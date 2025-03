Xiaomi war vor einigen Jahren noch für seine richtig günstigen Flaggschiff-Smartphones bekannt. Mittlerweile reiht sich der chinesische Hersteller preislich in die Reihen von Samsung und Apple ein. Fast 1.450 Euro müsst Ihr für das neue Xiaomi 15 Ultra in der kleinsten Speichervariation auf den Tisch legen. Wem das einfach zu teuer ist, aber nicht auf das neue Xiaomi-Smartphone verzichten will, kann sich verschiedene Tarif-Deals schnappen. Vor allem die Angebote von Sparhandy und Deinhandy mit passenden Handyverträgen sind aktuell heiß begehrt.

Xiaomi 15 Ultra: So Ultra ist das Flaggschiff wirklich

Einen Vergleich zum Xiaomi 15 (Test) sparen wir uns an dieser Stelle. Allerdings schauen wir uns einmal genauer an, warum das Ultra seinem Namen gerecht wird. Bereits beim Auspacken fällt die sehr gute Verarbeitung auf. Aufgrund der abgerundeten Kanten auf der Rückseite ist auch die Ergonomie etwas besser, als bei vergleichbaren Geräten.

Das 6,73 Zoll große OLED-Display bietet eine maximale Helligkeit von 3.200 Nits und bietet eine Auflösung von 3.200 x 1.440 Pixel. Die variable Bildwiederholrate zwischen 1 und 120 Hertz sollte in dieser Preisklasse mittlerweile selbstverständlich sein. Als Prozessor setzt der Hersteller beim Xiaomi 15 Ultra auf einen Snapdragon 8 Elite mit 16 GB LPDDR5x-RAM und 512 bzw. 1.024 GB UFS-4.1-Speicher. Sowohl die Gaming-Performance als auch alltägliche Leistung sind uns im Test zum Xiaomi 15 Ultra also durchaus positiv aufgefallen.

Die ikonische Kamera auf der Rückseite des Xiaomi-Flaggschiffs ist deutlich erkennbar. / © nextpit

Das Kamera-Modul entstand auch im Jahr 2025 durch eine Zusammenarbeit mit Leica. Das gesamte System setzt sich aus einer 50-MP-Haupt-, einer 50-MP-Ultraweitwinkel- und einer 50-MP-Telekamera zusammen. Letztere wird durch einen weiteren 200-MP-Sensor erweitert und bietet bis zu 4,6-fachen Zoom. Während das Modul im Ganzen überzeugt, schwächelt die Ultraweitwinkelkamera leider etwas. Die Ladegeschwindigkeit ist mit 90 Watt im Vergleich zu Samsung oder Apple noch immer recht hoch, allerdings bieten andere Hersteller mittlerweile mehr.

400 Euro günstiger: So gut sind die Angebote wirklich

Vorab sei gesagt, es handelt sich hier um dasselbe Angebot. Beide Händler bieten Euch das Xiaomi 15 Ultra in Verbindung mit dem Vodafone Smart L Spezial. Der Handyvertrag liefert 80 GB Datenvolumen pro Monat und lässt Euch mit maximal 300 MBit/s im 5G-Netz des Providers surfen. Auch der Xiaomi Smart Projector L1 im Wert von 183,27 Euro ist für alle Vorbesteller im Angebot enthalten. Monatlich müsst Ihr hier mit 49,99 Euro rechnen, sowie einmalig 49,95 Euro für die Geräte. Auch eine Anschlussgebühr über 39,99 Euro wird erhoben. Der Versand wird zusätzlich mit 6,99 Euro berechnet. Interessant wird das Angebot allerdings durch zwei Bonis, durch die Ihr 400 Euro sparen könnt.

Tarif-Check Tarif Vodafone Smart L Spezial Datenvolumen 80 GB Download-Bandbreite max. 300 MBit/s 4G/5G 5G SMS / Telefon-Flat Ja Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 49,99 € Einmalige Kosten 96,93 € Gesamtkosten (24 Monate) 1.296,69 € Vorteile Wechselbonus: 200,00 €

Xiaomi Smart Projector L1 Reguläre Gerätekosten (laut idealo) Xiaomi 15 Ultra (512 GB) – 1.449,90 €

Xiaomi Smart Projector L1 – 183,27 € Effektive Ersparnis pro Monat ~ 22,35 € Zum Sparhandy-Angebot* / Zum Deinhandy-Angebot*

Nach Ablauf der Mindestlaufzeit zahlt Ihr bei den beiden Anbietern 1.296,69 Euro für das gesamte Bundle. Damit liegt Ihr bereits knapp 150 Euro unter der unverbindlichen Preisempfehlung für das Xiaomi 15 Ultra. Bevor Ihr Euch wundert, warum wir von einem doppelt so hohen Bonus sprechen: Es handelt sich um einen Sofortbonus in Höhe von 200 Euro und einem Wechselbonus über dieselbe Summe. Den Sofortbonus haben wir in unsere Gesamtkosten-Rechnung bereits integriert, wodurch dieser hier nicht gesondert aufgeführt wird.

Bringt Ihr jedoch Eure alte Rufnummer mit, gibt es noch einmal 200 Euro zusätzlich gutgeschrieben. Dadurch sinken die Gesamtkosten auf 1.096,69 Euro für Xiaomi 15 Ultra, Beamer und Handytarif. Das Angebot kann sich also durchaus sehen lassen.

Lohnt sich der Deal überhaupt?

Das Angebot ist für Xiaomi-Fans richtig spannend. Falls Ihr ohnehin auf das Xiaomi 15 Ultra gewartet habt, gibt es aktuell kaum spannendere Angebote. Obwohl die effektive Ersparnis recht hoch ist, müsst Ihr dennoch 49,99 Euro pro Monat* zahlen. Die Rechnung mag zwar schön aussehen und ist ein guter Indikator für die Wertigkeit des Deals, allerdings bleibt eben das, was von Eurem Konto abgebucht wird. Seid Ihr bereit für das Bundle knapp 50 Euro im Monat zu zahlen, macht Ihr hier jedenfalls nichts falsch.

Dank des Wechselbonus spart Ihr zudem die Kosten in den ersten Monaten, da dieser mit Eurer Abrechnung abgegolten wird. Muss es nicht unbedingt das Mega-Flaggschiff sein, könnt Ihr bei LogiTel gerade das Samsung Galaxy A56 für einen deutlich günstigeren Preis ergattern. Alternativ lohnt sich auch ein Blick in unseren Vergleich der besten Smartphones unter 500 Euro.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist das Xiaomi 15 Ultra interessant für Euch oder ist es Euch einfach zu teuer? Lasst es uns wissen!