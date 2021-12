Android 12 für Galaxy S10 und Note 10: Samsung öffnet die Beta

Galaxy S10 und Galaxy Note 10 nun Teil der Beta von Android 12

OneUI 4.0 lässt sich somit in einer Testversion auf den älteren Geräten installieren

Offizieller Release ist auf den genannten Modellen für den Januar 2022 geplant

Vor wenigen Wochen hat Samsung endlich die finale Version seiner neuen Android-Version ausgerollt. OneUI 4.0 lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt auf dem Galaxy S21, dem Galaxy S21+ und dem Galaxy S21 Ultra installieren. Die Beta-Version könnt Ihr nun auch auf den älteren Modellen Galaxy S10 und Galaxy Note 10 installieren. Eine spannende Neuigkeit, bei der Ihr aber vorsichtig sein solltet.

Denn Beta-Versionen sind bekanntlich unfertig. Und somit kann es sein, dass Ihr Euch mit OneUI 4.0 auf den älteren Geräten ein paar Bugs und Abstürze mit-installiert. Wollt Ihr Euch aufs digitale Glatteis wagen, verrate ich Euch nachfolgend kurz, wie Ihr am Beta-Programm teilnehmen könnt. Könnt Ihr Euch noch ein wenig gedulden, könnt Ihr unserem Android-12-Update-Fahrplan für Samsung entnehmen, dass das neue Betriebssystem schon im Januar auf weitere Geräte kommt.

Erschreckend modern im Jahr 2021: Das Galaxy S10 mit doppelter Punchhole-Kamera!/ © NextPit

So nehmt Ihr am Beta-Programm für Android 12 Teil

Bevor ich Euch in irgendeine Samsung-App zur Teilnahme am Beta-Programm schicke, solltet Ihr unbedingt ein Backup Eurer alten Daten machen. Während das bei stabilen Betriebssystem-Updates nicht ganz so wichtig ist, sind Datenverluste bei Betas recht wahrscheinlich. Ist das Update fertig, könnt Ihr Euch die App "Samsung Members" herunterladen. Diese gibt's kostenlos im Google Play Store, Voraussetzung ist nur ein Samsung-Account.

Die besten Samsung-Handys im Vergleich

Anschließend findet Ihr in der App eine Schaltfläche zur Teilnahme am Beta-Programm. Es kann gut sein, dass diese in Deutschland erst in wenigen Stunden oder Tagen erscheint. Denn die Ankündigung, dass Samsung sein Beta-Programm öffnet, stammt von den indischen Kolleg:innen von TizenHelp. Konntet Ihr den Button aktivieren, lässt sich die Beta-Version von Android 12 über das herkömmliche Update-Verfahren bei Samsung installieren.

Ist Euch das Update auf die Beta-Version zu unsicher? Dann schaut einfach in unserem Artikel mit 20 Bildern von OneUI 4.0 auf einem Samsung Galaxy S21+ vorbei!