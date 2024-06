Beim Anbieter "Blau" bekommt Ihr gerade 4 GB mehr bei allen Handyverträgen. Gleichzeitig reduziert der Anbieter die monatlichen Kosten. In Verbindung mit dem Xiaomi Redmi Note 13 Pro ergibt sich dadurch ein wirklich spannender Deal. So erhaltet Ihr nicht nur einen Tarif im 5G-Netz, sondern sichert Euch zusätzlich noch die Redmi Watch 3 Active gratis dazu. Ob sich das wirklich lohnt und worauf Ihr unbedingt achten solltet, verrät Euch nextpit in diesem Tarif-Check.