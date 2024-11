Erst vor wenigen Tagen hat Vodafone den GigaZuhause CableMax 1000 mit einer Cashback-Aktion ins Leben zurückgerufen. Seit heute, dem 6. November, erhöht der Provider die Rückzahlung von 160 auf 240 Euro. Doch das ist nur ein Teil der gerade gestarteten Black Weeks. Denn auch bei den Handyverträgen könnt Ihr jetzt richtig abstauben. Neu- und Bestandskunden erhalten mit dem GigaMobil M und GigaMobil L nämlich jetzt unbegrenztes Datenvolumen. Auch die Young-Varianten sind davon betroffen.

Unbegrenztes Datenvolumen bei Vodafone

Statt 50 GB und 280 GB könnt Ihr also nun ohne Limit im 5G-Netz des Providers surfen. Das ist eine ziemliche Ansage, wenn man bedenkt, dass auch der Willkommensbonus von 120 auf 240 Euro angehoben wurde. Dadurch zahlt Ihr für den GigaMobil M weiterhin nur 39,99 Euro monatlich und auch der GigaMobil L kostet Euch lediglich 49,99 Euro im Monat. Zusätzlich spart Ihr Euch hier gerade die Anschlussgebühr.

Im Kleingedruckten finden sich alle Informationen zur Aktion. Spannend ist hier, dass nicht nur Neu-, sondern auch Bestandskunden, die einen Vodafone-Tarif verlängern, vom neuen Datenvolumen profitieren. Dieses entfällt jedoch, sobald Ihr den Vertrag kündigt, den Tarif wechselt oder eine GigaKombi aktiviert. Dadurch könnt Ihr vom Kostenvorteil also nicht profitieren. Wichtig ist auch, dass Ihr im EU-Ausland nur über die regulären Datenpakete verfügen könnt. Hier entfällt das unbegrenzte Inklusiv-Volumen also.

GigaMobil XS GigaMobil S GigaMobil M GigaMobil L GigaMobil XL Datenvolumen 5 GB 25 GB 50 GB Unbegrenzt 280 GB Unbegrenzt unbegrenzt 5G Ja Ja Ja Ja Ja Bandbreite Max. 500 MBit/s Max. 500 MBit/s Max. 500 MBit/s Max. 500 MBit/s Max. 500 MBit/s Besonderheit Willkommensrabatt Willkommensrabatt Willkommensrabatt

Unbegrenztes Datenvolumen nur in Deutschland nutzbar Willkommensrabatt

Unbegrenztes Datenvolumen nur in Deutschland nutzbar Willkommensrabatt Monatliche Gebühr 29,99 € 24,99 € 39,99 € 32,49 € 49,99 € 39,99 € 59,99 € 49,99 € 79,99 € 69,99 € Anschlussgebühr Entfällt Entfällt Entfällt Entfällt Entfällt Allnet-Flat Ja Ja Ja Ja Ja Zum Angebot* Zum Angebot* Zum Angebot* Zum Angebot* Zum Angebot*

Dieselbe Aktion gilt auch für den GigaMobil Young M und Young L. Hier gibt es bei der kleineren Tarif-Variante 100 GB statt 50 GB im EU-Ausland und Ihr zahlt monatlich noch einmal 10 Euro weniger. Allerdings könnt Ihr die Tarife nur wahrnehmen, wenn Ihr das 28. Lebensjahr noch nicht abgeschlossen habt.

Wie Ihr Euch denken könnt, liegt der Hauptunterschied also im regulären Datenpaket. Reist Ihr oft ins EU-Ausland, würde sich also der GigaMobil L deutlich mehr lohnen. Bedenkt zudem, dass dieses Angebot nur für Tarife mit einer fixen Laufzeit gilt. Das heißt also, dass Ihr Euch mindestens 24 Monate an den Provider binden müsst. Außerdem könnt Ihr die neuen Tarife auch mit einem Smartphone kombinieren.

So könnt Ihr Euch etwa das Samsung Galaxy S24 Ultra (Test) derzeit für eine einmalige Zuzahlung von 1 Euro, statt den bisherigen 249,90 Euro, schnappen. Der Provider reduziert die Gerätekosten bei einer Vielzahl von Smartphones. Schaut also unbedingt mal auf der Smartphone-Übersichtsseite von Vodafone* vorbei.

Doch auch Fans von den CallYa-Tarifen* können sich freuen. Denn mit dem Code "BONUS30" gewährt Euch Vodafone ein Startguthaben von 30 Euro auf den CallYa S. Dieser kostet Euch regulär 9,99 Euro, die Ihr alle vier Wochen zahlen dürft. Dafür erhaltet Ihr 10 GB Datenvolumen, eine maximale Download-Bandbreite von 300 MBit/s und Zugang zum 5G-Netz. Mit dem Gutschein kostet Euch der Prepaid-Tarif die ersten zwölf Wochen jedoch keine Tarifgrundgebühr.

Falls Ihr die FamilyCard von Vodafone* nutzt, gewährt Euch Vodafone übrigens ebenfalls einen erhöhten Willkommensbonus, der mit der monatlichen Rechnung vergolten wird. Zu guter Letzt gibt es noch 240 Euro statt 160 Euro Cashback bei Abschluss eines "GigaZuhause CableMax 1000" Internet-Tarifs. Sollte Vodafone bisher nicht Euer Wunschanbieter gewesen sein, solltet Ihr dennoch bei diesen Angeboten einmal vorbeischauen. Gerade die Handyverträge sind nämlich jetzt richtig spannend.

Was haltet Ihr von den Angeboten? Ist unbegrenztes Datenvolumen spannend für Euch? Lasst es uns wissen!