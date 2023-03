Akku-Bypass-Funktion beim Galaxy S23 Ultra und anderen Samsung-Handys aktivieren

Anfang Februar präsentierte uns der südkoreanische Hersteller Samsung gleich drei neue Flaggschiffe – besser bekannt als Samsung Galaxy S23 , Samsung Galaxy S23+ und Samsung Galaxy S23 Ultra . Eben bei jenem Ultra-Modell fiel uns im ausführlichen Test ein bis dahin unbekanntes Feature auf: der Punkt "Pause USB Power Delivery". Damit lässt sich eine Art Akku-Bypass-Funktion aktivieren. Auf welchen Galaxy-Smartphones diese Akku-Umgehung inzwischen verfügbar ist und wie Ihr sie aktiviert, erklären wir Euch in diesem Beitrag.

Nicht nur für das Samsung Galaxy S23 Ultra

Was anfangs nach einer exklusiven Funktion für das Samsung Galaxy S23 Ultra aussah, hat sich inzwischen nun zu einer Funktion etabliert, welche Samsung an unterschiedliche Smartphones verteilt. Bislang sind uns neben den drei S23-Modellen das Samsung Galaxy S21, das komplette S22-Trio und die beiden Foldables – das Samsung Galaxy Z4 Flip als auch Galaxy Z Fold 4 bekannt. Die Kollegen von SamMobile berichten auch von einem Samsung Galaxy A73 5G, was wir aber noch nicht verifizieren konnten.

Was macht die Akku-Bypass-Funktion?

Der Schalter mit dem Namen "Pause USB Power Delivery" erwirkt bei der Aktivierung die direkte Stromversorgung des jeweils festverbauten Akkus, sofern Ihr ein USB-PD-Ladegerät verwendet. Es gibt Gerüchte, dass es ein originales 45-Watt-Netzteil von Samsung sein muss. Das können wir in unseren Tests so nicht bestätigen. Es sollte sowohl mit einem 25-Watt-Netzteil von Samsung gehen, als auch mit Netzteilen von Drittanbietern wie dem Ugreen Nexode 140W, welches wir unlängst testen durften. Entscheidend ist, dass mindestens 25 Watt "Power Delivery" geliefert werden. Dafür ist in den technischen Datenblatt des jeweiligen Netzgerätes nachzuschauen.

Der Vorteil ist bei der "Umgehung" des Akkus, dass die Energie direkt dem Prozessor zugeführt wird. Weiterhin kann sich der Akku so nicht erhitzen und wird gleichzeitig geschont, da sich jede Ladung auch negativ auf die Lebensdauer des Akkus auswirkt. Zudem wird auch berichtet, dass im Allgemeinen die Performance gesteigert wird. Es ist noch abschließend zu bemerken, dass der Akku nur beim Spielen von Games, welche von dem Game Launcher unterstützt werden, umgangen wird.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Ladet Euch die neueste Version des Samsung Game Launcher aus dem Galaxy Store herunter ( Version 6.0.09.6 )

) Schaltet unter Einstellungen/Battery/More battery settings/Fast Charging ein

ein Steckt ein PD-Netzteil (min. 25 Watt) an das Galaxy-Smartphone

Game Launcher auf die neueste Version updaten. / © NextPit

Nun startet Ihr ein Spiel aus dem Game Launcher

Minimiert (nicht schließen) das Spiel und geht in den Game Launcher

das Spiel und geht in den Dort geht Ihr unten rechts auf More/GameBooster

Startet aus dem Game Launcher ein Spiel und minimiert es direkt. / © NextPit

In dem Menü " Game Booster Settings " findet Ihr den Eintrag " Pause USB Power Delivery "

" findet Ihr den Eintrag " " Ist dieser grau, habt ihr das Netzteil nicht eingesteckt oder es ist nicht geeignet

Ist die Schrift weiß, so könnt Ihr nun den Schalter aktivieren .

. Nun ist Akku-Bypass-Funktion aktiviert

Nun lässt sich der Akku via "Pause USB Power Delivery" umgehen. / © NextPit

Nach dem Beenden eines Spiels schaltet sich diese Funktion automatisch wieder aus

Gleiches gilt für den Fall, dass Ihr das Ladekabel abzieht

Was haltet Ihr von unserer kleinen Anleitung zur Umgehung der Akku-Ladung? Hat alles geklappt oder haltet Ihr das Feature generell für unnütz? Wir freuen uns über Eure Kommentare.