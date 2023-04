Nur kurz gratis! Die kostenlosen Android- und iOS-Apps der Woche

Next Pit TV

Viel erklären müssen wir Euch ja nicht, oder? Wissen ja langsam alle, dass es hier um Apps geht, die nur temporär günstiger bzw. kostenlos sind – und Ihr Euch daher beeilen müsst. Eins noch: Beachtet bitte, dass die Apps unten im Gegensatz zu unseren Top 5 Apps der Woche nicht von uns ausprobiert wurden.

Außerdem besteht die Möglichkeit, dass die jeweiligen Apps bis zum Zeitpunkt, zu dem Ihr diesen Beitrag lest, schon wieder Kohle kosten. Wir haben nämlich vorab keinen Überblick darüber, wie lange die Apps aus den Promo-Aktionen tatsächlich gratis sind. Wollt Ihr uns einen Gefallen tun, schreibt bitte einen kurzen Kommentar mit der kostenpflichtigen App – und wir nehmen sie aus der Liste

Ihr wollt selbst nach kostenlosen Apps suchen? Dann schaut auf unsere Anleitung für die Suche nach kostenlosen Apps für Android und iOS

Unser obligatorischer Tipp: Auch, wenn der Platz auf dem Handy eng wird und Ihr eine App aktuell nicht benötigt: Ladet sie bei Interesse dennoch einfach runter. Denn damit wandert die App in Euren Fundus. Das gilt also auch dann, wenn besagte App für andere wieder kostenpflichtig ist. Ihr könnt sie also nach dem Download direkt vom Gerät kicken und bei Bedarf gratis wieder installieren.

Android-Apps, die im Google Play Store für kurze Zeit kostenlos sind

Android-Apps für Produktivität und Lifestyle

Tape-a-Talk Pro Voice Recorder [ 3,99 € ): Nehmt mit dieser einzigartigen App Audio- und Sprachnachrichten in der bestmöglichen Qualität auf.

Nehmt mit dieser einzigartigen App Audio- und Sprachnachrichten in der bestmöglichen Qualität auf. Reminder Pro [ 2,99 € ): Hier ist eine App, die Euch hilft, Euer Leben durch Erinnerungen in Ordnung zu bringen, wenn Ihr leicht vergesslich seid.

Android-Spiele

iOS-Apps, die für kurze Zeit kostenlos sind

iOS-Apps für Produktivität und Lifestyle

Blur Photo [ 2,99 € ): Eine App, die das Bokeh richtig zur Geltung bringt, mit weiteren kreativen Einsatzmöglichkeiten.

Eine App, die das Bokeh richtig zur Geltung bringt, mit weiteren kreativen Einsatzmöglichkeiten. WeSave [ 2,99 € ) : Diese App hilft Euch, Euer Budget auszugleichen, indem Ihr alle Eure Ausgaben festhaltet.

: Diese App hilft Euch, Euer Budget auszugleichen, indem Ihr alle Eure Ausgaben festhaltet. Mobile Mouse & Keyboard [ 3.00 € ) : Mit dieser App habt Ihr immer ein Werkzeug zur Hand, mit dem Ihr Eure Maus und Tastatur kabellos steuert.

: Mit dieser App habt Ihr immer ein Werkzeug zur Hand, mit dem Ihr Eure Maus und Tastatur kabellos steuert. Speaker Fixer [ 2,99 € ): Diese App behauptet, dass sie Euren Lautsprecher durch gezielte Audiowiedergabe reinigen kann. Ich bin ehrlich gesagt skeptisch!

iOS-Spiele

Das ist alles, was wir uns für den Moment ausgedacht haben! Wir hoffen, dass Ihr mit dieser Liste von vorgeschlagenen Apps eine wunderbare Woche vor Euch habt. Falls Ihr auf der Suche nach Online-Spielen seid, mit denen Ihr euren Spielhunger stillen könnt, ohne eine Internetverbindung zu benötigen, schaut Euch unseren verlinkten Artikel unten an.

Kommt gut durch den Abend und wie gesagt: Klopft ruhig unten im Kommentarbereich an, falls Ihr über eine bereits wieder kostenpflichtige App stolpert. Danke und bis Samstag, wenn es die nächste Rutsche gibt!