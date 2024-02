Apple iOS 18: Ihr werdet es nicht wiedererkennen!

In den letzten iOS-Versionen, einschließlich des aktuellen iOS 17 von Apple, sind große visuelle Änderungen meist der App-Ebene vorbehalten, während die gesamte Benutzeroberfläche relativ unverändert geblieben ist. Nun werden Gerüchte lauter, dass Cupertino Apple iOS 18 derart überarbeiten könnte, dass es die Oberfläche von visionOS kopiert und sie so drastisch verändert wie seit Jahren nicht mehr.

Apples visionOS ist die neue Softwareplattform, die für seine Spatial-Computing- und Mixed-Reality-Geräte, wie der Apple Vision Pro, verwendet wird. Es wurde zwar auf der Grundlage von iOS-Frameworks entwickelt, aber das Technologieunternehmen aus Cupertino hat es mit einzigartigen Elementen wie abgerundeten und detaillierteren Elementen sowie einem optimierten Workflow beim Multitasking ausgestattet.

So könnte die Oberfläche von iOS 18 aussehen

Nach Angaben der israelischen Quelle The Verifier, bringt Apple die gleichen VisionOS-Elemente in iOS 18 ein, was eine der bedeutendsten visuellen Änderungen des Betriebssystems wäre. Es wird erwartet, dass die Änderungen auch auf iPad und iPad Pro mit iPadOS 18 eingeführt werden.

Es gibt keine eindeutigen Hinweise darauf, in welchem Umfang die Benutzeroberflächen-Anpassung erfolgen wird. Sollte dies jedoch der Fall sein, werden wir die abgerundeten App- und Navigationssymbole wahrscheinlich auch in den kommenden iOS- und iPadOS-Updates sehen.

Abgesehen von iOS spekuliert die Quelle, dass ähnliche Änderungen auch bei den anderen Apple-Betriebssystemen, wie z. B. tvOS, vorgenommen werden. Das wäre nicht überraschend, da das Unternehmen die Oberfläche seiner verschiedenen Plattformen vereinheitlicht hat.

Apples Vision Pro läuft auf visionOS und hat seinen eigenen App Store. / © nextpit

Unabhängig davon, ob diese Details glaubwürdig sind, wird bereits gemunkelt, dass iOS 18 in Bezug auf den Umfang und der Anzahl an neuen Funktionen, ein großes Update sein wird. Laut dem Bloomberg-Redakteur Mark Gurman könnte iOS 18 die vorherigen iOS-Versionen in den Schatten stellen. Gleichzeitig bestätigte Apple, dass das RCS-Protokoll (Rich Communication Services) mit diesem iOS kommen wird.

Ein weiteres Highlight von iOS 18 wird die künstliche Intelligenz (KI) sein. Apple wird seine Geräte mit generativen Funktionen ausstatten, die auf großen Sprachmodellen basieren und es mit Samsungs und Googles Galaxy AI aufnehmen kann. Das neue AI-Arsenal würde auch Siri insgesamt verbessern, indem der Sprachassistent:in möglicherweise komplexere Aufgaben und intelligentere Funktionen wie die Bildersuche in Zukunft erfüllen kann.

Die wichtigsten Apple-Informationen bei nextpit:

Glaubt Ihr, dass es für Apple an der Zeit ist, größere Änderungen an der Benutzeroberfläche von iOS vorzunehmen? Wie würdet Ihr iOS in Zukunft gerne sehen? Wir würden gerne Eure Meinung hören. Schreibt uns gern unten in die Kommentare.