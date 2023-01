Amazon-Aktion: WD My Cloud Home, SanDisk USB-Sticks, microSD-Karten etc.

Immer höher aufgelöste Videos und detailliertere Fotos benötigen Speicherplatz, von dem man eigentlich nie genug haben kann. Auch immer realistischere Spielwelten gehen mit steigenden Datenmengen einher. Falls Ihr zu den Anwendern gehört, denen die Speicherkapazität allmählich nicht mehr ausreicht, solltet Ihr rechtzeitig ein Speicher-Upgrade durchführen. Das gilt erst recht, falls Ihr noch nicht regelmäßig Eure wichtigen Daten sichert und Backups erstellt! Eine aktuelle Amazon-Aktion mit Produkten von WD und SanDisk* ist dafür eine gute Gelegenheit – vom NAS WD My Cloud Home und externen Festplatten über pfeilschnelle USB-Sticks und microSD-Karten (SanDisk Extreme) reicht die Auswahl.

NAS und externe Festplatte: WD My Cloud Home, My Book etc. reduziert

Selbst wenn Ihr ein großes Archiv mit Videos, Fotos und Musik sichern möchtet, dürfte die WD My Cloud Home Duo* mit 16 TB Speicherplatz nicht so schnell an ihre Grenzen kommen. Dieses Modell gibt es bei Amazon derzeit für 499,99 Euro inklusive Versand, was es zum besten Angebot für das NAS macht. Ihr erhaltet bei dieser Cloud-Storage-Lösung von WD ein Gerät mit 1x Gigabit-LAN und 2x USB-A 3.0. Via WLAN lässt sich die WD My Cloud Home Duo direkt in das Heimnetz integrieren, und Ihr könnt von überall aus auf die zu Hause gesicherten Daten zugreifen. Verbauen lassen sich zwei 3,5-Zoll-Festplatten mit SATA-Anschluss. Vorinstalliert sind dementsprechend zwei 8 TB HDDs von WD. Gegen den Ausfall einer Festplatte kann Euch auf Wunsch RAID 1 absichern: Bei diesem Betriebsmodus werden alle Daten parallel auf beide Laufwerke geschrieben. Der zur Verfügung stehende Speicherplatz sinkt dadurch allerdings von 16 auf 8 TB.

Ähnlich viel Speicherplatz bietet die derzeit reduzierte WD My Book mit 14 TB*, die allerdings bereits für 284,99 Euro angeboten wird. Auch in diesem Fall ist das aktuelle Amazon-Angebot der Bestpreis. Hierbei handelt es sich um eine externe Festplatte, welche WD auch als Desktopfestplatte bezeichnet. Sie ist aufgrund Ihrer Abmessungen (13,9 × 4,9 × 17,1 cm) für den stationären Einsatz gedacht und wird mittels USB 3.2 Gen 1 (Typ A) mit Eurem Windows-PC oder Mac verbunden. Eine integrierte 256-Bit-AES-Hardwareverschlüsselung schützt Eure Daten mit einem Passwort gegen unbefugte Zugriffe.

Eine mobile Lösung ist die WD My Passport Ultra mit 5 TB*, für welche Amazon derzeit 149,99 Euro verlangt. Sie misst 11,0 × 2,1 × 8,2 cm und bietet ebenfalls Hardwareverschlüsselung (256 Bit AES) und USB 3.2 Gen 1, lässt sich dank Adapter wahlweise via Typ A oder Typ C verbinden.

USB-Stick kaufen: SanDisk Extreme PRO, iXpand Go & Co. günstiger

Ihr benötigt weder ein NAS noch eine externe Festplatte für Backups? Für den schnellen Datentransfer sind klassische USB-Sticks immer noch ideal: Dank kompakter Abmessungen sind die Speichermedien bei Bedarf stets dabei und sind kinderleicht in der Anwendung dank Plug & Play und des Wegfalls von Kabeln. Ein sehr schneller Vertreter, der bei Amazon derzeit vergünstigt angeboten wird, ist der SanDisk Extreme PRO mit 512 GB* für 98,99 Euro. Dieser rund 7 cm lange USB-Stick erreicht bis zu 420 MB/s beim Lesen und 380 MB/s beim Schreiben und bietet eine praktische Schlaufe, z. B. für den Schlüsselanhänger.

Ein weiteres spannendes Angebot ist der SanDisk iXpand Go mit 256 GB inkl. Typ-C-Adapter*. Das Bundle kostet 59,99 Euro und macht den USB-Stick universell einsetzbar: Egal, ob Lightning für das iPhone oder iPad, USB-A für den PC oder USB-C für Notebook oder Smartphone: Der USB-Stick von SanDisk passt dank unterschiedlicher Anschlüsse an beiden Enden plus des Adapters immer. Zu den Transferraten macht der Hersteller leider keine Angaben – so schnell wie der SanDisk Extreme PRO ist dieser USB-Datenträger also leider nicht.

Gemessen an der UVP wird der SanDisk Ultra Luxe mit 256 GB und USB 3.1 Gen 1* bei Amazon derzeit mit 50 Prozent Rabatt verkauft. Er kostet 25,99 Euro und im Preisvergleich gibt es derzeit keinen günstigeren Anbieter. Für diesen Preis bekommt Ihr einen kompakten, nur 4 cm langen USB-Stick mit Metallgehäuse, der immerhin bis zu 150 MB/s Leserate bietet.

microSD-Speicherkarten von SanDisk reduziert: 256 GB microSDCX und mehr

Wer kennt das Problem nicht? Der interne Speicherplatz des Smartphones ist irgendwie immer zu klein und mit Videos, Fotos, Musik oder Apps viel zu schnell gefüllt. Glücklich kann sich dann schätzen, wer ein Smartphone einsetzt, bei dem sich der Speicherplatz mit microSDCX-Karte erweitern lässt. Soll die Speicherkarte schnell genug sein für Gaming und 4K-UHD-Videos, kommt allerdings längst nicht jedes Modell infrage. Gut geeignet für diese Zwecke ist die SanDisk Extreme mit 256 GB*, eine microSDCX-Karte mit mehreren Zertifizierungen (u. a. Class 10 und UHS Video Speed Class 30), welche die Leistungsfähigkeit belegen. Zum reduzierten Preis von 34,99 Euro bekommt Ihr hier eine Leserate von 190 MB/s und eine Schreibgeschwindigkeit von bis zu 130 MB/s geboten.

Die gleiche Bauform, aber eine andere Zielgruppe hat die SanDisk MAX ENDURANCE mit 256 GB*. Die Speicherkarte ist angesichts der Leistungsdaten (bis zu 100 MB/s Lesen und 40 MB/s Schreiben) für 59,99 Euro zwar vermeintlich überteuert, doch das Bild trügt: Inklusive Versandkosten bietet Euch Amazon für diesen Datenträger, dem zudem ein SD-Adapter beiliegt, den aktuellen Bestpreis. Die SanDisk MAX ENDURANCE ist nämlich eine gehärtete Speicherkarte, welche besonders widerstandsfähig ist: Das Speichermedium ist temperaturbeständig, wasserdicht, stoßfest und röntgensicher. Dazu ist die microSD-Karte für eine besonders hohe Laufzeit, nämlich bis zu 120.000 Stunden – umgerechnet über 13 Jahre – ausgelegt. Das macht diese Speicherkarte zu einer idealen Lösung für den Dauereinsatz, z. B. in einer Home-Security-Kamera sowohl im Innen- als auch Außenbereich.

Für Euch war kein spannendes Angebot unter den aufgezählten Produkten von WD und SanDisk dabei? Tipp: Die Angebotsübersicht von Amazon* beinhaltet noch einige zusätzliche rabattierte Datenträger der Marken, darunter interne und externe SSDs.