So überprüft Ihr den Batteriestatus beim Android-Smartphone

Euer Handy lädt sich nicht mehr auf? Da solltet Ihr einmal den Zustand des Akkus Eures Samsung, Xiaomi oder OnePlus checken. In diesem Tutorial zeigt Euch die NextPit-Redaktion, wie Ihr den Zustand des Akkus Eures Android-Smartphones überprüfen könnt.

"Warum hört mein Telefon plötzlich auf zu laden?" Diese Frage ist schwer zu beantworten, wenn Ihr zu der Mehrheit der Benutzer gehört, die ein Android-Smartphone mit einem nicht entfernbaren Lithium-Akku gehört. Nur wenige Anbieter wie das Fairphone 4 oder Senioren-Smartphones besitzen einen wechselbaren Akku.

Glücklicherweise gibt es eine Möglichkeit den Zustand des Akkus Eures Smartphones zu ermitteln, damit Ihr Euch überlegen könnt, ob Ihr ihn austauschen möchtet oder nicht. Findet hier nun heraus, welche der vielen Möglichkeiten für Euch die richtige ist, wobei einige davon auch von dem Hersteller direkt angeboten werden.

Inhaltsverzeichnis

Wie Ihr den Akkustand Eures Samsung-Smartphones überprüfen könnt

Beginnen wir mit Samsung, da die Galaxy-Smartphones die am weitesten verbreiteten Smartphones sind. Um den Akkustand Eures Samsung-Handys zu überprüfen, könnt Ihr zwischen zwei Möglichkeiten wählen: dem Geheimcode *#0228# oder der Diagnosefunktion.

Der Geheimcode *#0228#, um den Zustand des Samsung-Akkus zu überprüfen.

Wenn Euch die Geheimcodes von Android nichts sagen, erkläre ich Euch am Ende dieses Artikels kurz das Prinzip. Aber konkret handelt es sich dabei um eine Anzahl spezieller Menüs für Euer Smartphone, auf die Ihr durch Eingabe eines Codes auf Eurer Telefontastatur zugreifen könnt.

Auf Eurem Samsung-Smartphone tippt Ihr einfach den Code "*#0228#" ein, woraufhin sofort ein Menü mit dem Titel "BatteryStatus" erscheinen sollte. In diesem Menü könnt Ihr verschiedene Werte sehen, z. B. den aktuellen Ladezustand, die Spannung usw. Der Wert, der uns hier interessiert, ist "Level Block".

Vereinfacht ausgedrückt drückt dieser Wert einen Bereich von 0 bis 8 aus, der den verschiedenen "Stufen" Eures Ladezustands entspricht. Der Bereich von 100 bis 88 ist z. B. der Block 8 und so weiter.

Im Screenshot unten könnt Ihr sehen, dass die Blockstufe meiner Batterie "7" ist. Der Bereich reicht aber tatsächlich von 0 bis 8. Das bedeutet, dass ich zwar momentan auf Stufe 7 bin, aber wenn ich meinen Akku zu 100 Prozent auflade, werde ich den Block 8 erreichen, die höchste Blockstufe.

Es gibt keine offiziellen Informationen von Samsung zu diesem Thema, aber in den Foren herrscht Einigkeit darüber, dass wenn der Bereich des Blocklevels von 0 bis 8 auf 0 bis 7 oder sogar 0 bis 6 sinkt, dies bedeutet, dass Euer Akku geschädigt ist. Die Kapazität kann dann nicht mehr auf 100 Prozent (also 8 Blöcke) aufgeladen werden.

Mein Samsung-Akku hat einen Block-Level-Bereich von 0 bis 8, er ist also gesund. / © NextPi@t.

Überprüft den Akku Eures Samsung-Smartphones mit der Diagnosefunktion von OneUI.

Bei Samsung könnt Ihr eine ganze Reihe von Diagnosefunktionen starten, um zu überprüfen, ob Euer Smartphone auf Hardware-Ebene einwandfrei funktioniert. Insgesamt könnt Ihr 25 Funktionen und Komponenten testen. Von den Sensoren über die Netzwerkkonnektivität bis hin zum Akku. Ihr könnt auf diese Diagnosefunktion auf zwei Arten zugreifen, je nachdem, ob Ihr One UI 5 installiert habt oder nicht.

Wir erwähnen diese Option und viele andere übrigens auch in unserem Leitfaden zu den besten versteckten Funktionen von OneUI.

Öffnet die Samsung Members App (oder installiert sie). Tippt in der unteren Navigationsleiste auf Hilfe. Tippt im Bereich Diagnose auf Tests anzeigen. Wählt Batteriestatus und startet den Test.

Ihr seht nun den Zustand Eures Akkus, der im besten Fall "Gut" sein sollte. Weiterhin wird die Ladekapazität angezeigt, welche der Angabe auf dem Datenblatt Eures Smartphones entsprechen sollte.

Mit der Diagnosefunktion von Samsung könnt Ihr unter anderem den Gesundheitszustand Eures Akkus überprüfen. / © NextPit.

Beachtet bitte, dass wenn Ihr ein Samsung Galaxy Smartphone habt, dass darauf die neueste hauseigene Benutzeroberfläche OneUI 5 läuft, die basierend auf Android 13 ist. Mit der könnt Ihr diese Diagnosefunktion direkt über das Batterie-Dienstprogramm aufrufen, ohne Samsung Members zu benutzen. Wir haben auch eine komplette Liste, wenn Ihr überprüfen wollt, ob und wann Euer Samsung-Smartphone das Update auf Android 13 erhalten wird.

Geht zu den Einstellungen. Tippt auf Batterie und Gerätewartung. Geht zur Diagnose und führt die oben erwähnten Schritte 3 und 4 aus.

Geht direkt über das Batterie-Dienstprogramm, wenn Ihr schon OneUI 5 habt. / © NextPit

Wie könnt Ihr den Batteriestatus Eures Xiaomi-Smartphones überprüfen?

Bei Xiaomi gibt es leider nur wenige Optionen, um den Gesundheitszustand Eures Xiaomi-Smartphones zu überprüfen. Diese sind nicht so vielfältig wie bei Samsung. Die einzige Möglichkeit, die Ihr habt, ist die Eingabe des Geheimcodes.

Gebt auf der Tastatur Eurer Telefon-App (nativ) den Code *#*#6485#*#* ein. Überprüft, ob die Angabe MB_06 "Gut" anzeigt wird.

Je nach Eurer MIUI-Version werden nicht unbedingt alle Codes in diesem geheimen Menü von Xiaomi angezeigt / © NextPit.

Der Begriff MB_06 steht für den Gesundheitszustand Eures Akkus. Aber es gibt noch andere Daten in diesem speziellen Menü, die interessant sein könnten. Auch hier sind die offiziellen Quellen sehr lückenhaft, daher habe ich Euch ein Lexikon zusammengestellt, das auf dem basiert, was ich in den verschiedenen Xiaomi-Foren gefunden habe:

Die Codes MB_:

MB_00 Prozent der verbleibenden Batterie

MB_01 Batteriestatus: geladen/entladen

MB_02 Ladeprotokoll (schnell, etc.)

MB_03 Spannung des Ladevorgangs

MB_04 Verbrauchte Spannung (Volt), z.B. 117000 entspricht 1,17 Volt.

MB_05 Temperatur der Batterie, hier entspricht 260 26 °C.

MB_06 Gesundheit der Batterie

MB_07 Temperatur des Ladegeräts/Adapters.

MB_08 Stand der Temperaturüberwachung

MB_09 Maximale Spannung der Batterie bei voller Ladung.

Die Codes MU_:

MU_00 Typ des Ladegeräts

MU_01 Lademodus

MU_02 Richtung des Ladevorgangs: (0: kein Laden / 2: Laden / 3: umgekehrtes Laden)

MU_03 Maximale Eingangsspannung über USB

MU_04 Aktuelle Eingangsspannung über USB.

Die Codes MF_:

MF_01: Aktueller Ladezustand. Wenn dieser Wert von dem unter MB_00 abweicht, ist das ein Hinweis auf ein Batterieproblem.

MF_02: Anzahl der Ladezyklen (Aufladung von 0 auf 100 % seit der ersten Verwendung).

MF_05: Tatsächliche Kapazität des Akkus

MF_06: Die vom Hersteller angegebene Ladekapazität.

Die Codes MM_:

MM_00: AICL-Ergebnis (adaptive Eingangsstrombegrenzung)

MM_01: USB-Eingangsstrom

MM_02: Maximale Ladespannung des Ladegeräts

MM_03: Aktuelle maximale Ladekapazität. Wenn sie von den in MF_06 oder MF_05 (oder im Datenblatt) angegebenen Werten abweicht, ist Euer Akku beschädigt.

Diese 3 Apps zur Überprüfung des Zustands Eures Akkus funktionieren mit allen Marken.

Bisher haben wir uns mit Lösungen beschäftigt, die sehr spezifisch für bestimmte Hersteller sind und die, ähnlich wie Geheimcodes, nicht unbedingt die intuitivsten sind. Am einfachsten ist es, eine Android-App zu installieren, mit der Ihr den Zustand des Akkus Eures Telefons überprüfen könnt.

Die drei gängigsten Apps sind Ampere, CPU-Z und AccuBattery.

Überprüfe den Zustand Eures Smartphone-Akkus mit der Ampere-App.

Einfach und umfassend: Ampere zeigt die elektrische Stromstärke an, während Ihr Euer Smartphone aufladet. Auf diese Weise könnt Ihr verschiedene Ladegeräte testen und das beste für Euer Smartphone auswählen. Mit der App könnt Ihr auch überprüfen, wie schnell sich Euer Akku entlädt.

Sie zeigt auch an, wie gesund Euer Akku ist, liefert aber keine genaueren Daten, sondern man kann nur erkennen, ob der Stand gut oder schlecht ist. Ampere ist vor allem dazu gedacht, herauszufinden, ob Ihr das richtige Ladegerät für Euer Smartphone benutzt oder nicht.

Preis: kostenlos / Werbung: ja / In-App-Käufe: ja (1,19€) / Konto: nicht erforderlich / Deutsche Sprache: nein

Ampere ist ein zugänglicher Einstieg, aber nicht die beste Lösung um den Zustand Eures Akkus zu ermitteln. / © NextPit

Hier könnt Ihr die Ampere-App im Google Play Store herunterladen.

Überprüfe den Zustand Eures Smartphone-Akkus mit der App CPU-Z.

Ihr könnt auch einen Blick auf CPU-Z werfen, das Euch nicht nur Informationen über Euren Akku, sondern auch über viele andere Elemente Eures Smartphones gibt. Dinge wie die Build-Nummer über die Geschwindigkeit der Prozessorkerne bis hin zu den Temperaturen und Sensoren werden angezeigt.

Preis: kostenlos / Werbung: ja / In-App-Käufe: ja (1,77€) / Konto: nicht erforderlich / Deutsche Sprache: nein

CPU-Z informiert Euch über den Zustand Eures Smartphone-Akkus, aber nicht nur das. / © NextPit

Hier könnt Ihr die CPU-Z-App im Google Play Store herunterladen.

Überprüfe den Zustand Eures Smartphone-Akkus mit der App AccuBattery.

AccuBattery ist eine App, die ich nur denjenigen unter Euch empfehlen würde, die wirklich den genauen Zustand ihres Akkus kennen wollen. Wenn Ihr einfach nur neugierig seid, ist AccuBattery nichts für Euch, da Ihr der App Zeit geben müsst um Eure Nutzung zu messen und Schätzungen zu berechnen.

Je öfter Ihr AccuBattery nutzt, desto genauer wird die App bei der Analyse Eurer Batterieleistung. AccuBattery hat vier Tabs: Aufladen, Entladen, Gesundheit und Verlauf. Wenn Ihr Euer Handy aufladet, schätzt AccuBattery die Ladekapazität. Durch den Vergleich mit der "offiziellen" Ladekapazität, die Ihr manuell eingeben müsst, kann AccuBattery den Zustand Eures Akkus bestimmen.

Preis: kostenlos / Werbung: nein / In-App-Käufe: ja (3,49€) / Konto: nicht erforderlich / Deutsche Sprache: nein

Ich habe AccuBattery nicht lange genug benutzt, damit die App den Zustand der Batterie meines OnePlus Nord 2 einschätzen kann. / © NextPit

Hier könnt Ihr die AccuBattery-App im Google Play Store herunterladen.

Was sind die Android-Geheimcodes, um den Zustand der Batterie zu überprüfen?

Als Erstes solltet Ihr Euch unseren ausführlichen Artikel über Android-Geheimcodes ansehen. Ich werde Euch die Kurzversion geben, und dafür müssen wir zunächst zwischen USSD-Codes und Android-Geheimcodes unterscheiden, da die beiden Begriffe oft verwechselt werden.

USSD-Codes oder Unstructured Supplementary Service Data sind ein Protokoll, mit dem Informationen über GSM-, 3G- oder 4G/5G-Netze gesendet werden können. Die Idee dahinter ist, dass man Aktionen aus der Ferne auslösen kann, indem man für jede Aktion einen bestimmten Code sendet. Die #123# von Orange wird Euch zum Beispiel sicherlich etwas sagen.

Android-Geheimcodes ähneln USSD-Codes, da sie oft mit einem Sternchen beginnen. Der Unterschied zu USSD-Codes besteht darin, dass man kein Netzwerk braucht, um die Geheimcodes zu aktivieren. Sie sind in Systemdateien gespeichert und hängen von der auf dem Smartphone installierten Version ab.

Wenn Ihr auf iOS unterwegs seid, haben wir auch eine Anleitung, wie Ihr den Akku Eures iPhones überprüfen könnt.

Viele Codes sind beim Wechsel auf Android 4.3 Jelly Bean und später Lollipop veraltet. Tatsächlich werden bei jeder neuen Version Codes entfernt und andere hinzugefügt. Ganz zu schweigen von den spezifischen Codes für bestimmte Android-Overlays wie One UI oder MIUI, die weiter oben in diesem Artikel erwähnt wurden.

Beachtet einfach, dass neben den Samsung- und Xiaomi-Codes auch der Code *#*#4636#*#* mit fast allen Android-Smartphones funktioniert und ein Informationsmenü mit u. a. dem Status Eures Akkus anzeigt. Aber ich persönlich habe es auf einem Samsung mit OneUI 5, einem OnePlus mit OxygenOS 13, einem Xiaomi mit MIUI 13 und einem Asus mit Zen UI 9 versucht. Und ich konnte mit dem berühmten Code *#*#4636##*#* keine Informationen über den Akku erhalten.

Was haltet Ihr von dieser Anleitung? Welche Geheimcodes benutzt Ihr am häufigsten auf Eurem Android-Smartphone? Kennt Ihr noch andere Tipps oder Apps, um den Zustand Eures Smartphone-Akkus zu überprüfen? Erzählt es uns in den Kommentaren.