das Cashback zu erhalten, müsst Ihr zwischen dem vierten und dem sechsten Vertragsmonat eine SMS mit "Cashback" an die 61131 senden. Um die Anschlussgebühr erstattet zu bekommen, müsst Ihr ebenfalls eine SMS senden, hierbei allerdings bereits innerhalb von 30 Tagen nach Aktivierung mit dem Text "AG Online" an die 22240.

Für wen lohnt sich das iPhone-Angebot?

Falls Ihr ein solches Datenvolumen benötigt, ist das Angebot durchaus spannend. Denn ein iPhone-Bundle im Netz der Deutschen Telekom gibt es selten zu solchen Konditionen. Auch bei kleineren iPhone-14-Modellen kommt Ihr selten auf einen solchen Effektivpreis, wenn Ihr 60 GB benötigt. Lediglich das fehlende 5G könnte hier für einige ein Dorn im Auge sein. Achtet allerdings darauf, dass das Angebot nur noch heute gültig ist.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Wie viel Datenvolumen benötigt Ihr im Durchschnitt? Lasst es uns wissen!