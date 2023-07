Xiaomi Pad 6 im Test: Mehr Fake als Fun!

Das Xiaomi Pad 6 ist in unterschiedlichen Speicherkonfigurationen auch bei uns erhältlich. Für einen Preis unter 400 Euro bietet es ein solides Gesamtpaket, welches wir uns doch gleich einmal genauer angeschaut haben. Lest in unserem Test, für wen das aus Aluminium gefertigte Android-Tablet eine sinnvolle Investition ist.

Bewertung

Pro Robuste und schlanke Bauform

Akku liefert gute Laufzeiten

Ausreichend Performance

33W-Netzteil dabei Contra Alter Prozessor

Fake-Dual-Kamera

Kein Fingerabdruckscanner

Pogo-Pins auf der Rückseite

Keine Kompatibilität zu Zubehör vom Vorgänger

Kurzfazit & Kaufen Ich muss ehrlich gestehen, dass mich das Xiaomi Pad 6 ein wenig ratlos dastehen lässt. Das mag hauptsächlich daran liegen, dass ich Besitzer eines Xiaomi Pad 5 Pro 5G (China only) samt Stift und Keyboard-Tastatur bin. Doch weder der Xiaomi Smart Pen der 1. Generation noch die Tastatur lassen sich mit dem Xiaomi Pad 6 verbinden, bzw. nutzen. Das Xiaomi Pad 6 will sich per se nicht mit dem Zubehör seines Vorgängers verbinden. / © nextpit In beiden Xiaomi-Tablets ist der Snapdragon 870 verbaut, was mich jetzt auch nicht zwingend zu einer Neuanschaffung animiert. Fairerweise muss ich aber anfügen, dass das Xiaomi Pad 5 – welches ebenfalls aktuell noch 399 Euro (6/128 GB) bei Xiaomi kostet – mit einem Snapdragon 860 ausgestattet ist. Eine LTE-Version gibt es bislang hierzulande nicht – auch kein Pluspunkt. Wer jedoch von dem Vorgänger nichts weiß und einfach nur ein solides, aus Aluminium gefertigtes Couch-Tablet sucht, wird vermutlich mit dem Xiaomi Pad 6 glücklich. Auch für 2023 ist das Android-13-Tablet mit bis zu 8 GB RAM und 256 GB internen Programmspeicher noch gut ausgestattet. Dazu gibt es ein Top-LCD mit 144 Hz und eine WQHD+-Auflösung. Bei fast 9.000 mAh Akku-Kapazität hat man auch lang was von dem satten Sound der vier verbauten Lautsprecher. Xiaomi Pad 6 kaufen Der Kollege Stefan konnte sich Mitte April 2023 auf dem Xiaomi-Event in Peking noch den Release des Xiaomi Pad 6 und Pad 6 Pro vor Ort anschauen. Doch bislang hat es hierzulande nur das Basismodell in die Regale geschafft. Sowohl die Speicherkonfiguration mit 6/128 GB für 399,90 Euro und 8/256 GB für 499,90 Euro sind ab sofort in den Farben Gold, Gravity Gray und Mist Blue erhältlich. Das Xiaomi Pad 6 kommt in einem solidem Aluminiumgehäuse – leider ohne IP-Zertifizierung. / © nextpit Aktuell erhält man im Xiaomi-Online-Store* noch einen Xiaomi Smart Pen der 2. Generation gratis dazu. Wer bei Amazon kauft, bekommt je nach Angebot wahlweise ein Redmi Smart Band 2 GL Ivory, ein Xiaomi Smart Band 7 oder kabellose In-Ear-Kopfhörer dazu. Affiliate Angebot Xiaomi Pad 6 Zur Geräte-Datenbank

Design und Display Das Xiaomi Pad 6 kommt wie schon sein Vorgänger, das Xiaomi Pad 5, in einem edlem und vor allem robusten Aluminiumgehäuse daher. Die Maße betragen 253,95 x 165,18 x 6,51 mm bei einem Kampfgewicht von 490 g. Dafür, dass ein 8.840 mAh starker Akku verbaut ist, empfinde ich das Gewicht als komplett okay und vergleichbar mit der Konkurrenz, dem Google Pixel Tablet (Test) und dem Samsung Galaxy Tab S8 (Serie im Vergleich). Gefällt: Solide Verarbeitung

Genau die richtige Größe und nicht zu schwer Gefällt nicht: Fake-Kamera

Kein Fingerabdrucksensor

Keine Unterstützung des Xiaomi Stylus der 1st. Gen. Das Xiaomi Pad 6 kommt einem 11 Zoll großem 2K-Display. / © nextpit Die Tasten sind im Quermodus weiterhin an der gleichen Position wie früher: oben links die Lautstärke und auf der linken Seite oben der Power- und Standby-Button. Dieser hat aber in diesem Jahr seinen Fingerabdrucksensor verloren. Ich weine dem keine Träne nach, da er beim Vorgänger recht unzuverlässig funktionierte, aber komplett auf das Sicherheitsfeature zu verzichten, ist auch nicht die feine englische Art. Verbessert wurde hingegen die Position der 8-MP-Frontkamera, welche nun im oberen, minimal dünner gewordenen Rand positioniert ist. Die Position der Tasten ist zum Vorgänger identisch, den Fingerabdrucksensor hat man sich gespart. / © nextpit

Xiaomi Pad 6: Display Das 11 Zoll große Display ist ein IPS-Panel mit einer Auflösung von 2.880 x 1.800 px bei 309 ppi und einer rekordverdächtigen Bildwiederholrate von 144 Hz. Wenn Ihr mich fragt, wären die nicht zwingend notwendig gewesen, zumal das Display generell als größter Stromfresser gilt. Mir ist der Unterschied zu den 120 Hz nicht aufgefallen. Das Display gewährt eine maximale Helligkeit von 550 Nits, was bei direkter Sonneneinstrahlung eine Nutzung unmöglich macht – unter indirektem Sonnenlicht sind aber Kontrast als auch die Blickwinkelstabilität sehr gut. Gefällt: Bildwiederholrate von 144 Hz

Anschluss für externen Monitor

In geschlossenen Räumen ist das Display hervorragend Gefällt nicht: Display unter direkten Sonnenlicht nicht nutzbar Braucht ein Tablet eine Bildwiederholrate von 144 Hz? / © nextpit Das Glas ist durch Corning Gorilla Glass 3 geschützt, welches aber sehr empfänglich für Fingerabdrücke ist. Als besonders ärgerlich empfinde ich den Aspekt, dass Xiaomi keine kapazitiven Stifte von Drittherstellern und auch nicht den Xiaomi Stylus der ersten Generation unterstützt. Man will also seinen 100 Euro teuren Stylus der zweiten Generation verkaufen. In die gleiche Zubehör-Kerbe schlagen die rückseitig untergebrachten Pogo-Pins zum Anschluss eines magnetischen Keyboards. Da der Vorgänger diese an der Unterseite positioniert hat, fällt diese Kompatibilität ebenfalls flach. Das Xiaomi Pad 6 kommt mit einem knackigem 11 Zoll großem 2K-Display. / © nextpit Es sollte noch erwähnt werden, dass der USB-Type-C-Port in der Version 3.2 Gen1 daher kommt und somit der Anschluss eines externen Monitors möglich ist. Allerdings nur im gespiegelten Modus und nicht als zusätzlicher Bildschirm. Der USB-Type-C-Port ist in der Version 3.2 eher schneller Natur und bietet auch einen externen Monitor-Support. / © nextpit

Xiaomi Pad 6: Software Das Xiaomi Pad 6 kommt zu Euch mit Android 13 und der hauseigenen Benutzeroberfläche MIUI 14 for Pad. Der Google-Sicherheitspatch ist vom 1. Juli 2023 und damit geradewegs vorbildlich aktuell. Die Antwort auf die Frage, welche Garantien der chinesische Hersteller in Hinblick auf Sicherheits- und System-Updates gewährt, steht noch aus und wird entsprechend durch die nextpit-Redaktion nachgereicht. Gefällt: Software ist aktuell

Keine Bloatware Gefällt nicht: Zu wenig Tablet-spezifische Software Das Xiaomi Pad 6 kommt mit Android 13 und der MIUI for Pad 14.0.3 / © nextpit Das Xiaomi Pad 6 zeigt sich in unserem Test recht aufgeräumt und mit wenig vorinstallierten Anwendung. Neben dem typischen Grundsortiment an Google-Anwendungen befinden sich nützliche Xiaomi-Tools wie beispielsweise ein Taschenrechner, ein Datei-Manager, ein Internet Browser oder die Notes-App im vorinstallierten Konvolut. Bloatware sucht man vergebens. / © nextpit Wenn man wirklich eine der vorinstallierten Anwendungen als Bloatware definieren möchte, würde ich vielleicht noch Netflix und WPS Office dazu zählen. Aber ganz ehrlich: gehören die nicht irgendwie auf ein Tablet? Das Xiaomi Pad 6 kann natürlich auch zwei Apps gleichzeitig anzeigen (Parallel Windows). / © nextpit Natürlich gibt es auch die bekannten Floating- und Parallel-Windows, welche wir auch von dem Smartphone her kennen. Als Ausnahme würde ich vielleicht noch die dynamische Taskleiste packen, welche Euch die letzten drei ausgeführten Anwendungen unten rechts mit anfügt. Das war es dann aber auch schon mit den speziellen Tablet-Anwendungen, die im Gegensatz zu einem Google Pixel Tablet (Test) mir etwas zu wenig sind. Das Xiaomi Pad 6 kommt in einem solidem Aluminiumgehäuse rund um das 11 Zoll große 2K-Display. / © nextpit

Xiaomi Pad 6: Performance Das Xiaomi Pad 6 kommt bei einem entsprechenden Kaufinteresse mit einem Snapdragon 870 und wahlweise 6/128 oder 8/ 256 GB zu Euch. Der Hersteller verwendet dafür LPDDR5-RAM und UFS-3.1-Speichermodule. Der im 7-nm-Prozess gefertigte Prozessor wurde im Januar 2021 erstmalig vorgestellt und hat gemeinsam mit der Adreno 650 GPU (670 MHz) nun auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Gefällt: Flüssige System-Performance Gefällt nicht: Keine SoC-Entwicklung spürbar

Keine LTE-Variante verfügbar

Kein microSD-Support Und obwohl der Snapdragon 870 im Grunde ein Prozessor mit einem X55-Modem ist und damit 5G-Support bieten könnte, kann er es in dem Xiaomi Pad 6 nicht. Eure Verbindung zur Außenwelt muss also über WiFi 6, WiFi 5, WiFi 4 und 802.11 a/b/g im 2,4- oder 5-GHz-Netzwerk stattfinden. Während der Vorgänger den Snapdragon 860 verbaut hat, verfügt das Xiaomi Pad 5 Pro über den identischen SoC. Keine Glanzleistung in meinen Augen. Das Xiaomi Pad 6 kommt mit Real Racing und anderen performanten Spielen ohne Probleme zurecht. / © nextpit Dennoch reicht der in die Jahre gekommene Chip mit seiner maximalen Taktfrequenz von 3,2 GHz (A77-Prime-Core) auch für performante Spiele wie Real Racing 3, PUBG oder Genshin Impact aus. Die weiteren Kerne – darunter drei Cortex-A77 mit 2,42 GHz und vier stromsparende Cortex-A55 mit je 1,8 GHz – sind somit keine zwingende Belastung im Alltag oder dem Zocken. Natürlich lässt sich auch ein Xbox Wireless Controller mit dem Tablet koppeln. Natürlich gibt es auch die harten Fakten, welche mit den typischen Benchmark-Tools analysiert wurde. Xiaomi Pad 6

Snapdragon 870) Google Pixel Tablet

(Tensor G2) Samsung Galaxy Tab S8+

(Snapdragon 8 Gen 1) 3DMark Wild Life 3712 6581 8709 3DMark Wild Life Stresstest Bester Loop : 3525

: 3525 Schlechtester Loop : 2870 Bester Loop : 6624

: 6624 Schlechtester Loop : 6516 Bester Loop : 8636

: 8636 Schlechtester Loop : 6582 Geekbench Geekbench 6

Single: 1296

1296 Multi: 3263 Geekbench 6

Single: 1437

1437 Multi: 3647 Geekbench 5

Single: 1235

1235 Multi: 3275 Es war zu erwarten, dass das Xiaomi Pad 6 mit seinem veralteten Prozessor nicht mit der aktuellen Konkurrenz mithalten kann. Aber wie bereits erwähnt, Ihr werdet keine Performance-Probleme im Alltag haben. Das Xiaomi Pad 6 schneidet im Benchmark durch den veralteten Prozessor eher schlecht ab. / © nextpit

Xiaomi Pad 6: Kamera Ich denke, man darf getrost die Kamera-Qualitäten eines Tablets vernachlässigen. Da wir aber schon einmal mit zwei und nicht, wie man uns weismachen möchte, mit drei Kameras ausgestattet sind, wollen wir auch kurz darauf eingehen. Auf der Rückseite suggeriert man eine Dual-Kamera, welche aber in der harten Realität nur eine 13-MP-Kamera mit einer Blende von f/2.2 ist. Auf der Front gibt es auf der länglichen Seite, mittig im Rahmen positioniert, eine 8-MP-Selfie-Kamera, ebenfalls mit einer Blende von f/2.2. Gefällt: Foto- und Videoqualität ist okay

Die Frontkamera ist im Querformat in das Gerät eingebaut.

Die exklusiven Funktionen, die das Pixel Tablet bietet, sind sehr praktisch. Gefällt nicht: Vortäuschung falscher Tatsachen Bei der neuen Position der Frontkamera hat jemand mitgedacht! / © nextpit Sieht zwar aus wie eine Dual-Hauptkamera – ist es aber nicht! / © nextpit Die Frontkamera war im Vorgänger noch auf der kurzen Seite untergebracht, was sich beim üblichen Gebrauch wie Videomeetings oder Selbstporträts eher als ungünstig erwiesen hat. Ich muss dennoch gestehen, dass mir die Selfie-Aufnahmen als auch die Aufnahmen mit der rückseitigen Hauptkamera bei Zimmer- und Tageslichtbeleuchtung recht gut gefallen haben. Xiaomi Pad 6 Hauptkamera | 1x Vergrößerung | bei Tageslicht © nextpit Xiaomi Pad 6 Hauptkamera | 1x Vergrößerung | bei Tageslicht © nextpit Xiaomi Pad 6 Hauptkamera | 1x Vergrößerung | bei Tageslicht © nextpit Xiaomi Pad 6 Hauptkamera | 1x Vergrößerung | bei Tageslicht © nextpit Xiaomi Pad 6 Hauptkamera | 1x Vergrößerung | bei Tageslicht © nextpit Xiaomi Pad 6 Hauptkamera | 2x Vergrößerung | bei Tageslicht © nextpit Xiaomi Pad 6 Hauptkamera | 4x Vergrößerung | bei Tageslicht © nextpit Xiaomi Pad 6 Hauptkamera | 8x Vergrößerung | bei Tageslicht © nextpit Xiaomi Pad 6 Hauptkamera | 10x Vergrößerung | bei Tageslicht © nextpit Xiaomi Pad 6 Frontkamera | 1x Vergrößerung | bei Tageslicht © nextpit Xiaomi Pad 6 Frontkamera | 1x Vergrößerung | bei Tageslicht © nextpit Wirklich verwundert war ich jedoch über die maximale 10-fache Vergrößerung. Für ein Tablet doch recht ungewöhnlich oder was meint Ihr?

Xiaomi Pad 6: Akku Der Akku des Xiaomi Pad 6 ist mit einer Kapazität von 8.840 mAh recht potent ausgestattet und kann das Google Pixel Tablet mit seinen 7.020 mAh locker schlagen. Noch dazu, wo Xiaomi auch noch gleich ein 33W-Netzgerät beilegt, damit das Android-Tablet entsprechend schnell geladen werden kann. Aber hält das neueste Xiaomi-Pad das, was das Datenblatt verspricht? Gefällt: Dicker Akku

33W-Netzteil im Lieferumfang Gefällt nicht: Kein kabelloses Laden

Keine Dockingstation erhältlich

Im Vergleich mit der Konkurrenz ist die Laufzeit nur mittelmäßig Der Ladevorgang wurde nach knappen 5 Minuten gerade einmal mit 4 Prozent der maximalen Kapazität bestätigt. Nach einer halben Stunde habt Ihr zumindest schon 34 Prozent der maximale Energie zur Verfügung, während der volle Tank erst nach 90 Minuten erreicht wird. Das 33W-Netzteil gehört zum Lieferumfang. / © nextpit Leider ist mir der Batterietest der App "PC Mark Work 3.0" heute Nacht vorzeitig eingefroren. Den Wert, den ich Euch anhand der nachvollziehbaren Zeit mit einer Bildwiederholrate von 60 Hz, 200 Nits Bildschirmhelligkeit und eingeschaltetem Flugmodus errechnen kann, beträgt satte 15 Stunden und 30 Minuten. Das wäre – sofern sich dieser Wert erneut bestätigt – ein recht ansehnlicher Wert. Um noch einmal unseren letzten Tablet-Test zu zitieren: Beim Google Pixel Tablet waren es jedoch mehr als 20 Stunden. Also doch nicht so gut? Schließlich ist der Pixel-Akku auch noch kleiner! Ich reiche Euch aber die tatsächlichen Daten auf jeden Fall nach, welche ich auch gern noch mit einer Displaywiederholrate von 144 Hz und entsprechenden Screenshots ergänzen möchte. Mein Verdacht: bei diesem Test werden noch einmal ein paar Stunden weniger auf der Uhr stehen. Aber wir werden sehen.

Xiaomi Pad 6: Technische Daten Technische Daten Name Xiaomi Pad 6 Bild Bildschirm 11-Zoll-IPS, 2.880 x 1.800 px bei 309 ppi, 144 Hz Bildwiederholfrequenz

550 Nits Helligkeit

Corning Gorilla Glass 3 SoC Qualcomm Snapdragon 870 (7 nm) Speicher

(variiert je nach Region) 6/8 GB LPDDR5 RAM

128/256 GB UFS 3.1 ROM Software Android 13 | MIUI 14 für Pad Erweiterbarer Speicher Keine Hauptkamera 13 MP | f/2,2 | PDAF Selfie 8 MP | f/2.2 | 1/4 Zoll | 1.12µm Video 4K bei 30 fps | 1080p bei 30 fps Audio 4 Lautsprecher Dolby Vision

4 Mikrofone Akku 8.840mAh mAh Konnektivität USB Typ-C

WiFi 6, WiFi 5, WiFi 4 und 802.11a/b/g2,

4G WLAN | 5G WLAN

Bluetooth 5.2 Aufladen per Kabel Max. 33 W Kabelloses Laden (Qi) Nein Abmessungen und Gewicht 253,95 x 165,18 x 6,51 mm

490 g