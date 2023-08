Xiaomi äußert sich zu der globalen Verfügbarkeit des Mix Fold 3

Xiaomi hat Anfang der Woche auf seinem Mega-Launch-Event in Peking unter anderem das sehr dünne Xiaomi Mix Fold 3 präsentiert . Bislang war nicht wirklich klar, wie der Konzern es mit der Verfügbarkeit des neuesten Foldables handhaben würde. Nun hat sich der für die Kommunikation verantwortliche Xiaomi-Direktor, Daniel Desjarlais via X (ehemals Twitter) zu der Frage geäußert.

Frage zur globalen Verfügbarkeit des Xiaomi Mix Fold 3 beantwortet

Wenn es um die Verfügbarkeit von in China präsentierten Android-Smartphones geht, steht bei globalen Redaktionen immer ein großes Fragezeichen auf der Stirn geschrieben. Das von uns in beider Versionen (chinesisch & global) getestete Xiaomi 13 Ultra, gibt es ja auch hierzulande zu kaufen. Das Xiaomi Mix Fold 3 hingegen nicht, wie jetzt Daniel Desjarlais in seiner Funktion als Xiaomi-Kommunikations-Direktor über die sozialen Medien bekannt geben "musste".

Confirming that Xiaomi MIX Fold 3 will be available exclusively in Mainland China. — Daniel Desjarlais (@Daniel_in_HD) August 16, 2023

Also kein Xiaomi Mix Fold 3 außerhalb des "Mainland China", was dann wohl auch Hong Kong ausschließt. Das ist bitter und vermutlich auch nicht für jeden so recht nachzuvollziehen. Bei wem nun die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben ist, für den haben wir aber noch eine hoffnungsvolle Information: Unserer Kooperationspartner TradingShenzhen bietet das aktuell dünnste Foldable mit einer Quad-Kamera von dem deutschen Traditionsunternehmen Leica in den Farben Black Carbon, Gold und Schwarz an.

Xiaomi Mix Fold 3 mit 12/256 GB bei TradingShenzhen für 1.527 Euro*

Xiaomi Mix Fold 3 mit 16/512 GB bei TradingShenzhen für 1.727 Euro*

Xiaomi Mix Fold 3 mit 16 GB RAM und 1 TB Speicher bei TradingShenzhen für 1.917 Euro*

Zu beachten ist dabei das LTE-Bänder wie das Band 20 (800 MHz) und Band 26 (700 MHz) nicht unterstützt werden. Diese werden beispielsweise in Deutschland gern auf dem Land verwendet, da dort das 4G-Netz nicht so gut ausgebaut ist, wie das modernere 5G-Netz.

Das Xiaomi MIX Fold 3 ist global nur bei TradingShenzhen zu bekommen. / © nextpit

Weiterhin kommt erschwerend hinzu, dass die Systemsprache ausschließlich in Chinesisch und Englisch verfügbar ist. Zwar kommt bei manchen Geräten ein EU-ROM mit weiteren Sprachen auf den Markt, das kann aber immer ein wenig dauern. Meist benötigt es aber bei jedem Update einen manuellen Flash-Vorgang.

Der Vorteil bei TradingShenzhen hingegen ist, dass man es mit einem deutsch- und englischsprachigen Unternehmen zu tun hat, welches sich um Zoll und ähnliche Stolpersteine kümmert und auch als besonderen Service die Geräte mit den Google System Dateien und dem Play Store versieht.

Erstes Foldable mit vier Leica-Hauptkameras! / © Xiaomi | edit by nextpit

Wer sich bisher nicht sicher ist: nextpit hat ein Xiaomi Mix Fold 3 aus China geordert und wird es für Euch gewohnt umfangreich testen.

Habt Ihr vielleicht bereits Fragen, was wir bei unserem Test des Xiaomi Mix Fold 3 unbedingt checken sollten? Dann bitte direkt unten in die Kommentare damit.