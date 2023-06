watchOS 10: neue Navigation und Widgets für Eure Apple Watch

Wie zu erwarten war, hat Apple im Rahmen der WWDC 2023 in der Keynote auch watchOS 10 enthüllt, das im Herbst für Apple Watches verfügbar sein wird. In diesem Artikel verraten wir Euch alles, was Ihr über das neue Design der Benutzeroberfläche, über die brandneuen Widgets und alle weiteren wichtigen Dinge wissen müsst, die mit watchOS 10 auf Eure Apple-Uhr kommen.

Seit dem 05. Juni ist die Zeit der Spekulationen und Gerüchte zu watchOS 10 vorbei. Bei der Keynote, die die WWDC 2023 eröffnete, lüftete Apple den Schleier und präsentierte uns neue Features für das OS seiner smarten Uhr. Was neu ist, fassen wir Euch in der Folge zusammen, außerdem informieren wir Euch über Verfügbarkeit und Kompatibilität.

Bei der WWDC-Keynote wurden neue Features und Verbesserungen für einige Apps verkündet. / © NextPit

watchOS 10 Erscheinungsdatum und Verfügbarkeit

Der Nachfolger von watchOS 9 wird im Herbst final verfügbar sein, Ihr habt also noch einige Monate Zeit, um Euch auf die neuen Funktionen für Eure Apple Watch zu freuen. Wie in den vergangenen Jahren werden Entwickler:innen einige Tage nach der Veranstaltung die Möglichkeit erhalten, das Betriebssystem zu testen.

Danach folgt die öffentliche und endgültige Version von watchOS 10, die für kompatible Apple-Watch-Modelle voraussichtlich im September oder zeitgleich mit der Vorstellung der nächsten Apple Watch Series oder Watch SE verfügbar sein dürfte.

watchOS 10: Alle Funktionen und Änderungen

Zifferblatt: Widgets und mehr

Die Einführung von Widgets war im Vorfeld bereits vermutet worden, jetzt sind sie tatsächlich da. Erinnerungen werden wach an die ähnlich angelegten "Glances", die seinerzeit eingeführt, flott aber auch wieder entfernt wurden. Über Druck und Drehen an der digitalen Krone ruft Ihr den Smarrt Stack auf, der Euch die wichtigsten Widgets oder auch Komplikationen anzeigt. Auf diese Weise wird die Navigation auf der Apple Watch deutlich vereinfacht.

Über die digitale Krone könnt Ihr Euch nun jederzeit die am dringendsten benötigten Infos anzeigen lassen. / © NextPit

Das funktioniert von jedem Zifferblatt aus, und dank maschinellem Lernen zeigt der Stack Euch jederzeit die aktuell relevanten Widgets an, beispielsweise den Timer, Tasks oder Meetings. Der Stack kann von Euch auch angepasst werden, wenn Ihr eine bestimmte Information ständig schnell im Blick haben wollt. Durch einen langen Druck auf die Krone könnt Ihr das gewünschte Tool hinzufügen.

Weiterhin hat Apple einigen Apps ein neues Design verpasst. Die Weltuhr beispielsweise erhält Farben, die an die Uhrzeit gekoppelt sind und auch die Aktivitäten-App wurde neu gestaltet. Das Redesign nutzt den Platz auf den Displays besser aus, Details werden also größer angezeigt. Außerdem gibt es zwei ganz neue Watch-Faces. Einmal eines mit drei Farblayern, die sich mit der Tageszeit verändern – und ein sehr niedliches Watch-Face mit Snoopy und Woodstock.

Mit watchOS 10 gibt es auch neue Zifferblätter, wie dieses hier mit Snoopy. / © NextPit

Neue Sport-Features

Auch an die Sportler-Fraktion hat Apple gedacht und dort vor allem die Fahrrad-Fans berücksichtigt. Dank Bluetooth könnt Ihr die Watch mit Fahrrad-Sensoren verbinden und so zum Beispiel von Euren Rädern mehr Daten abgreifen. Ein neuer Wert namens "Functional Threshold Power" lässt Euch "Power Zones" tracken. Für die Live-Aktivitäten wurde die Anzeige auf dem iPhone vergrößert, sodass diese nun den kompletten Bildschirm einnimmt, wenn Ihr Euer iPhone aufs Rad montiert.

Vielleicht rettet es irgendwann mal ein Leben, dass Ihr hier auf der Apple Watch seht, wo Ihr zuletzt Netz hattet. / © NextPit

Fürs Hiking gibt es nun ein Feature, das Euch Waypoints anzeigt, an denen ihr zuletzt Netzempfang hattet. Außerdem gibt es eine neue topographische Karte, die die Höhe berücksichtigt und zunächst in den USA verfügbar ist. Europa wird aber später folgen. Weiter bringt Apple Verbesserungen beispielsweise für Golf und Tennis. Sensoren erfassen Eure Handbewegungen so präzise, dass Ihr Euren Golfschwung oder Euren Aufschlag beim Tennis optimieren könnt.

Euer Golfschwung ist noch nicht optimal? Dann hilft Euch mit watchOS 10 die Apple Watch auf die Sprünge. / © NextPit

Health

Mit zwei Schwerpunkten – mentale Gesundheit und unsere Augen – deckt Apple den Health-Bereich ab. In der Mindfulness-App könnt Ihr Euren seelischen Zustand privat tracken. Das Notieren, aus welchem Grund Ihr Euch in einem bestimmten Zustand befindet, soll Euch dabei helfen, Euer Befinden besser zu verstehen und einordnen zu können.

Verratet der App, wie Ihr Euch fühlt. / © NextPit

Zum Einordnen gibt es auch Fragebögen, wie sie auch von Ärzten genutzt werden. Mithilfe dieser Fragen könnt Ihr einordnen lernen, ob Ihr womöglich professionelle Hilfe in Anspruch nehmen solltet. Außerdem gibt es zum Thema mentale Gesundheit weiterführende Beiträge, die Ihr aus der App aufrufen könnt. Das neue Feature könnt Ihr auch ohne Apple Watch auf dem iPhone nutzen.

Darüber hinaus sorgt sich Apple um unsere Augen. Um gegen Kurzsichtigkeit bei Kindern zu helfen, kann getrackt werden, ob die Kids genügend Tageslicht abbekommen haben. Außerdem kann mit "Screen Distance" erkannt werden, ob wir zu lange zu nah am Display unseres iPhones oder iPads hocken – und bekommen einen entsprechenden Hinweis.

watchOS 10 Kompatibilität: Welche Apple Watch Modelle bekommen das Update?

Die Entwickler-Beta von watchOS 10 ist ab sofort verfügbar, wenn Ihr fürs Apple Developer Program angemeldet seid. Die öffentliche Beta-Version kommt im nächsten Monat, und im Herbst wird watchOS 10 als kostenloses Software-Update für Apple Watch Series 4 oder höher in Verbindung mit iPhone Xs oder höher und iOS 17 verfügbar sein.

Was haltet Ihr von watchOS 10 und den neuen Funktionen? Auf welches Feature freut Ihr Euch am meisten? Lasst es uns wissen, unten in den Kommentaren.