Diese Anleitung hat dabei mehrere Teile: Zunächst erklären wir Euch, wie Ihr alte Smartphones und Tablets aus der Dropdown-Auswahl ausblendet, die Euch bei der Installation einer App im Browser angeboten wird. Im zweiten Teil erfahrt Ihr, wie Ihr ein Gerät vollständig aus dem Google-Konto entfernt.

Inhaltsverzeichnis

Smartphones, Tablet oder Smartwatch: Geräte im Google Play Store ausbleinden

Wenn Ihr häufig Apps über die Webseiten im Google Play Store installiert und dasselbe Google-Konto auf vielen Smartphones und Tablets verwendet, geht Euch das Menü mit der Geräteauswahl vermutlich schon mächtig auf die Nerven. Um ein selten verwendetes Telefon oder Tablet auf dem Installationsbildschirm des Google Play Stores auszublenden, befolgt einfach diese Schritte:

Öffnet die Seite "Geräte" im Google Play Store, während Ihr angemeldet seid. Deaktiviert einfach das Kontrollkästchen unter der Spalte "In Menüs anzeigen" für alle Geräte, die Ihr ausblenden möchtet.

Damit wird Euch das Smartphone oder Tablet nicht mehr angeboten, wenn Ihr das nächste Mal versucht, eine App zu installieren. Um die Änderung rückgängig zu machen, aktiviert die Checkbox auf genau dieser Seite einfach wieder.

Zunächst müsst Ihr die "Geräte"-Seite in den Play-Store-Einstellungen öffnen. Hier könnt Ihr über die Checkbox jene Smartphones und Tablets ausblenden, die Ihr nicht mehr sehen möchtet. © nextpit Der Play Store zeigt dann bei der Installation nur noch jene Geräte an, die Ihr ausgewählt habt (und die mit der jeweiligen App kompatibel sind). © nextpit

So entfernt Ihr Android-Geräte dauerhaft und vollständig aus dem Google-Konto

Um das Gerät wirklich dauerhaft und komplett aus Eurem Google-Konto zu entfernen, müssen wir ein bisschen tiefer gehen:

Öffne zunächst die Seite "Geräte" in den Einstellungen Eures Google-Kontos. Wählt das Gerät aus, das entfernt werden soll. Wählt hier dann die Option "Abmelden".

Um ein Gerät dauerhaft aus dem Google-Account zu entfernen, müsst Ihr die Einstellungen des Google-Accounts öffnen. © nextpit Bei jenen Geräten, die aus Eurem Konto rausfliegen sollen (und auf denen Ihr ausgeloggt werden sollt), müsst Ihr auf Abmelden klicken. Problem gelöst. © nextpit

Auch wenn die Liste sentimentalen Wert hat und an längst verflossene Geräte erinnert: Es gibt auch gute Gründe dafür, alte Geräte aus Eurem Konto herauszukegeln. Wer weiß denn schon genau, wo alle alten Devices gerade herumfliegen – und wer womöglich gerade Zugriff darauf hat. Wenn Ihr Euer Google-Konto also entrümpelt, dann verringert Ihr auch das Risiko von Datenschutz- und Sicherheitsproblemen. Denkt nur daran, alle wichtigen Daten zu sichern und haltet Eure Optionen zur Wiederherstellung des Kontos immer auf dem neuesten Stand.

#RIP alter Freund! / © nextpit

Hat Eure Liste der alten Android-Handys in Eurem Konto sentimentalen Wert? Und nutzt Ihr häufig die Play-Store-Seite am Computer oder Tablet, um Apps aus der Ferne auf Eurem Smartphone zu installieren? Teilt Eure Tipps und das älteste Smartphone in Eurem Play-Store-Konto in den Kommentaren unten!