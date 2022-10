Xiaomi 12T im Hands-on: Wenn es nicht unbedingt 200 Megapixel sein müssen

Xiaomi hat uns heute nach einigen "China only"-Präsentationen – siehe Mix Fold 2 – das Xiaomi 12T und Xiaomi 12T Pro präsentiert. Ersteres ist mit einer spektakulären 200-Megapixel-Kamera ausgestattet, das andere etwas dezenter mit 108 Megapixeln. Optisch kaum zu unterscheiden, hat sich die NextPit-Redaktion beide Modelle in einem ersten Hands-on vorgenommen. In diesem Beitrag wird das preiswertere Xiaomi 12T thematisiert, hier geht's zum ersten Vorab-Test vom Xiaomi 12T Pro.

NextPit TV

Pro AMOLED-Display mit hoher Auflösung und 120 Hz

Gar nicht so teuer wie gedacht

Ausreichend schneller Prozessor

Fotoergebnisse wissen zu gefallen

120 Watt starkes HyperCharge Contra Kein kabelloses Laden

Sinnfreie 2-MP-Makrokamera

Keine IP-Zertifizierung

Schlechteste Update-Politik

Design & Display Das Xiaomi 12T besitzt ein absolutes Premium-Display. / © NextPit Gleich vorweg: Das Xiaomi 12T reiht sich in die bekannte Optik der umfangreichen Xiaomi-12-Serie ohne große Extravaganzen ein . Soll bedeuten, bei einer Größe von 163,1 x 75,9 x 8,6 Millimetern und einem Gewicht von 202 Gramm ist es optisch kaum zu dem Xiaomi 12, 12 Lite, 12X und Xiaomi 12 Pro zu unterscheiden. Die NextPit-Redaktion hat das schwarze Modell erhalten, welches trotz mattierter "Anti-glare glass back"-Rückseite Fingerabdrücke sichtbar macht. Ein Fakt, welchen man in unserem Hands-on-Video gut erkennen kann. Einen besonderen Schutz durch eine IP-Zertifizierung gibt es nicht. Lediglich das Corning Gorilla Glass 5 auf der Front möchte Euch vor ungewollten Kratzer bewahren. Auch interessant: Xiaomi-Handys im Vergleich: Welches ist das beste Modell 2022? Apropos Vorderseite: Hier entzückt das Xiaomi 12T mit einem 6,67 Zoll großen und planen AMOLED-Display. Auch die Auflösung von 2.712 x 1.220 Pixel (446 ppi) lässt eher an ein Flaggschiff erinnern. Blickwinkelstabilität, Kontrast und Dynamik waren eh noch nie ein Problem von Xiaomi und sind es auch bei dem 12T nicht. Doch das Xiaomi 12T ist kein Flaggschiff. Es ordnet sich eher in der oberen Mittelklasse ein, was hauptsächlich an dem Kamera-Setup und dem verbauten Prozessor liegt – doch zu beiden Themen später mehr. Die Haptik ist im Allgemeinen zufriedenstellend, wenngleich ich die 202 Gramm in der Hand doch als zu schwer empfinde. Auch bin ich kein Fan von einem planen Display, doch ich kenne Eure Bedenken zu dem Thema. Es ist eh eine rein subjektive Beurteilung. Das 12T überzeugt in der Verarbeitung, und auch die Positionierung der Tasten ist optimal gewählt. Die seitlichen Tasten lassen sich gut erreichen und sind gut positioniert./ © NextPit Oben sitzt der obligatorische Infrarot-Blaster, Stereo-Lautsprecher (oben und unten) sind ebenfalls an Bord. Dolby-Atmos-Unterstützung gibt es, ein Logo von Harman & Kardon aber nicht. Der Sound ist als durchschnittlich zu bezeichnen. Er deckt gut alle Frequenzbereiche ab, ist aber deutlich in seiner maximalen Lautstärke eingeschränkt. Es ist zwar kaum der Erwähnung wert, aber dank MIUI 13 gibt es auch ein Always-on-Display mit seinen typischen Themes und Einstellungen. Ohne "Harman Kardon"-Logo gibt es dennoch guten Stereosound. / © NextPit

Xiaomi 12T: Software Eigentlich ist diese Kategorie für ein erstes Hands-on noch gar nicht vorgesehen. Da ich aber schon ein persönliches Gespräch mit einer für Xiaomi verantwortlichen Person hatte, will ich euch einen mir persönlich übel aufgestoßenen Mangel nicht vorenthalten . So wurde mir auf die obligatorische Frage, wie viele Updates denn für das Xiaomi 12T garantiert werden, die Frage mit zwei Jahren System- und drei Jahren Sicherheitsupdates beantwortet. Da das Xiaomi 12T aber mit Android 12 und der hauseigenen Benutzeroberfläche MIUI 13.0.6 zum Kunden kommt, fällt das erste Systemupdate bereits auf das längst verfügbare Android 13. Somit bekäme man also effektiv nur ein Systemupdate – ein absolutes No Go! Bleibt am Ende nur die Hoffnung, dass sich bis zum ausführlichen Test diese Aussage noch einmal schriftlich anders darstellt. Und da nun schon die Büchse der Pandora geöffnet ist, ein weiterer Mangel der Software-Fraktion: Nein, es geht nicht um den Google-Sicherheitspatch, der ist vom 1. August und damit halbwegs aktuell. Vielmehr geht es mir um die vorinstallierte Bloatware. Das bekommt man bei Xiaomi auch nicht mehr raus, oder? Insgesamt finde ich auf meinem Gerät 86 installierte Anwendungen, von denen jetzt aber auch schon ein paar von mir sind. Dennoch, was haben "Agoda", "Amazon Shopping", "Booking.com", "Genshin Impact", "Netflix", "Spotify", "TikTok" und "Title Fun" auf meinem Smartphone zu suchen? Und das waren längst noch nicht alle. Ich gebe gern zu, dass ich in der Tat einige von den Apps auch selbst nutze, aber die Entscheidung, ob sie auf das Smartphone gehören oder nicht, sollte doch noch bei mir liegen. Immerhin lassen sich alle Apps unproblematisch deinstallieren. Das, in Kombination mit der schlechten Update-Philosophie, wird im späteren Test dennoch deutliche Abzüge bei meiner Beurteilung geben. Die besten Xiaomi Tipps und Tricks solltet Ihr nicht verpassen

Xiaomi 12T: Performance Das Xiaomi 12T hat entgegen dem Pro-Modell keinen Snapdragon 8+ Gen 1 verbaut. Stattdessen gibt es den hierzulande noch recht unbekannten MediaTek Dimensity 8100 Ultra: ein im 5-Nanometer-Prozess gefertigter Octa-Core-Prozessor den selbst ich noch nie in meinen Fingern hatte. Daher war ich auch sehr gespannt, was ein Benchmarktest wie Geekbench 5 im ersten Test sagen würde. Und siehe da, der Single-Core-Score lag bei 919 Punkten. Im Multi-Core-Score gab es sogar beachtliche 3.723 Punkte. Das ist deutlich mehr als eine typische Mittelklasse-CPU. Auf dem Xiaomi 12T läuft Real Racing 3 ohne Probleme. / © NextPit Der Snapdragon 778G aus dem Huawei Nova 10 Pro oder Nothing Phone (1) hingegen liefert hier gerade einmal 796 und 2.974 Punkte ab. Aber es ist eben auch kein Flaggschiff-SoC. Im Geekbench 5 bringt es das Motorola Edge 30 Ultra beispielsweise auf 1.325 Punkte im Single- und 4.310 Punkte im Multi-Core-Benchmark. Dafür scheint sich der Prozessor auch bei leistungshungrigen Spielen wie Real Racing 3 nicht zu erhitzen und liefert prompt ab. Ihm stehen 8 GB Arbeits- und 256 GB interner UFS-3.1-Programm-Speicher zur Seite. By the way: Das ist identisch zum Xiaomi 12T Pro.

Xiaomi 12T: Kamera Das Xiaomi 12T besitzt eine 108-MP-Triple-Kamera, braucht aber eigentlich nur Zwei. / © NextPit Xiaomi verbaut in seinem 12T auf der Rückseite eine Triple-Kamera. Der Hauptsensor, welcher wie in der gesamten 12er-Serie in einem rechteckigen Array ganz oben mit einer großen Umrandung positioniert ist, bietet 108 Megapixel. Diese Auflösung verdankt die Kamera dem ISOCELL-HM6-Bildsensor von Samsung. Der Bildsensor ist 1/1.67 Zoll groß und bietet eine Pixelgröße von 0,64 Mikrometer. Im 9:1-Pixel-Binning-Verfahren – Samsung nennt es "Nonapixel Plus Technology" – wird dieser Wert auf 1,92 Mikrometer aufgepumpt. Dazu gesellen sich eine 8-Megapixel-Ultraweitwinkel- sowie eine 2-Megapixel-Makro-Kamera. Letztere beide finden wir auch so im Pro-Modell. Doch das Xiaomi 12T Pro geht mit einer 200-Megapixel-Primärkamera auf Kundenfang. Auch 2-Megapixel können beizeiten schöne Aufnahmen liefern. / © NextPit Ich sehe sie schon vor meinem geistigen Auge: Eure ersten Kommentare bezüglich der überflüssigen 2-Megapixel-Makrokamera. Und was soll ich sagen: Auch wenn mir die Nahaufnahmen auf meiner ersten Fotosafari mit dem Xiaomi 12T durchaus gefallen haben, gebe ich Euch recht. Diese Fotos hätte man vermutlich auch mit der Ultraweitwinkel-Kamera ebenso gut hinbekommen. Doch zum einen verkauft sich eine Triple-Kamera marketingtechnisch bedeutend besser und zum anderen verschlechtert sie das Smartphone ja nicht. Um das Ensemble noch zu vervollständigen, sei noch die 20-Megapixel-Frontkamera erwähnt, welche sich oben mittig im Display als Punch-Hole-Kamera zu erkennen gibt. Das Xiaomi 12T kommt mit einer 20-MP-Punch-Hole-Kamera./ © NextPit Erste Fotoaufnahmen bestätigen dem Xiaomi 12T durchweg hochwertige Tages-Aufnahmen. Diese Standard-Disziplin meistern aber inzwischen so gut wie alle bekannten Mittelklasse- bis Flaggschiff-Smartphones. Schwieriger wird es da schon mit dem Zoom, dessen Beurteilung ich Euch in der folgenden Bilderkamera bis zu meinem Test selbst überlassen möchte. Selfies und Nachtaufnahmen gelingen auch recht gut, wenngleich man mit dem Xiaomi 12T immer wieder mit Lens-Flare-Effekten zu kämpfen hat. Das ist bei Kameras mit besonders großer Blendenöffnung bei Gegenlicht allerdings keine Seltenheit. Manch einer freut sich über derartige Reflexionen zum künstlerischen Zweck. Doch unter Fotografen gilt das als Erkennungsmerkmal für ein schlechtes Objektiv. Zeiss verpasst Smartphones wie dem Vivo X80 Pro eine spezielle "T*"-Linse mit Anti-Streulicht-Effekt. Foto in den Standard-Einstellungen (12 MP) © NextPit Foto mit 108 Megapixel © NextPit Im Hintergrund kann man sogar noch die Uhrzeit der Turmuhr erkennen. © NextPit Herbst-Impression in einer 12-MP-Auflösung © NextPit Selfie gegen die Sonne © NextPit Nachtaufnahme © NextPit Nachtaufnahme mit Lens-Flare © NextPit Foto in den Standard-Einstellungen (12 MP) © NextPit Foto mit 2-fachen Zoom © NextPit Foto mit maximalen 10-fachen Zoom © NextPit

Xiaomi 12T: Akku 120-Watt-HyperCharge-Netzteil trotz Mittelklasse im Lieferumfang. / © NextPit Xiaomi verbaut zur allgemeinen Freude einen 5.000 mAh starken Akku – ebenfalls identisch zu dem 150 Euro teureren Xiaomi 12T Pro. Noch mehr Freude hat uns der chinesische Konzern jedoch mit dem beigelegten 120-Watt-HyperCharge-Netzteil bereitet. Gerade wenn wir uns in dem Zusammenhang daran erinnern, dass nicht einmal das Überflieger-Flaggschiff Xiaomi 12S Ultra mit einem solchen Netzteil gesegnet wurde (Test folgt bei uns in Kürze). Und so konnte das 12T in einem ersten Lade-Test auch komplett überzeugen. In nur 5 Minuten waren bereits schon wieder 20 Prozent des Akkus aufgeladen. Nach 20 Minuten waren es 74 Prozent und in nur weiteren 8 Minuten war der Sack zu. Also von 0 auf 100 Prozent in nur 28 Minuten – damit kann ich gut leben, und Ihr? Natürlich wollt ihr auch wissen, wie weit komme ich mit dem komplett aufgeladenen Energielieferanten. Gebt mir hier noch ein wenig Zeit für den ausführlichen Test. Aber soviel sei gespoilert: Aktuell sind zwei Tage kein Problem.