YouTube Clips: So erstellt Ihr kurze Ausschnitte aus Euren Lieblings-Videos

Mit "YouTube Clips" erhält Googles Videoplattform ein Feature, welches Ihr zum Beispiel schon von Twitch kennen könntet: Ihr könnt kurze Ausschnitte aus einem Video oder Stream erstellen und dann in den sozialen Medien teilen. Wir zeigen Euch, wie das funktioniert.

Auch, wenn man wie YouTube ein echter Video-Riese ist, lohnt es sich, hin und wieder bei der Konkurrenz vorbeizuschauen und sich über deren Fortschritte zu informieren. So kommt es, dass wie in diesem Fall mit den "Clips" ein Feature bei YouTube Einzug hält, welches wir von woanders längst kennen.

Konkret wird es künftig möglich sein, in Videos oder Streams einen Ausschnitt auszuwählen, der zwischen fünf Sekunden und einer Minute lang sein darf, den Ihr dann mit einem Titel verseht und ihn dann mit einem eigens generierten Link teilt oder auch in Artikel einbindet. Aktuell funktioniert das lediglich für ausgewählte Content Creator auf einigen wenigen Kanälen. Außerdem ist es bislang lediglich der Desktop- und Android-Version vorbehalten, für iOS befindet sich das Feature noch in der Mache. Im folgenden Video wird die Funktion vorgestellt: