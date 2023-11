4.500 Nits: Das OnePlus 12 wird das hellste Smartphone am Markt!

OnePlus hat uns bereits darüber informiert , dass man am Dienstag, dem 5. Dezember, um 14:30 Uhr Ortszeit (7:30 Uhr Berlin) das OnePlus 12 präsentieren möchte. Aktuell nutzt der Konzern die Zeit bis zum Launch, mit ersten Vorabinformationen zu seinem Flaggschiff-Smartphone. So gibt die Oppo-Tochter nun bekannt, dass das AMOLED-Display eine maximale Helligkeit von 4.500 Nits leisten soll, was damit ein neuer Spitzenwert in der Welt der Smartphones darstellt.

Das OnePlus 12 setzt neue Rekorde - ist das noch nötig?

In Zeiten von höher, schneller und weiter, wird es immer schwieriger sich von der Allgemeinheit abzusetzen. Im Fall des am 5. Dezember zu präsentierenden OnePlus 12 hat man sich nun wohl für das hellste Smartphone-Display am Markt entschieden. Denn wie der chinesische Konzern nun auf dem chinesischen sozialen Netzwerk Sina Weibo bekannt gibt, leistet das von BOE gefertigte 6,82 Zoll große X1-LTPO-AMOLED-Display nicht nur eine Auflösung von 3.168 x 1.440 px, sondern auch eine maximale Helligkeit von 4.500 Nits.

Das OnePlus 12 wird eine maximale Helligkeit von 4.500 Nits erreichen. / © OnePlus

Zum Vergleich, das Apple iPhone 15 Pro (Test) und das Apple iPhone 15 Pro Max (Test) erreicht 2.000 Nits Spitzenhelligkeit (im Freien).

Hierbei handelt es sich selbstredend um Laborwerte, die von dem hellsten Pixel des Displays gemessen werden. Der bekannte Informant "Digital Chat Station" scheint bereits an ein OnePlus 12 gelangt zu sein, denn er bestätigt nun aus eigener Analyse, dass die vollflächige Messung des OnePlus-12-Displays bei einem weißen Bildschirm, auch noch stolze 1.722 Nits leistet.

Das OnePlus 12 liefert auch ganzflächig einen überragenden Wert. / © OnePlus

Zu den bereits bekannten Informationen gilt, dass wir im OnePlus 12 natürlich einen Snapdragon 8 Gen 3 verbaut haben werden, der von bis zu 24 GB RAM und 1 TB internen Programmspeicher begleitet wird. Und auch die Farben (siehe Titelbild) hat uns der Konzern mit Weiß, Schwarz und einem marmoriertem Grün bekannt gegeben.

Während in China das OnePlus 12 bereits kommenden Monat präsentiert wird, erwarten wir den globalen Launch am 24. Januar 2024, da zu diesem Zeitpunkt, die angekündigten globalen Werbeaktionen enden. Preislich tappen wir noch komplett im Dunkeln, doch angesichts der Lage, würde ich von keinem großen Preisaufschlag ausgehen. Das OnePlus 11 (Test) startete aufgrund der Patentstreitigkeiten mit Nokia nicht in Deutschland. Es lässt sich aber unproblematisch in Österreich (UVP 899 Euro), Spanien, Italien oder Frankreich, ohne Verlust der Garantie oder Serviceleistungen kaufen.

