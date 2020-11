WhatsApp: Shopping-Button ab sofort verfügbar

Ein neuer Shopping-Button in WhatsApp soll es den Nutzern erleichtern, sich über Produkte oder Services von Unternehmen zu informieren.

Nutzer von WhatsApp-Business-Konten können laut Facebook ab sofort einen eigenen Katalog mit ihren Produkten oder Dienstleistungen in der Chat-App bereitstellen. Dies soll es den Nutzern des Dienstes erleichtern, sich über diese zu informieren und auf Wunsch auch direkt mit dem jeweiligen Unternehmen Kontakt aufnehmen zu können. Wir berichteten bereits über das neue Shoppingfeature in WhatsApp .

Hat ein Unternehmen bei WhatsApp seine Angebote hochgeladen, erscheint ein entsprechendes Symbol auf der Übersichtsseite. Daneben wird ein Anruf-Symbol dargestellt, welches neben dem bekannten Chat weitere Kontaktmöglichkeiten bietet.

Der neue Shopping-Button erscheint im Profil eines Unternehmens, wenn dieses einen Katalog hochgeladen hat. / © Facebook

Unternehmen können bis zu 500 Produkte in ihren virtuellen Geschäften auflisten. Die Links zu den Stores können dann unter anderem an bereits existierende Kunden verschickt werden. Es ist aber laut Facebook auch möglich, diese Links auf anderen Plattformen zu verbreiten, um so neue Kunden gewinnen zu können. Natürlich können auch reguläre WhatsApp-Nutzer die Links zu den Stores mit Freunden teilen.

