Xiaomi Smart Band 8, Xiaomi Pad 6 (Pro) und ein 86 Zoll großer Smart TV mit Mini-LED-Technologie

Der große Xiaomi 13 Ultra Launch-Event

Wir haben bereits heute über die Präsentation des Xiaomi 13 Ultra berichtet, das in Kooperation mit dem deutschen Kameraexperten Leica ein mächtiges Kamera-Smartphone gezaubert haben. Dazu liefert der chinesische Hersteller auch ein Kamera-Kit (799 Yuan), welches einen Handgriff mit mechanischem Auslöseknopf und einem Leica-67-mm-Filteraufsatz besteht und sofern der Zoll mitspielt, Stefan mit nach Deutschland bringt. Doch das war es bei Weitem nicht, was uns der Hersteller an Neuigkeiten zu präsentieren hatte.

Wir möchten gleich direkt darauf hinweisen, dass wir zum aktuellen Zeitpunkt keinerlei Informationen haben, ob und zu welchem Zeitpunkt oder Preis die folgenden Produkte europäische Verkaufsregale erreichen.

Xiaomi Smart Band 8

Das Xiaomi Smart Band dürfte das wohl bekannteste Produkt des chinesischen Herstellers sein, was einst zum Preis von 20 Euro die europäischen Handgelenke gewonnen hat. Inzwischen kostet der schlanke Fitness-Tracker in China ab 239 Yuan (32 Euro), was bei uns vermutlich nicht unter 50 Euro zu bekommen ist. Der Tracker lässt sich dieses Jahr am Schuh, an einer Halskette oder traditionell am Handgelenk tragen.

Technisch verweilt das Device mit einem 1,6 Zoll großen AMOLED-Display im Dornröschenschlaf. Es gibt einen Herzfrequenz-, SpO2-Sensor an Bord und getrackt werden Schlaf, der weibliche Zyklus und bis zu 150 unterschiedliche Sportarten. Die Akku-Laufzeit wird mit 16 Tagen angegeben. Was die NFC-Funktionalität (279 Yuan) hier in Deutschland anbelangen, warten wir einmal den Launch im Sommer (Vermutung) ab.

Xiaomi Pad 6 und Pad 6 Pro

Zwei neue Android-Tablets hatte das Unternehmen mit dem Xiaomi Pad 6 und Pad 6 Pro ebenfalls heute vorzustellen. Beide mit einem 11 Zoll großem IPS-Display ausgestattet, welches eine Auflösung von 2.880 x 1.800 px bietet. Die Bildwiederholrate mit 144 Hz überraschend hoch und somit HDR10 und Dolby Vision tauglich.

Die Basisversion hat einen Snapdragon 870 mit einer wahlweisen Paarung von 6/128 GB, 8/128 oder 8/256 GB verbaut. Das Pro hingegen hat einen Snapdragon 8+ Gen 1 verbaut, der sich wahlweise zu 8/128 GB, 8/256 GB oder 12/256 GB hingezogen fühlt. Der Akku bietet in der Basis 8.840 mAh und im Pro etwas weniger mit 8.600 mAh. Aufgepumpt wird mit 33, beziehungsweise im Pro mit 67 W. Preislich startet das Tablet bei 1.999 Yuan, was dann in etwa 265 Euro wären.

Natürlich gibt es auch reichlich Zubehör zu den in drei Farben Blau, Schwarz und Gold erhältlichen Android-Tablets. Den typischen Stylus und ein magnetischen Keyboard-Stand wären da primär zu benennen.

Xiaomi TV Master

Nicht erst seit heute wissen wir, dass Xiaomi auch Smart-TVs bauen kann. Doch der 86 Zoll große Xiaomi TV Master dürfte schon ein ganz besonderes Exemplar seiner Zunft sein. Das 4K-QLED-Panel setzt auf die Mini-LED-Technologie in einem schmalen Aluminium-Rahmen. Diese Art von Hintergrundbeleuchtung kommt zwar nicht an die Schwarzwerte eines OLED heran, ist aber zum einen nah dran und zum anderen kann die maximale Helligkeit von 2.000 Nits jeglichen Sonneneinstrahlungen trotzen.

Es kommen natürlich noch einige Leckerbissen wie eine Bildwiederholrate von 144 Hz, AMD FreeSync Premium Pro, IMAX Enhanced, HDMI 2.1-Anschlüsse und ein integriertes 3.1-Soundsystem (70 W) on top. Dafür ist der Preis mit 14.999 Yuan ebenfalls top. Also umgerechnet schlappe 2.000 Euro.

Xiaomi Mijia Pipi Lamp

Im normalen Kontext hätte ich diese smarte Lampe tatsächlich unter den Teppich gekehrt. Doch auch diese hat Stefan in China erbeutet, sodass wir in den folgenden Tagen noch einmal darüber berichten werden. Somit gibt es jetzt als Vorabinfo zur reisetauglichen LED-Schreibtischlampe den Preis von 499 Yuan, was in etwa 65 Euro entspricht. Der Name "Mijia Pipi Lamp" stammt vom Google Übersetzer und muss nicht zwingend stimmen. Ohnehin scheint es sich hier um ein Crowdfunding-Projekt der Marke Youpin zu handeln.

Die Lampe lässt sich via Gesten in Helligkeit und Farbtemperatur steuern. Sofern auch hier die Übersetzungsapp uns keinen Streich gespielt hat, soll der Lampenkopf nach einer Streicheleinheit wackeln. Insgesamt werden der smarten Lampe, welche sich auch über eine entsprechende App programmieren lässt, insgesamt 28 emotionale Reaktionen bieten.

Xiaomi Sound Move

Zu Guter Letzt habe ich noch einen smarten Bluetooth-Lautsprecher für Euch, der auf den Namen Xiaomi Sound Move hört und insgesamt vier Lautsprecher verbaut hat. Die Samsung-Tochter Harman stand für den Lautsprecher Pate. Der nach IP66 zertifizierte Sound Move hat einen Gyroskop-Sensor verbaut, damit er je nach Position ein optimales Stereo-Klangbild ausgibt. An Bord ein 4.150 mAh starker Akku, der für satte 21 Stunden Musikgenuss sorgen soll. Aufgeladen wird über einen USB-Type-C-Port.

Der 17,7 x 5,5 x 5,5 mm große und 568 g schwere Xiaomi Sound Move empfängt digitale Audiofiles über Bluetooth 5.3, WLAN und Apple AirPlay 2. Zur Steuerung stehen der Lautsprecherbox einige Tasten auf der Oberseite zur Auswahl. Der Preis in China beträgt 699 Yuan, was in etwa 90 Euro gleich kommt.