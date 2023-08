8.700 €!? 10-kWp-Solaranlage mit 10-kWh-Speicher und Montagesystem

Habt Ihr eine freie Garagen- oder Dachfläche und wollt aktiv zur Energiewende beitragen? Dann könnt Ihr Euch gerade bei Solarway eine komplette Solaranlage mit 10 kWp und 10-kWh-Speicher zum Kracher-Preis sichern. Ob sich der Deal lohnt und worauf Ihr beim Kauf der Anlage achten solltet, verraten wir Euch in diesem Artikel.

Nicht nur bei dynamischen Stromtarifen sind die Preise krass am Schwanken, sondern auch bei Neuverträgen. Habt Ihr auf das ganze Heckmeck keine Lust mehr, dann liegt es Nahe, den Strom einfach selber zu produzieren. Bei Solarway könnt Ihr Euch jetzt ein Rundum-sorglos-Paket bestellen, bei dem Ihr nicht nun 24 PV-Module mit 10 kWp bekommt, sondern auch direkt die passenden Dachhalterungen sowie passende Deye-Wechselrichter und einen Speicher mit satten 10 kWh Kapazität.

Darum lohnt sich die Anschaffung einer Solaranlage

Zugegeben, die Kosten einer Solaranlage liegen deutlich höher als bei einem Balkonkraftwerk. Allerdings amortisieren sich die Kosten ebenfalls über einige Jahre hinweg, wodurch Ihr keinen direkten Verlust macht. Das Angebot ist mit rund 8.700 Euro sehr günstig für eine Komplettanlage. Nur mal grob überschlagen:

PV-Module kosten in günstigen Angeboten aktuell rund 100 Euro. 24 Stück machen also rund 2.400 Euro

Die Deye-Speicher sind bei idealo ab 1.299 Euro erhältlich, macht bei zwei Stück noch einmal 2.600 Euro

Der Deye-Wechselrichter SUN-SG04LP3 10K kostet bei idealo aktuell mindestens 2.069 Euro

Regulär kosten Euch diese drei Bestandteile also bereits rund 7.100 Euro; bleiben also vom Komplettpreis rund 1.500 Euro für das Dachmontage-Set inklusive Kabel, was ein exzellenter Preis ist. Spielt Ihr schon länger mit dem Gedanken, Euch eine PV-Anlage zuzulegen, ist der Deal genau das Richtige für Euch.

Ob Ihr die Anlage dann komplett montieren und anschließen lasst oder einen Teil der Arbeit in Eigenleistung erledigt, bleibt natürlich Euch überlassen. Fest steht nur: Wenn Ihr kein Elektriker seid, braucht Ihr jemanden, der Euch die Anlage korrekt anschließt und anmeldet – hierfür kommen also nochmal Kosten hinzu.

Auch interessant: Die besten netzsynchronen Balkonkraftwerke mit Speicher im Vergleich

Günstige Alternative – Ein Balkonkraftwerk von EPP Solar

Habt Ihr Euch bereits für den Kauf der Solarway Solaranlage entschieden, ist dieser Abschnitt eher uninteressant für Euch. Für alle, denen 8.699 Euro zu viel sind und die sich lieber doch erst einmal ein Balkonkraftwerk selber bauen wollen, die sollten gerade bei EPP Solar vorbeischauen. Der Online-Shop hat zahlreiche Angebote auf Lager, und hier könnt Ihr gerade noch einmal 5 Prozent zusätzlich beim Kauf sparen.

So sichert Ihr Euch etwa ein 860-W-Komplettset mit Bifazialen-Modulen für gerade einmal 493,05 Euro. In diesem Bundle findet sich unter anderem ein Hoymiles-Wechselrichter und zwei Sunpro 430-W-Solarpanels. Möchtet Ihr Euren eigenen Strom produzieren, gibt es zahlreiche Möglichkeiten und gerade Euer eigener Verbrauch sollte hier unbedingt bedacht werden, damit Ihr am Ende nicht zu viel zahlt.

Wichtig: Für Balkonkraftwerke gibt es zahlreiche Förderungen. Diese müsst Ihr allerdings in den meisten Fällen vor dem Kauf beantragen, damit's keine Probleme gibt. Im vorangehend verlinkten Artikel seht Ihr, welche Förderungen es aktuell in Eurem Landkreis oder Bundesland gibt.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist eine Solaranlage spannend für Euch – oder doch lieber ein Balkonkraftwerk? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!