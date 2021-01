Xiaomi Mi 10i im Test: Hat Asien das bessere Mi 10T Lite?

Wir befinden uns bereits in der Hälfte des ersten Monats des Jahres 2020 und es gab bereits einige neue Smartphone-Launches. Während der Samsung Galaxy S21-Launch der bisher größte war, haben Marken wie Xiaomi und Oppo in anderen Teilen der Welt – vor allem in Asien – bereits einige Produkte auf den Markt gebracht. Als NextPit-Redakteur aus Indien konnte ich Xiaomis ersten 2021-Launch für den indischen Markt ergattern - das Xiaomi Mi10i. Lasst uns also herausfinden, wie gut das Mi10i wirklich ist und wie es sich in unserem ersten Smartphone-Test des Jahres 2021 schlägt.

Was mir am Xiaomi Mi10i gefallen hat

Design und Farboptionen

Während Design- und Farbvorlieben subjektiv sind, hat das Mi10i – zumindest auf dem indischen Markt – viel Lob für sein schickes Aussehen und die attraktiven Farboptionen erhalten. Die meisten Leute scheinen eine besondere Vorliebe für die Pacific Sunrise-Variante des Geräts (in Europa als "Goldene" Farboption verkauft) zu haben – diese erscheint auch auf den meisten Werbematerialien von Xiaomi. Die beiden anderen Farboptionen sind Atlantic Blue und Midnight Black( Pearl Grey in Europa).

Die "Pacific Sunrise"-Farboption wird auf der europäischen Version des Telefons "Golden" genannt / © NextPit

Die pazifikblaue Farboption des Telefons strahlt ein gewisses Premium-Feeling aus und ist ziemlich gut darin, Fingerabdrücke zu vermeiden. Das soll nicht heißen, dass es nicht leicht Schmutz und Staub einfängt. Die helle Farbe bedeutet auch, dass es ein ständiger Kampf ist, das Handy sauber zu halten, wenn Ihr das Telefon ohne Hülle benutzen wollt. Das Telefon ist ziemlich gut verarbeitet - und mit 215 Gramm auch ziemlich schwer. Dank der hervorragenden Gewichtsverteilung spürt man dieses Gewicht jedoch nicht.

120Hz-Display

Das Xiaomi Mi10i verfügt über ein 6,67-Zoll-IPS-LCD-Display, was im Vergleich zum AMOLED-Panel des Samsung Galaxy M51, mit dem es in einigen Märkten konkurriert, ein kleines Downgrade zu sein scheint. Aber dann hat Xiaomi ein Ass im Ärmel in Form der Unterstützung für 120Hz Bildwiederholrate. Allerdings muss man die Option für die adaptive 120-Hz-Bildwiederholrate in den Display-Einstellungen aktivieren, um sie in Gang zu setzen, da der Bildschirm nach der Ersteinrichtung standardmäßig auf den 60-Hz-Modus eingestellt ist. Obwohl das Display nicht an die Helligkeit von AMOLED-Panels heranreicht, gehört es zu den besseren LCD-Panels, die ich in Mittelklasse-Handys verwendet habe.

Das 120-Hz-IPS-LCD-Display des Mi10i ist im Freien hell genug / © NextPit

Eine Macke beim Display war jedoch, dass es standardmäßig auf den Auto-Modus eingestellt ist, der die Farben basierend auf dem Umgebungslicht anpassen soll. In diesem Modus tendiert das Display jedoch eher zum kühleren Ende des Farbspektrums. Am besten ist es meiner Meinung nach, das Farbschema auf den Standard-Modus einzustellen, der dem DCI-P3-Farbraum nahe kommt.

Stereo-Lautsprecher

Smartphones, die über Stereo-Lautsprecher verfügen, sind selten. Punkt. Da True-Wireless-Kopfhörer immer besser und erschwinglicher werden, bin ich sicher, dass dies auch weiterhin eine Seltenheit bleibt. Das soll nicht heißen, dass Stereo-Speaker nicht ein gutes Feature sind, das man unbedingt haben sollte.

Das Mi10i gehört zu den wenigen Mittelklasse-Smartphones, die mit diesem Feature ausgestattet sind. Ich persönlich liebe Stereolautsprecher, und die des Mi10i haben sich als ziemlich gut erwiesen – sie bieten eine wahrnehmbare Stereotrennung beim Ansehen von Videos oder beim Hören von Musik im Querformat. Allerdings ist dies nur in einer ruhigen Umgebung wahrnehmbar. Wie bei Smartphones mit Stereolautsprechern üblich, fungiert die Hörmuschel als zweiter Lautsprecher, beziehungsweise als zweiter Kanal. Das bedeutet auch, dass es ein leichtes Ungleichgewicht in der Lautstärke zwischen dem linken und rechten Kanal gibt. Der nach unten abstrahlende Hauptlautsprecher ist spürbar lauter.

Die primäre Kamera

Der einzige Unterschied zwischen dem Mi10i und dem Mi10T Lite ist die höher auflösende Hauptkamera des ersteren. Das Mi10i verwendet Samsungs relativ neuen 108-Megapixel-HM2-Sensor im Gegensatz zum Sony IMX 682-Sensor seines europäischen Bruders. Dabei ist es vielleicht das erste Mal, dass wir einen 100+-Megapixel-Sensor in einem relativ erschwinglichen Telefon sehen - ein Merkmal, das bisher nur für höherwertige Geräte der Flaggschiff-Klasse reserviert war. Beim Mi10i gibt dieser Sensor ein 9:1-Pixel-Binned-12-Megapixel-Bild im Seitenverhältnis 3:4 aus. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, Fotos in der vollen 108-Megapixel-Auflösung aufzunehmen.

Die primäre Kamera nimmt detaillierte Aufnahmen auf - aber das HDR ist nicht immer ganz zuverlässig, wie der überbelichtete Himmel im ersten Bild zeigt. / © NextPit

Die sekundäre Kamera nutzt einen 8-Megapixel-Sensor und ist mit einem 120-Grad-Ultraweitwinkel-Objektiv gekoppelt. Das Telefon verfügt außerdem über zwei 2-Megapixel-Sensoren für Makroaufnahmen und die Tiefenerkennung. Und Ihr wisst sicher schon, dass diese nur eingebaut wurden, um die Anzahl der Kameras in Märkten zu erhöhen, in denen ein Teil der Käufer immer noch an das Mantra "je mehr, desto besser" glaubt. Unnötig zu sagen, dass dies für Xiaomi zu funktionieren scheint, und ich sehe nicht, dass dieser Trend in absehbarer Zeit von Budget- und Mittelklasse-Handys verschwindet. Schade.

Die Bilder der Hauptkamera sind gut - aber eine Stufe unter dem, was man von teureren Flaggschiff-Handys gewohnt ist. Die Hauptkamera macht gute Aufnahmen in gut beleuchteten, hellen Umgebungen, obwohl ich einen gewissen Verlust an Schärfe zu den Rändern hin bemerkte. Während die Farben nicht allzu sehr abweichen, schafft es die Hauptkamera im Makromodus, die Primärfarben stark zu übersättigen.

Der Makro-Modus des Xiaomi Mi10i. Hier sehen Sie die Tendenz der Kamera zur Übersättigung der Farben / © NextPit

In der Nacht, wenn es genug Umgebungslicht gibt, schaltet das Telefon in den Nachtmodus (wenn die KI eingeschaltet ist). Eine Sache, die mir bei Bildern mit wenig Licht immer wieder auffiel, war die Tendenz des Telefons, sie zu überschärfen. Auf dem Display des Telefons sieht es gut aus, wenn man sie ohne Vergrößerung ansieht. Auf einem größeren Display und bei einem Bildausschnitt von 100% kann man es jedoch leicht erkennen. In Bereichen mit wenig Umgebungslicht sieht man auch bei eingeschaltetem Nachtmodus viel Rauschen und Artefakte.

Low-Light-Aufnahmen der Hauptkamera sehen auf dem Handy-Display gut aus – auf größeren Displays ist jedoch Überschärfung und Rauschen zu sehen. / © NextPit

Die Ultraweitwinkel-Kamera ist tagsüber am besten zu gebrauchen und liefert ansehnliche Bilder. Im Gegensatz zur Hauptkamera, die Dinge übersättigt, sehen Bilder, die mit dieser Kamera aufgenommen wurden, etwas stumpf aus.

Aufnahmen mit der sekundären Ultra-Weitwinkel-Kamera des Xiaomi Mi10i/ © NextPit

Die 16-Megapixel-Selfie-Kamera ist zudem bestenfalls Durchschnitt, liegt aber auf dem Niveau dessen, was man von einem Smartphone dieser Preisklasse erwarten würde. Xiaomi neigt, wie die meisten chinesischen Smartphone-Anbieter, dazu, es mit den Einstellungen des "Schönheitsmodus" der Selfie-Kamera zu übertreiben. Selbst wenn die Effekte ganz heruntergedreht sind, seht Ihr auf den nachfolgenden Bildern gut, wie das Telefon mein Gesicht "glättet" und "verschönert". Die Porträtbilder werden gut und mit einer schönen Hintergrundtrennung aufgenommen und befriedigen die Anforderungen Eurer freundlichen Influencer aus der Nachbarschaft.

Porträtmodus mit der Rückkamera (L) und der Frontkamera (R) / © NextPit

Insgesamt ist die Bildqualität so, wie man es von einem günstigen Smartphone unter 300 Euro erwarten würde. Obwohl ich das Telefon noch nicht benutzt habe, wurde mir zu verstehen gegeben, dass das Samsung Galaxy M51 das etwas bessere der beiden Geräte ist, wenn es um Fotografie und Bildgebung geht.

Akkulaufzeit

Der 4.820-mAh-Akku des Mi10i ist mehr als fähig, das Telefon mit Leichtigkeit mehr als einen Tag lang mit Strom zu versorgen, selbst wenn der adaptive 120-Hz-Modus eingeschaltet ist. Dazu habe ich allerdings die Bildschirmhelligkeit konstant auf 60 % gehalten. Außerdem konnte ich mit dem Mi10i eine durchschnittliche Betriebszeit von 7 Stunden erreichen.

Obwohl dies nicht mit der Akkulaufzeit des riesigen 7000-mAh-Akkus des Samsung Galaxy M51 vergleichbar ist, bin ich mir sicher, dass mehr als ein Tag Akkulaufzeit das ist, was die meisten von uns von einem respektablen Mittelklasse-Smartphone erwarten. Xiaomi liefert das Mi10i auch mit einem 33-W-Schnellladegerät aus, das eine gute Stunde braucht, um das Telefon auf 100% aufzuladen.

Insgesamt hatte ich wenig an der Akkulaufzeit oder den Ladezeiten des Telefons auszusetzen.