Mindestens eines der iPhone-16-Modelle, die in den nächsten Monaten auf den Markt kommen sollen, könnte auf eine neue Technologie des Akkus hoffen. Es heißt, dass das neue Design die Dichte der iPhone-Batterien erhöht , ohne dass sie dadurch schwerer werden. Allerdings hat das neue Akkudesign auch einen direkten positiven Impact auf das Auswechseln der Akkus.

Was sind die Vorteile von metallummantelten iPhone-Akkus?

Laut dem Berater und Leaker Ming-Chi Kuo soll Apples neues Akkudesign mit Edelstahlabdeckungen den Austausch der Akkus vereinfachen. Die Akkus landen also in einem Metallgehäuse statt in einer Folie, sodass auf viel Klebstoff verzichtet werden kann. Das Design setzt auf eine neue, elektrisch betriebene Debonding-Technologie, um den Akku aus dem iPhone zu entnehmen.

Kuo fügte hinzu, dass ein weiterer Grund, warum Apple auf diese Technologie umsteigt, die Einhaltung der EU-Richtlinie über die Reparierbarkeit ist, die Hersteller wie Apple dazu verpflichtet, bis 2027 Geräte mit austauschbaren Akkus durch Selbstreparaturen anzubieten.

Angebliche Bilder des Akkus des Apple iPhone 16 Pro mit Metallabdeckung und größerer Kapazität. / © X/u/KosutamiSan

Schon jetzt unterstützen viele Hersteller die Selbstreparatur, indem sie ihren Nutzer:innen Anleitungen und Komponenten zur Verfügung stellen. Der Austausch von Akkus kann jedoch aufgrund der Komplexität dieser Komponenten und der Art und Weise, wie sie im Inneren eines Smartphones verklebt sind, zu einer Herausforderung werden.

Abgesehen davon, dass sie die EU-Vorschriften erfüllen, haben metallbeschichtete Akkuzellen auch den Vorteil, dass sie eine um fünf bis zehn Prozent höhere Dichte haben als die derzeitigen Zellen. Das ist zwar nur eine bescheidene Kapazitätserhöhung, aber in Verbindung mit einer optimierten Software und einem effizienten Prozessor könnte der zusätzliche Saft die Akkulaufzeit deutlich verbessern.

Vermutet wird, dass der iPhone-Hersteller diese Technologie im iPhone 16 Pro Max einsetzt, während sie dann im nächsten Jahr dann schließlich in allen iPhone-17-Modellen zum Einsatz kommen soll. Gerüchten zufolge wird das iPhone 16 Pro Max einen Akku mit einer Kapazität von 4.674 mAh haben, das sind fünf Prozent mehr als die 4.441 mAh des iPhone 15 Pro Max (Test).

Wir sind gespannt, ob Apple die Technologie schon mit dem iPhone 16 Pro Max umsetzt – seid Ihr es auch? Oder stehen andere Verbesserungen auf Eurer Wunschliste?