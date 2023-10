Magsafe-Wasserflasche und mehr: iPhone-15-Zubehör von Rhinoshield

Wenn ich ein neues Smartphone bekomme, habe ich jede Sekunde meines Lebens Angst davor, dass es mir aus der Hand fällt. Gerade iPhones hatten in der Vergangenheit mit ihrer Glasvorder- und -rückseite den Ruf, sich schnell eine Spiderapp einzufangen. Das ist zwar heutzutage nicht mehr der Fall, gerade bei einem Sturz sind die Geräte aber auch nicht unzerstörbar.

Bei Rhinoshield gibt es zahlreiche neue Hüllen und Zubehör fürs iPhone 15*. Neben verschiedenen Schutzhüllen findet sich sogar eine MagSafe-Wasserflasche im Sortiment des Anbieters. Grund genug also, uns das Portfolio einmal genauer anzuschauen.

Schutzhüllen für Euer iPhone 15 von Rhinoshield

Die neuen Hüllen sind speziell für das iPhone 15 konzipiert und für alle Modelle erhältlich. So findet sich an der Seite eine neue Aussparung für den Action Button und natürlich gibt's MagSafe-Kompabilität. Außerdem verspricht Rhinoshield, dass die neuen Hüllen durch die abgerundete Ecken deutlich ergonomischer sind. Insgesamt habt Ihr die Wahl aus vier verschiedenen Standard-Modellen: SolidSuit, Clear, ModNX und Crash Guard.

Alle Hüllen wurden mit sogenannten Thermoplastischen Elastomeren (TPE) verarbeitet. Diese nutzen einerseits die Stabilität und Widerstandskraft von Kunststoff und sind andererseits so flexibel wie ein Elastomer. Außerdem ermöglichen alle Cases kabelloses Laden durch die Hülle hindurch und sind mit einem starken Neodym-Magnet ausgestattet.

Die Rhinoshield SolidSuit sind elastisch und widerstandsfähig. / © Rhinoshield

Ihr habt jeweils eine riesige Farbauswahl und könnt zudem das Design oder Custom Studio nutzen, um Motive aus bekannten Filmen und Serien oder Eure eigenen Fotos auf den Hüllen anzubringen. Die größten Unterschiede der Hüllen liegen in Ihren Eigenschaften. So ist die SolidSuit* eine eher klassische Schutzhülle, die elastisch ist und vor Stößen schützt. Das Clear-Case* hingegen ist nur an den Rändern farblich und ansonsten habt Ihr einen klaren Blick auf Euer Smartphone.

Bei der ModNX* handelt es sich um eine modulare Hülle, die Ihr ganz nach Eurem Geschmack ändern könnt und aus zwei trennbaren Komponenten besteht: Einem Klarschutz und einer farbigen Ummantelung. Die CrashGuard* schützt nicht die Rückseite Eures iPhone 15, dafür aber die Seiten durch das bereits erwähnte TPE. Durch die etwas herausstehenden Enden müsst Ihr Euch auch keine großen Sorgen machen, wenn das Handy frontal auf dem Boden landet.

Die Rhinoshield ModNX lassen sich nach Eurem Wunsch modulieren. / © Rhinoshield

Gerade die Kosten sind bei Handyhüllen häufig ein entscheidender Kaufgrund. Allerdings sind die Hüllen für die iPhone-15-Serie recht überschaubar. So zahlt Ihr für das SolidSuit-Case nur 44,99 Euro, während Euch die Clear-Variante 46,99 Euro kostet. Die ModNX schlägt mit 51,99 Euro zu Buche und für die CrashGuard zahlt Ihr nur 27,99 Euro. Entscheidet Ihr Euch für ein zusätzliches Motiv, kommen noch einmal ein paar Euro obendrauf.

Weiteres Zubehör für das Apple iPhone 15

Neben den neuen Hüllen erwartet Euch noch weiteres Zubehör für Euer iPhone 15. So findet sich im Portfolio auch Schutz für die einzelnen Bestandteile des Smartphones, wie ein Magnet-Ring*, ein TPE-Schutz für die Knöpfe* am Smartphone, ein Kamera-Ring* für die Cases oder Kameraprotektoren aus Panzerglas*.

Ein Displayschutz mit Blaulicht-Filter* ist, genauso wie der kratzfeste Bildschirmschutz*, ebenfalls im Angebot des Unternehmens zu finden. Besonders spannend beim Zubehör ist jedoch die AquaStand-Flasche* für 59,99 Euro. Dabei handelt es sich um eine Wasserflasche, die auch als Stativ für Eure nächsten Fotos genutzt werden kann. Auch der Handy-Ständer Gripmax* ist für das iPhone 15 optimiert worden. Hängt Ihr Euch Euer Smartphone gerne um den Hals, bietet Rhinoshield auch verschiedene Lanyards* an.

Was haltet Ihr von Rhinoshield? Kennt Ihr das Unternehmen bereits und nutzt Zubehör von ihnen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!