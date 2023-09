Android-14-Release bis zum Google-Pixel-8-Launch verschoben!

Gibt es einen neuen Zeitplan für die Veröffentlichung des Quellcodes von Android 14?

Abgesehen davon, dass das Jahr 2021 die Ausnahme ist, wird jedes größere Android-OS-Update immer ein oder zwei Monate vor einer neuen Pixel-Veranstaltung ausgerollt. Das sollte auch bei Android 14 der Fall sein, nachdem die letzte und fünfte Beta Anfang August an die Tester:innen verschickt wurde. Die finale Version sollte dem Masterplan zufolge noch im selben Monat, beziehungsweise im September auf die Pixel-Phones kommen. Stattdessen wurden kürzlich zwei kleinere Firmware-Updates im Rahmen der Beta 5 verteilt.

Laut den Quellen des Entwicklers Mishaal Rahman könnte Google planen, den Android-14-Quellcode am 4. Oktober 2023 für die OEMs zu veröffentlichen. Dies kommt zustande, nachdem die Hersteller darüber informiert wurden, dass die wichtigen Sicherheitshinweise, die jedem Android-Betriebssystem beigefügt sind, erst zu diesem Datum fertiggestellt werden.

Das Google Pixel 8 Pro mit einem Temperatursensor und einer überarbeiteten Kamerainsel, wie im Google Store zu sehen. / © Google

Es sei darauf hingewiesen, dass Google am 4. Oktober 2023 ein Pixel-Event veranstaltet, auf dem die kommende Pixel-8-Serie und die Pixel Watch 2 mit Aluminiumgehäuse vorgestellt werden sollen. Wenn der besagte Zeitplan eingehalten wird, wäre es das erste Mal, dass die Android-Ankündigung und die Pixel-Keynote am selben Tag stattfinden.

Zeitplan für die Veröffentlichung von Android 14 für andere Marken

Die Verfügbarkeit von Android 14 könnte jedoch trotz der möglichen Veröffentlichung von AOSP (Android Open Source Project) im nächsten Monat noch variieren. Es ist davon auszugehen, dass Google die stabile Version von Android 14 zuerst an seine Pixel-Smartphones und -Tablets (Test) ausliefern wird, bevor andere Hersteller den Code für ihre Geräte erhalten.

Ebenso widerlegt das Gerücht, die jüngste Ankündigung von OnePlus, Android 14 am 25. September in seinem Lineup zu veröffentlichen. Dies zeigt uns, dass es Unstimmigkeiten mit dem oben genannten Gerücht geben wird und Google uns in den kommenden Tagen oder Wochen mit dem tatsächlichen Veröffentlichungsdatum überraschen muss.

Findet Ihr es in Ordnung, dass Google das Android-14-Update verschiebt, damit sie genug Zeit haben, ein fehlerfreies Erlebnis zu veröffentlichen? Glaubt Ihr, dass Google mit der allgemeinen Entwicklung von Android im Vergleich zu Apples Plattform zu kämpfen hat? Teilt uns gern Eure Meinung unten in den Kommentaren mit.