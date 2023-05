Xiaomi Redmi Buds 4 Lite im Test: Einmal In-Ears ohne alles

Schon im Februar betraten die Redmi Buds 4 Lite in China die Bühne, mittlerweile sind sie auch hier erhältlich. Grund genug, uns ausführlich mit den preiswerten In-Ears aus dem Hause Xiaomi zu beschäftigen. Im Test finden wir heraus, ob die Ohrhörer tatsächlich günstig sind im Vergleich zu dem, was sie leisten ... oder nur billig.

Das finde ich ganz spannend, weil ich bislang mit solchen Plastikmodellen meistens meine Schwierigkeiten hatte und daher die Alternativen mit Gummistöpseln präferierte. Ebenfalls freut es mich als ambitionierten Schwitzer, dass Xiaomi den Redmi Buds 4 Lite zumindest eine IP54-Zertifizierung spendierte. Sport könnt Ihr mit den Teilen also problemlos ausführen, sowohl was Halt als auch Schweiß angeht.

Ein klitzekleines bisschen erinnert das Design samt der kurzen Stängel natürlich an die Konkurrenzveranstaltung aus Cupertino. Dem kompakten Case entnehmen wir die beiden jeweils weniger als vier Gramm leichten Ohrhörer, die dann auch wie von selbst ihren perfekten Sitz im Ohr finden (was bei meinen Elefantenohren echt was heißen will).

Es gibt für Euch also herzlich wenig zu konfigurieren, und Ihr könnt direkt mit Musik auf den Ohren losmarschieren, ohne lange Anleitungen zu studieren (welche in diesem Fall eh nicht sonderlich ergiebig ist).

Audioqualität

Die Redmi Buds 4 Lite sind nicht sonderlich laut, bieten nicht sonderlich viel Bass und kratzen auch manchmal ein wenig. Das mag nicht besonders positiv klingen, erfüllt aber ziemlich genau das, was ich für In-Ears um 20 Euro erwarte.

Stärken der Redmi Buds 4 Lite:

Meistens okayer, unaufgeregter Klang

Sprachqualität in Ordnung

Schwächen der Redmi Buds 4 Lite:

Wo waren hier noch mal die Bässe?

dünner, bisweilen etwas kratziger Sound

zu leise

Vorweg: Wenn ich hier beklage, dass die gehörte Musik zu kratzig klingt, ich Bass vermisse, oder der gesamte Audio-Eindruck auf mich uninspiriert und etwas fad wirkt, sage ich das unabhängig vom Preisschild. Ich würde mir also wünschen, dass Dave Gahans kratzige Stimme mir bei seinem "Let me hear you Stripped down to the bone" nicht die Ohren ausschabt. Ich würde aus den 12-mm-Treibern gerne wummernde Bässe und glasklare Höhen vernehmen und das am liebsten in einer Lautstärke, die die Nachbarn vier Häuser weiter noch die Polizei rufen lässt.

Aber wir sind hier nicht beim Wunschkonzert, denn sonst würde Xiaomi die Dinger auch nicht für unter 30 Euro verhökern können. Setze ich das, was ich höre, also mit dem Preisetikett in ein Verhältnis, dann ist es eigentlich echt okay. Mit den ordentlichen Mitten kann ich gut leben, selbst Höhen und Bässe gehen klar, wenngleich mir das beides etwas dünn gerät.

Der Klang der Redmi Buds 4 Lite ist meistens okay, aber mir sind die Dinger zu leise. / © NextPit

Auch die Sprachqualität habe ich oben tatsächlich als Vorteil genann. Die Mikros liefern zwar nichts Großartiges ab, aber das tun auch die Mikrofone in fünfmal so teureren In-Ears oft nicht. Mein Gegenüber kann mich gut verstehen, das soll für 20 Euro mal reichen, oder?

Besser geht immer, das ist klar. Aber wenn Ihr insbesondere ANC genießen wollt, greift Ihr halt auch entschieden tiefer in die Tasche. Wenn Ihr dazu bereit seid, schaut Euch ruhig mal unsere Auswahl der besten True-Wireless-Kopfhörer mit ANC 2023 an.

Ärgerlicher als der Klang ist die mitunter sehr geringe Lautstärke. Wobei ich hier wohl unterscheiden muss: Gefühlt höre ich nämlich denselben Song auf derselben Plattform (Spotify) lauter auf meinem Test-Smartphone von Xiaomi als auf meinem eigenen Huawei. Da es keine App und somit keinen Equalizer gibt, könnte die fehlende Lautstärke echt ein Problem werden, wenn Ihr Euch in der lauten Stadt befindet. Seid Ihr aber in der Küche und brutzelt Euer Mittagessen, oder erledigt durch die Bude flitzend die Hausarbeit, reicht die Lautstärke natürlich allemal.

Das ganz große Codec-Feuerwerk wird hier natürlich auch nicht entfacht. Von aptX ist hier also weit und breit nichts zu sehen bzw. hören. Welche Codecs exakt welche Rolle spielen, wollt Ihr wissen? Dann riskiert doch mal einen schüchternen Blick auf unseren umfassenden Leitfaden, um alles über Audio-Codecs zu erfahren.